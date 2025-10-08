ทร. ขออภัย เครื่องบินมีปัญหา ทำปิดรันเวย์ภูเก็ต คาดเคลื่อนย้ายเสร็จ 3 โมง
กองทัพเรือ ขออภัยประชาชน หลังเครื่องบินมีปัญหา ระบบล้อกางไม่สมบูรณ์ ทำปิดรันเวย์ภูเก็ต คาดเคลื่อนย้ายเสร็จประมาณบ่าย 3 โมง
จากกรณีเกิดอุบัติเหตุระหว่างเครื่องบินลาดตระเวนของกองทัพเรือ ลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินนานาชาติภูเก็ต ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ เบื้องต้นทราบว่าเป็นเครื่องบินตรวจการณ์แบบที่ 1 Cessna O-2 (T-337) ของกองทัพเรือ มีปัญหาระบบล้อกางไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้ต้องปิดรันเวย์ชั่วคราวนั้น
พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า เครื่องบินที่กีดขวางรันเวย์เป็นของกองทัพเรือ เป็นเครื่อง T-337 ซึ่งกำลังขึ้นปฏิบัติภารกิจตามปกติในการลาดตระเวนทางทะเลในการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลักลอบลำเลียงยาเสพเข้ามาทางทะเล หรือการป้องกันระวังการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศไทย
โดยเครื่องดังกล่าวมีปัญหาในระบบล้อ ทำให้กีดขวางรันเวย์ขึ้นลงของสนามบิน ขณะนี้กองทัพเรือจะได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อทำการเคลื่อนย้ายเครื่องบินดังกล่าวเพื่อไม่ให้กีดขวางรันเวย์ และลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน
กองทัพเรือต้องขออภัยพี่น้องประชาชนที่ทำให้เกิดความไม่สะดวกเนื่องจากระบบล้อของเครื่องบินเกิดปัญหา ซึ่งขณะนี้ได้เร่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปเคลื่อนย้ายให้พ้นการกีดขวางรันเวย์โดยเร็ว
