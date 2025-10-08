เหลือเชื่อ หญิงออสเตรีย 2 รายถูกสลับตัวกันตั้งแต่แรกเกิด เจอกันครั้งแรกในวัย 35 ปี
เรื่องราวสุดเหลือเชื่อ หญิงออสเตรีย 2 คนถูกสลับตัวกันตั้งแต่แรกเกิด ได้พบเจอกันเป็นครั้งแรกในวัย 35 ปี ครอบครัวทั้งสองล้วนดีใจที่ได้ความชัดเจน
เรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อของหญิงชาวออสเตรียสองคน ที่ถูกสลับตัวกันตั้งแต่แรกเกิด ที่โรงพยาบาลในเมืองกราซ เมื่อเดือนตุลาคม 1990 ได้ถูกเปิดเผย หลังทั้งสองได้มาพบกันในที่สุดในวัย 35 ปี
ดอริส กรูนวัลด์ และ เจสซิกา บอมการ์ทเนอร์ เกิดก่อนกำหนด และถูกเจ้าหน้าที่สลับตัวกันโดยไม่ได้ตั้งใจ ทำให้ทารกทั้งสองถูกมอบให้กับครอบครัวของอีกฝ่าย และถูกเลี้ยงดูมาด้วยความเข้าใจผิดตลอดชีวิต
จุดเริ่มต้นของการค้นพบที่น่าตกใจคือในปี 2012 เมื่อ ดอริส กรูนวัลด์ พบว่าเธอไม่ใช่ลูกสาวทางสายเลือดของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูมา หลังเธอไปบริจาคเลือดและพบว่าหมู่เลือดของเธอไม่ตรงกับแม่
ด้าน เจสซิกา บอมการ์ทเนอร์ ซึ่งถูกเลี้ยงดูมาโดยครอบครัวเดิร์ลเลอร์ ก็เพิ่งมาทราบว่าหมู่เลือดของเธอไม่ตรงกับพ่อแม่ที่เลี้ยงดูมาเช่นกัน เมื่อเธอตั้งครรภ์ และแพทย์ได้แจ้งเรื่องราวการสลับตัวเด็กให้เธอทราบ
เจสซิกาจึงได้ติดต่อกับดอริสผ่านทาง Facebook และทั้งสองก็ได้มาพบกัน
เจสซิกาเล่าในรายการทีวีท้องถิ่นว่า ความรู้สึกที่ได้พบกับดอริสนั้นเหมือนได้เจอกับน้องสาว “พวกเราเข้ากันได้ทันที” ดอริสกล่าวเสริม “มันเป็นความรู้สึกที่ดีอย่างเหลือเชื่อ”
เมื่อเร็วๆ นี้ ครอบครัวของทั้งสองฝ่ายก็ได้มาพบกันด้วย โดย นางเดิร์ลเลอร์ แม่ที่เลี้ยงดูเจสซิกามา บอกว่าปฏิกิริยาแรกของเธอเมื่อได้ยินข่าวคือความ “วุ่นวายทางอารมณ์” แต่ความคิดแรกคือ “เจสซิกาจะเป็นลูกของเราเสมอ” และเมื่อเธอได้เห็นดอริส เธอก็คิดว่า “เธอช่างน่ารักเหลือเกิน”
ขณะที่ เอเวลิน กรูนวัลด์ แม่ที่เลี้ยงดูดอริสมา กล่าวว่า “สำหรับฉัน ครอบครัวของฉันแค่ใหญ่ขึ้น และในที่สุดฉันก็ได้รับความชัดเจนเสียที”
เกบฮาร์ด ฟาลซ์แบร์เกอร์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการของโรงพยาบาล LKH-Uniklinikum ได้ออกมาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในขณะนั้น และกล่าวขอโทษต่อทั้งสองครอบครัวในนามของโรงพยาบาล
ก่อนหน้านี้ ครอบครัวกรูนวัลด์ได้ปรึกษาทนายความและดำเนินการขอรับเงินชดเชยจากโรงพยาบาล รวมถึงการดำเนินการรับดอริสเป็นบุตรบุญธรรมเพื่อให้มั่นใจในสิทธิการรับมรดก ซึ่งขณะนี้ครอบครัวเดิร์ลเลอร์ก็กำลังดำเนินการในลักษณะเดียวกัน
เจสซิกายอมรับว่า การได้รับความชัดเจนในวันนี้เป็นเรื่องที่ดี “มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ทางอารมณ์มาก” เธอกล่าว “มันมีทั้งด้านที่สวยงามและมีความเจ็บปวดมากมายปะปนอยู่ด้วย”
อ้างอิง : www.bbc.com
