ข่าวต่างประเทศ

เด็กหญิงเคราะห์ร้าย กระเด็นจากรถ เสียชีวิต หลังพ่อหักหลบสัตว์วิ่งตัดหน้า จนรถพลิกคว่ำ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2568 08:00 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2568 14:39 น.
71
เด็ก 8 ขวบ กระเด็นจากรถ เสียชีวิต หลังพ่อหักหลบสัตว์วิ่งตัดหน้า ก่อนรถพลิกคว่ำ

เด็กหญิงวัย 8 ขวบ กระเด็นออกจากรถเสียชีวิต หลังผู้เป็นพ่อหักหลบสัตว์ป่าจนรถพลิกคว่ำ พี่สาวเผย น้องสาวเพิ่งปลดเข็มขัดนิรภัยออกก่อนเกิดเหตุ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเหตุสลดที่รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา เมื่อเด็กหญิงวัย 8 ขวบ เสียชีวิตหลังถูกกระเด็นออกจากรถยนต์ระหว่างเกิดอุบัติเหตุ โดยมีรายงานว่าเด็กหญิงผู้เสียชีวิตได้ปลดเข็มขัดนิรภัยของตนออกก่อนเกิดเหตุเพียงไม่นาน

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดของวันศุกร์ที่ 3 ต.ค. บนถนนสายหนึ่ง ใกล้เมืองแบงส์ นายชอว์น คลีฟ เอลส์ วัย 39 ปี ผู้เป็นพ่อ ให้การกับเจ้าหน้าที่ว่า ขณะที่กำลังขับรถยนต์พร้อมกับลูกสาวสองคน นายชอว์นหักรถลงข้างทางกะทันหันเพื่อหลบสัตว์ป่าที่วิ่งตัดหน้า ทำให้รถเสียหลักก่อนไถลและพลิกคว่ำ เป็นเหตุให้ลูกสาววัย 8 ขวบกระเด็นออกมาจากรถและเสียชีวิตในที่สุด

พี่สาววัย 9 ปี ของผู้เสียชีวิตที่โดยสารมาในรถด้วยกันนั้น ได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ว่า ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ น้องสาวของเธอ ได้ปลดเข็มขัดนิรภัยของตัวเองออก ซึ่งเป็นเหตุให้ร่างของเธอกระเด็นออกจากตัวรถหลังพลิกคว่ำ ส่วนนายชอว์นผู้เป็นพ่อ และลูกสาววัย 9 ขวบ ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล

ด.ญ.ออทัมน์ เอลส์ เด็กหญิงวัย 8 ขวบที่เสียชีวิต
ภาพจาก: People

หลังเกิดเหตุการณ์ เขตการศึกษาอิสระบราวน์วู้ด ระบุว่าผู้เสียชีวิตคือ ด.ญ.ออทัมน์ เอลส์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนประถมค็อกกิน พร้อมทั้งแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว และได้จัดทีมนักให้คำปรึกษาเพื่อเข้าดูแลสภาพจิตใจของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

ด้านญาติของครอบครัวได้จัดตั้งแคมเปญระดมทุนผ่านเว็บไซต์เพื่อช่วยเหลือครอบครัว โดยเล่าว่า ด.ญ.ออทัมน์ เพิ่งฉลองวันเกิดครบรอบ 8 ขวบไปไม่นาน และเป็นเด็กที่เปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวา เสียงหัวเราะ ความสุข และมีบุคลิกที่ไม่เหมือนใคร โดยเงินบริจาคจะถูกนำไปช่วยเหลือครอบครัวในการจัดหารถคันใหม่ เนื่องจากรถคันเดียวของครอบครัวได้พังยับเยินจากอุบัติเหตุครั้งนี้

ที่มา: People

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

CEO บริษัทดังขอโทษ ฉีดแชมเปญฉลองโพเดียม F1 ทั้งที่เป็นมุสลิม

3 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“สมชัย” อัด “เพื่อไทย” ยกเครื่องไม่ขึ้น เย้ยตัวเลขเป้า สส.เป็นเรื่องตลก เกินจริง

7 นาที ที่แล้ว
กัมพูชา เตือนไทย อย่าเปลี่ยนชายแดนเป็น สนามทดลองอาวุธ ของมหาอำนาจ ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา เตือนไทย อย่าเปลี่ยนชายแดนเป็น สนามทดลองอาวุธ ของมหาอำนาจ

14 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เอกอัครราชทูตจีน เข้าพบ สีหศักดิ์ ย้ำเป็นกลาง ไม่ได้หาอาวุธให้เขมร

16 นาที ที่แล้ว
เผยกลยุทธ์ความรวย เซียนพระชื่อดัง บอย ท่าพระจันทร์ ปรับพอร์ตครั้งใหญ่ ขาย PLANB-MGC หันตุนหุ้น JMART-JMT-SGC เศรษฐกิจ

เปิดพอร์ตพันล้าน บอย ท่าพระจันทร์ 4 หุ้นใหญ่ในมือ โฟกัสหลักกลุ่ม JMART

19 นาที ที่แล้ว
เจนิส เจณิสตา ใส่เดรสชมพูนั่งวินมอเตอร์ไซค์สวยสับ ข่าวดารา

เจนิส ใส่เดรสสุดแซ่บซ้อนวิน ไวรัลสนั่นโซเชียล คนดูเกือบ 38 ล้าน

22 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เตรียมรับร่าง “เชฟไทย” กลับจากกัมพูชาวันนี้ พบมีหมายจับติดตัว 2 คดี

27 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตระกูลคณานุรักษ์ แจง เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 เนื้อทองคำ ใครคือผู้สร้างตัวจริง?

