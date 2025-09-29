ข่าวต่างประเทศ

จิตใจทำด้วยอะไร ตั้งข้อหาจนท.มหาฯลัยสิงคโปร์วัย 61 ปี ส่ง “เนื้อหมู” ไปมัสยิด

Photo of Bas Basเผยแพร่: 29 ก.ย. 2568 19:00 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2568 14:09 น.
ชายชาวสิงคโปร์วัย 61 ปี ถูกตั้งข้อหา เจตนาทำร้ายความรู้สึกทางศาสนา หลังจงใจส่ง “เนื้อหมู” ไปยังมัสยิด

เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความตึงเครียดทางศาสนาในสิงคโปร์ เมื่อ นายบิลล์ ตัน เค็ง ฮวี ชายชาวสิงคโปร์วัย 61 ปี ถูกตั้งข้อหาฐานเจตนาทำลายความรู้สึกทางเชื้อชาติ หลังถูกกล่าวหาว่าส่งเนื้อหมูไปยังมัสยิดแห่งหนึ่ง ซึ่งล่าสุดมีการเปิดเผยว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย

วิทยาลัย Eunoia Junior College (Eunoia JC) ได้ออกมายืนยันว่า นายบิลล์ ตัน เป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงาน (Operations Support Staff) ของโรงเรียน ซึ่งก่อนหน้านี้ชื่อของเขาเคยปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของวิทยาลัยในฐานะเจ้าหน้าที่บริหารและธุรการ แต่ตอนนี้ได้ถูกลบออกไปแล้ว

นายบิลล์ ตัน ถูกตั้งข้อหาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (27 ก.ย.) จากการที่เขาถูกกล่าวหาว่าส่งซองจดหมายไปยัง มัสยิด Al-Istiqamah ในย่านเซรังกูน นอร์ท ภายในซองจดหมายนั้นบรรจุ เนื้อหมู หนึ่งชิ้น พร้อมกับโน้ตข้อความว่า “halal BaBi chop” (ฮาลาล หมูสับ)

การกระทำนี้ส่งผลให้มัสยิดต้องอพยพผู้คน และมีเจ้าหน้าที่มัสยิดหนึ่งคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการหายใจถี่ หากพบว่ามีความผิดจริง นายบิลล์ ตัน จะต้องโทษจำคุกสูงสุด 3 ปี หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ

องค์กรศาสนาต่างๆ ในสิงคโปร์ต่างออกมาประณามเหตุการณ์นี้ และแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการกระทำที่มุ่งสร้างความแตกแยกนี้ เริ่มจาก อาร์ชบิชอป วิลเลียม โกห์ ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลโรมันคาทอลิกสิงคโปร์ กล่าวว่า คริสตจักรคาทอลิก “ขอประณามอย่างรุนแรง” ต่อการกระทำที่พยายามสร้างความแตกแยก และขอให้ความมั่นใจว่าจะสนับสนุนมุฟตี นาซิรุดดิน โมฮัมเหม็ด นาซีร์ อย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ คริสตจักรเมธอดิสต์สิงคโปร์ แสดงความ “กังวลและความเศร้าโศกอย่างสุดซึ้ง” โดยชี้ว่าการกระทำเช่นนี้ “คุกคามโครงสร้างของสังคมและบ่อนทำลายคุณค่าของความเคารพซึ่งกันและกัน”

ส่วนทางด้าน สหพันธ์เต๋า (Taoist Federation) และ สหพันธ์ชาวพุทธสิงคโปร์ ก็ออกมาประณามการกระทำที่แสดงความไม่เคารพต่อความอ่อนไหวทางศาสนาอย่างรุนแรงเช่นกัน พร้อมทั้งเรียกร้องให้ชาวสิงคโปร์ทุกคนสงบสติอารมณ์และไม่หลงเชื่อหรือเผยแพร่ข่าวลือ

โดยทุกองค์กรศาสนาเน้นย้ำถึงหลักการสำคัญคือ ความสามัคคีและความปรองดองระหว่างเชื้อชาติและศาสนา ซึ่งเป็นรากฐานของสังคมพหุวัฒนธรรมของสิงคโปร์

อ้างอิง : mustsharenews.com

 

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

