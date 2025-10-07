ข่าวดาราบันเทิง

นักวิเคราะห์ สวนกระแส คดี “เม พรีมายา” ชี้มุมกฎหมายธุรกิจ อาจไม่สวยหรูเหมือนในโซเชียล

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 ต.ค. 2568 09:49 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2568 09:42 น.
93
นักวิเคราะห์ สวนกระแส คดี "เม พรีมายา" ชี้มุมกฎหมายธุรกิจ อาจไม่สวยหรูเหมือนในโซเชียล

นักวิเคราะห์ เปิดมุมมองอีกด้าน ชี้เอกสารขายหุ้นมีผลทางกฎหมาย สัญญาใจฟังไม่ขึ้น แนะประเมินมูลค่าหุ้น 25% ตามจริง ชี้การใช้กระแสสังคมกดดันอาจไร้ผลเมื่อสู้กันในศาล

ท่ามกลางกระแสสังคมที่ส่วนใหญ่ให้กำลังใจ เม พรีมายา ในกรณีพิพาทกับหุ้นส่วนคลินิกเสริมความงาม ญาญ่า เขมณัฏฐ์ หมอต่อ กับหมอกลาง ได้มีมุมมองการวิเคราะห์ในเชิงกฎหมายและธุรกิจจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Senee Kasemvud ซึ่งให้ความคิดเห็นที่แตกต่างออกไป กำลังได้รับความสนใจในโลกออนไลน์

ผู้โพสต์ได้ตั้งข้อสังเกตว่า หากมองในมุมของศาล คดีนี้อาจไม่เป็นผลดีกับฝั่งของเม พรีมายา โดยได้วิเคราะห์เป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้

เอกสารซื้อขายหุ้นมีผลทางกฎหมายเหนือสัญญาใจ ประเด็นสำคัญที่สุดคือ สัญญาซื้อขายหุ้นที่มีลายเซ็นของเม พรีมายา ถือเป็นหลักฐานที่มีน้ำหนักในทางกฎหมาย แม้จะมีการอ้างว่าเป็นเพียงการฝากหุ้นหรือ “สัญญาใจ” แต่ศาลมักจะพิจารณาตามเอกสารเป็นหลัก ทำให้การซื้อขายหุ้นอาจถูกมองว่าสมบูรณ์ไปแล้ว

“แบรนด์” กับ “บริษัท” เป็นคนละส่วนกัน ผู้โพสต์ชี้ว่า เครื่องหมายการค้า (Trademark) ของแบรนด์ “Dermatist” ไม่ใช่ทรัพย์สินของบริษัทที่เม พรีมายา ถือหุ้นอยู่ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยบุคคลเป็นเรื่องปกติทางธุรกิจ ใครจดก่อนย่อมมีสิทธิ์ก่อน การที่เมถือหุ้น 25% ในบริษัทที่บริหารเพียง 2 สาขา ไม่ได้หมายความว่าเธอเป็นเจ้าของแบรนด์ Dermatist ทั้งหมด

ประวัติ “ญาญ่า เขมณัฏฐ์” CEO หุ้นส่วน “เม พรีมายา” เจ้าแม่ธุรกิจความงาม

การประเมินมูลค่าหุ้นที่อาจสูงเกินจริง การที่เม พรีมายา ต้องการเรียกเงินค่าหุ้น 50-100 ล้านบาท ถูกมองว่าเป็นการประเมินมูลค่าที่สูงเกินจริง เนื่องจากสัดส่วนหุ้น 25% ของเธอ อยู่ในบริษัทเก่าที่มีสาขาในความดูแลเพียง 2 แห่ง ซึ่งรายได้ไม่น่าจะสูงพอที่จะคำนวณเป็นมูลค่าดังกล่าวได้ ผู้โพสต์ประเมินว่า หากขายได้ในราคา 10 ล้านบาท ก็ถือเป็นผลตอบแทนที่สูงมากแล้วจากเงินลงทุนเริ่มต้น

อำนาจต่อรองของผู้ถือหุ้นเสียงข้างน้อย ในทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น 25% ถือเป็นเสียงข้างน้อย ซึ่งมีอำนาจต่อรองน้อยกว่าฝั่งผู้ถือหุ้น 75% ที่เป็นเสียงข้างมาก การใช้กระแสสังคมกดดันอาจไม่ได้ผลในทางปฏิบัติ เพราะสุดท้ายแล้วผู้ถือหุ้นเสียงข้างมากสามารถใช้สิทธิ์ทางกฎหมายในการตัดสินใจเรื่องสำคัญของบริษัทได้ รวมถึงการตัดสินใจปิดบริษัทเพื่อชำระบัญชี

