“สมชัย” อัด “เพื่อไทย” ยกเครื่องไม่ขึ้น เย้ยตัวเลขเป้า สส.เป็นเรื่องตลก เกินจริง
“สมชัย” มองงาน “ยกเครื่องพรรคเพื่อไทย” ชี้พยามกอบกู้ขาลง ห้ามเลือดหยุดไหล ชม “แพทองธาร” มีสปิริตสู้ต่อ ติงทีมงาน-สคริปต์ “หลอกเด็กยังไม่ได้”
8 ตุลาคม 2568 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความคิดเห็นต่อการจัดอีเวนต์ “ยกเครื่องพรรคเพื่อไทย” เมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยมองว่าเป็นความพยายามของพรรคเพื่อไทยในการกอบกู้สถานการณ์ของพรรคที่อยู่ในช่วงขาลง และเพื่อสร้างความหวังให้กับสมาชิกพรรค
นายสมชัย ระบุว่า “การจัด event ยกเครื่องพรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568 เป็นการพยายามให้เห็นว่า พรรคเพื่อไทยกำลังพยายามกอบกู้ขาลงของตัวเอง ห้ามเลือดให้หยุดไหลออก และสร้างความหวังแก่เลือดใหม่ที่จะไหลเข้า
แต่สิ่งที่เป็นข้อสังเกตจากการจัดงานดังกล่าว คือ คุณแพทองธารทำได้ดีเมื่อเป็นตัวของตัวเอง แต่พอเข้าสคริปต์กลับมีแต่ตรรกะที่เอาตัวไม่รอด
1. การพูดในช่วงต้นและท้ายของเธอ ดูเป็นธรรมชาติและจริงใจ สะท้อนถึงการไม่ยอมแพ้และสร้างกำลังใจให้กับคนในพรรคว่าจะไม่ทิ้งกัน แม้ว่าตัวเองจะอยากแต่ไม่สามารถเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคได้อีก
2. ส่วนที่เป็นสคริปต์ มีจุดอ่อนมากมาย ตัวอย่างได้แก่ การปรับโครงสร้างต่าง ๆ ของพรรคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การมีสำนักดูแลกิจการสภา ก็มีคำถามใหญ่ ๆ ว่า ที่ขาดประชุมกันโครม ๆ เหลือไม่ถึง 20% จนสภาล่มบ่อย ๆ แม้แต่ กม. ที่พรรคตัวเองเองเสนอ ก็ยังปล่อยให้ล่มจะเป็นความหวังได้หรือไม่
3. การกล่าวอ้างว่าเป็นรัฐบาลสองปี ทำงานไม่ได้ เพราะระบบราชการไม่ตอบสนอง จากนี้มีประสบการณ์แล้ว ถ้าเป็นรัฐบาลใหม่จะทำได้ดี สคริปต์แบบนี้ หลอกเด็กยังไม่ได้
4. การยังไม่สามารถเปิดตัวแคนดิเดตนายก 3 คนได้ ยังเป็นเครื่องหมายคำถามว่า จะมีอะไรที่จะนำมาชักจูงให้คนเลือก ในขณะที่การเปิดตัวผูัสมัครเขต 185 คน เป็นคนที่ยังเป็นบ้านใหญ่และคนที่มีชื่อเสียงไม่น่าจะเกิน 30 คน เท่ากับที่เหลือต้องอาศัยกระแสพรรค ที่ปัจจุบันอ่อนแรงและเป็นลบ
5. การปล่อยให้คุณสุริยะ มาพูดตอนท้ายว่า เลือกตั้งคราวหน้า จะได้ สส. จำนวน 200 +/- ไม่ได้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นที่มากขึ้น เพราะทุกคนประเมินว่า 50-70 คือตัวเลขที่เป็นไปได้ จากการมีบัญชีรายชื่อ 15 และเขตไม่เกิน 55 การพูดตัวเลขที่เกินจริงจึงเป็นเรื่องตลก มากกว่า สร้างความหวังกำลังใจ
ชม คุณแพทองธาร ที่ยังมีสปิริตสู้ทางการเมือง แม้ว่า ปัจจุบันตัวเธอไปต่อไม่ได้แล้ว แต่หนักใจกับทีมงานที่จะหาประเด็นพูดให้คนกลับมาเชื่อมั่น หรือมันหาไม่ได้จริง ๆ”
