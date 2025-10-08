แพท ณปภา โพสต์ถึงใคร? เห็นธาตุแท้ตั้งแต่เริ่มเดือนใหม่ ชาวเน็ตรอใส่ใจเพียบ

เกิดอะไรขึ้น? แพท ณปภา ทิ้งปริศนากลางเฟซบุ๊ก “เห็นธาตุแท้คนตั้งแต่เริ่มเดือนใหม่” ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์รอใส่ใจเพียบ
มีเรื่องให้ต้องใส่ใจกันอีกแล้ว เมื่อจู่ ๆ นักแสดงสาวมากความสามารถ อย่าง แพท ณปภา โพสต์เดือดกลางดึกผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว ทำเอาชาวเน็ตแห่สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่แพทกันแน่ ใครทำอะไรให้ถึงโมโหจนต้องระบายขนาดนี้
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568 แพท ณปภา โพสต์ระบายความในใจผ่านหน้าเฟซบุ๊ก ระบุว่า “October theory เริ่มต้นด้วยการเห็นธาตุแท้คน เริ่ดเลยแหละ !!! ไหน ใคร เล่าสิ” โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ได้ไม่นานชาวเน็ตและแฟนคลับของสาวแพทต่างก็กรูกันเข้ามาคอมเมนต์ทวงถามว่าเกิดอะไรขึ้น รอใส่ใจ แต่ทางดาราสาวก็ยังไม่ได้ออกชี้แจงใด ๆ เกี่ยวกับประเด็นนี้
อ้างอิงจาก : FB Patt Napapa Tantrakul