ผู้โพสต์สรุปทิ้งท้ายว่า การที่อีกฝ่ายเลือกที่จะปิดบริษัทและชำระบัญชี อาจเป็นทางออกที่ง่าย จ่ายน้อยกว่าการยอมจ่ายเงินตามข้อเรียกร้องที่สูงเกินมูลค่าจริงของหุ้น ซึ่งสุดท้ายอาจทำให้ฝั่งของเม พรีมายา ได้รับส่วนแบ่งน้อยกว่าที่ควรจะได้หากเจรจากันด้วยดีตั้งแต่แรก มุมมองดังกล่าวได้สร้างการถกเถียงและทำให้ผู้ติดตามคดีได้เห็นภาพรวมจากอีกมิติหนึ่งที่เน้นข้อเท็จจริงทางกฎหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

“อดีตหลวงพ่ออลงกต” เขียนจดหมายจากเรือนจำ บอกลูกศิษย์ สู้ทุกลมหายใจ

1 นาที ที่แล้ว
คนไทย มดตะนอยกัดจนตาย เจอได้บ่อย แต่มองข้ามพิษร้ายแรงมาก ข่าว

คนไทย มดตะนอยกัดจนตาย เจอได้บ่อย แต่มองข้ามพิษร้ายแรงมาก

38 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ศาลพิพากษาจำคุก 4 ปี 4 เดือน แกนนำ นปช. ชุมนุมไล่อภิสิทธิ์

44 นาที ที่แล้ว
คดีดัง ลิซซี่ บอร์เดน ฆ่าโหดพ่อแม่ด้วยขวาน ไขปริศนา ทำไมศาลตัดสินให้พ้นผิด ซีรี่ย์

คดีดัง ลิซซี่ บอร์เดน ฆ่าโหดพ่อแม่ด้วยขวาน ไขปริศนา ทำไมศาลตัดสินให้พ้นผิด

53 นาที ที่แล้ว
สรุปดราม่า บอย ท่าพระจันทร์ VS โอ๊ต บางแพ เดิมพันแท้เก๊ เหรียญหลวงปู่ทวด ออกโหนกระแสวันนี้ ข่าว

สรุปดราม่า บอย ท่าพระจันทร์ VS โอ๊ต บางแพ เดิมพันแท้เก๊ เหรียญหลวงปู่ทวด ออกโหนกระแสวันนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บั้งไฟพญานาค 2568 ถ่ายทอดสด 14 จุดดูบั้งไฟวันออกพรรษา ด้วยตาตัวเอง ท่องเที่ยว

บั้งไฟพญานาค 2568 ถ่ายทอดสด 14 จุดดูบั้งไฟวันออกพรรษา ด้วยตาตัวเอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คริสตจักรไฟเออร์ ข่าวอาชญากรรม

แม่เด็ก 14 แฉคริสตจักรพลังฝ่ามือ “ไฟเออร์” ล้างสมองลูกสาว-สั่งสามีป่วยมะเร็ง ห้ามกินยารพ.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โหนกระแสวันนี้ บอย ท่าพระจันทร์ ปะทะ โอ๊ต บางแพ พิสูจน์เหรียญหลวงปู่ทวด 08 ข่าว

โหนกระแสวันนี้ บอย ท่าพระจันทร์ ปะทะ โอ๊ต บางแพ ตั้งโต๊ะพิสูจน์เหรียญหลวงปู่ทวด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“หมอของขวัญ” ฟันธง “เม” ชนะคดีแน่ สงสัย อดีตหุ้นส่วน อาจโดนทนายเสี้ยม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อโกรธตัวสั่น ลูกสาวถูกฆ่า ฆาตกรก่อคดี 39 ครั้งซ้ำซาก แต่ศาลให้รอลงอาญา ข่าวต่างประเทศ

พ่อโกรธตัวสั่น ประณามศาล ลูกสาวถูกฆ่า ฆาตกรก่อคดี 39 ครั้งซ้ำซาก แต่ให้รอลงอาญา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร่วมยินดี &quot;แคน นายิกา&quot; อดีต BNK48 ถูกแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานที่สิงคโปร์ บันเทิง