38 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สองวัยรุ่นสาวมะกัน ดับสลด ทำคอนเทนต์ขึ้นไปบนหลังคารถไฟขณะกำลังวิ่ง

40 นาที ที่แล้ว
ไรเดอร์ทำรองเท้าลูกค้า 16,000 เป็นรอย ถูกเรียกจ่ายเต็มราคา ข่าว

ไรเดอร์โอด ทำรองเท้าลูกค้าเป็นรอย เรียกเงิน 16000 โซเชียลถกสนั่นใครประมาท?

58 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สลด! เด็กชายวัย 12 ขวบเล่น ‘ประทัดลูกบอล’ ระเบิดคามือ นิ้วขาด 2 นิ้ว หาชิ้นส่วนไม่พบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันที่ 13 ตุลาคม 2567 ตรงกับวันคล้ายวันสรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ไลฟ์สไตล์

ประวัติ วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ทนายอานนท์ ภูมิใจในตัวลูก ยังรอคอยความหวังที่จะได้อยู่พร้อมหน้ากัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เชฟไทยนอนป่วยข้างถนน เขมรไม่รับรักษา รู้ประวัติยิ่งเศร้า ล่องทำงานรอบโลก ข่าว

รู้ประวัติยิ่งเศร้า เชฟไทยนอนป่วยข้างถนน เขมรไม่รับรักษา ล่องทำงานรอบโลก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ใครอีก? เจ้าของ รร. แฉ ‘พระเอกหุ่นล่ำ’ ช่องหลายสี บุกใช้ฟิตเนสฟรี อ้างเคยมาพัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนกำหนดการ ประกาศผลสอบ ภายในวันที่ 9 ต.ค. 2568 ก.พ. ภาค ก. สำหรับรอบ Paper &amp; Pencil พร้อมช่องทางตรวจผลและพิมพ์หนังสือรับรองผ่านเว็บ-แอป JOB OCSC ข่าว

ประกาศผลสอบ ก.พ. 68 ภาค ก. 9 ต.ค. เช็กผลแต่ละศูนย์สอบที่ไหน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัส จ่ายรถเมล์-รถไฟฟ้า ไม่ได้ เศรษฐกิจ

คนละครึ่งพลัส จ่ายรถเมล์-รถไฟฟ้า ได้ไหมเพราะอะไร? กางกฎดูกันชัดๆ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลังแจงด่วน! ข่าวเปิดลงทะเบียน &quot;ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท&quot; เป็นข่าวปลอม เศรษฐกิจ

คลังแจงด่วน! ข่าวเปิดลงทะเบียน “ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท” เป็นข่าวปลอม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ว่าที่นายกเล็กเยอรมัน ถูกแทงหน้าบ้าน บาดเจ็บสาหัส ยังไม่พ้นขีดอันตราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คู่รักจัดหนักในห้องน้ำคนพิการ ไม่รู้ประตูใส คนข้างนอกเห็นหมด คนดูล้านวิว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เศร้า พบซากเสือโคร่ง “สรณ์สืบ” ขาติดแร้วดักสัตว์นอนตายในป่าห้วยขาแข้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีสร้างวิดีโอ AI ด้วย Sora 2 เจ๋งสมจริง จนคนแยกไม่ออก เทคโนโลยี

วิธีสร้างวิดีโอ AI ด้วย Sora 2 เจ๋งสมจริง จนคนแยกไม่ออก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เหลือเชื่อ หญิงออสเตรีย 2 รายถูกสลับตัวกันตั้งแต่แรกเกิด เจอกันครั้งแรกในวัย 35 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กด่วน! อย. พบ ยาควบคุมพิเศษ ในอาหารเสริมแบรนด์ดัง ผลข้างเคียงรุนแรงถึงชีวิต ข่าว

เช็กด่วน! อย. พบ ยาควบคุมพิเศษ ในอาหารเสริมแบรนด์ดัง ผลข้างเคียงรุนแรงถึงชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แพทยสภา ลุยฟัน “หมอปักตะกร้า” พักใช้ใบอนุญาตทันที หลังเรื่องร้องเรียนพุ่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2568 08:00 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2568 14:39 น.
71
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“สมชัย” อัด “เพื่อไทย” ยกเครื่องไม่ขึ้น เย้ยตัวเลขเป้า สส.เป็นเรื่องตลก เกินจริง

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2568

เอกอัครราชทูตจีน เข้าพบ สีหศักดิ์ ย้ำเป็นกลาง ไม่ได้หาอาวุธให้เขมร

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2568
เผยกลยุทธ์ความรวย เซียนพระชื่อดัง บอย ท่าพระจันทร์ ปรับพอร์ตครั้งใหญ่ ขาย PLANB-MGC หันตุนหุ้น JMART-JMT-SGC

เปิดพอร์ตพันล้าน บอย ท่าพระจันทร์ 4 หุ้นใหญ่ในมือ โฟกัสหลักกลุ่ม JMART

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2568
เจนิส เจณิสตา ใส่เดรสชมพูนั่งวินมอเตอร์ไซค์สวยสับ

เจนิส ใส่เดรสสุดแซ่บซ้อนวิน ไวรัลสนั่นโซเชียล คนดูเกือบ 38 ล้าน

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2568
Back to top button