ร่วมยินดี “แคน นายิกา” อดีต BNK48 ถูกแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานที่สิงคโปร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชาวเยอรมันแตกตื่น โทรแจ้งดับเพลิงได้กลิ่นแก๊สรั่ว ที่แท้เป็นกลิ่น “ทุเรียน”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เร่งหาสาเหตุ โกดังเก็บของ รูท 66 ร้านดังย่าน RCA ไฟไหม้ ไม่มีผู้เสียชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” เล่าจะเข้าช่วยทหารชั้นผู้น้อย ลำบากมา 10 ปี แต่ทหารผู้ใหญ่จะทำเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เม พรีมายา เดินหน้าต่อในกระบวนการทางกฎหมาย ปมหุ้นส่วนธุรกิจ บันเทิง

เม พรีมายา เดินหน้าสู้คดี-กลับไปดูแลลูก ขอบคุณกำลังใจ มีค่ามากกว่าเงิน 100 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดสูตรลับ “ล้งเล้งลูกชิ้นปลา” สตรีทฟู้ดระดับตำนานแห่งบรรทัดทอง พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด๋อ ดอกสะเดา ป่วยสโตรกรอบ 2 ปู กนกวรรณ ตัดพ้อเจอคอมเมนต์บั่นทอน ต้องเก็บตัวเงียบ บันเทิง

เด๋อ ดอกสะเดา ป่วยสโตรกรอบ 2 ปู กนกวรรณ ตัดพ้อเจอคอมเมนต์บั่นทอน ต้องเก็บตัวเงียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไฟไหม้ใต้สะพาน ด่านปอยเปต ฝั่งกัมพูชา คาดชาวเขมรจุดไฟเผาขยะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เตือนไม่ฟัง! มนุษย์ป้า เถียงสวน กระเป๋ารถเมล์ หลังไม่ให้นั่งที่ห้ามนั่ง หวั่นเกิดอันตราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วินเจ้าถิ่นที่กระบี่ ข่าวอาชญากรรม

วินเจ้าถิ่น เดือดพล่านไล่ผดส. ก่อนลากคนขับรถผ่านแอปฯ รุมตื้บน่วม! ต่อหน้านทท.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดร.แป้ง โพสต์ภาพ Porto Chino ร้านดังไร้คนเข้า ข่าว

ภาพล่าสุด Porto Chino ทำใจหาย เงียบเหงา-ลูกค้าหาย ชาวเน็ตแห่ชี้สาเหตุ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ถนนทรุดสามเสน เลื่อนคืนผิวจราจรไม่มีกำหนด ไม่ทัน 8-9 ต.ค.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ซีเกมส์ 2025 เปิดตัวมาสคอต “เดอะสาน” เผยเอกลักษณ์ความเป็นไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กู้ภัยช่วยเหลือ หนุ่มเอาห่วงรัดจ้าวโลก อ้างกลัวถูกขโมย เพราะไซซ์ 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีน้องเก๋ หายตัว 12 ปี ข่าวอาชญากรรม

มีเงื่อนงำ น้องเก๋ ตายปริศนา 12 ปี ล่าสุดแฟนเก่าฆ่าตัวตาย หลังเป็นข่าว เปิดเบาะแสสำคัญ ตร.เค้นสอบจนเครียด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 ต.ค. 2568 09:49 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2568 09:42 น.
93
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“อดีตหลวงพ่ออลงกต” เขียนจดหมายจากเรือนจำ บอกลูกศิษย์ สู้ทุกลมหายใจ

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568
คนไทย มดตะนอยกัดจนตาย เจอได้บ่อย แต่มองข้ามพิษร้ายแรงมาก

คนไทย มดตะนอยกัดจนตาย เจอได้บ่อย แต่มองข้ามพิษร้ายแรงมาก

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568

ด่วน! ศาลพิพากษาจำคุก 4 ปี 4 เดือน แกนนำ นปช. ชุมนุมไล่อภิสิทธิ์

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568
คดีดัง ลิซซี่ บอร์เดน ฆ่าโหดพ่อแม่ด้วยขวาน ไขปริศนา ทำไมศาลตัดสินให้พ้นผิด

คดีดัง ลิซซี่ บอร์เดน ฆ่าโหดพ่อแม่ด้วยขวาน ไขปริศนา ทำไมศาลตัดสินให้พ้นผิด

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568
Back to top button