เด็กหญิงเคราะห์ร้าย กระเด็นจากรถ เสียชีวิต หลังพ่อหักหลบสัตว์วิ่งตัดหน้า จนรถพลิกคว่ำ
เด็กหญิงวัย 8 ขวบ กระเด็นออกจากรถเสียชีวิต หลังผู้เป็นพ่อหักหลบสัตว์ป่าจนรถพลิกคว่ำ พี่สาวเผย น้องสาวเพิ่งปลดเข็มขัดนิรภัยออกก่อนเกิดเหตุ
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเหตุสลดที่รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา เมื่อเด็กหญิงวัย 8 ขวบ เสียชีวิตหลังถูกกระเด็นออกจากรถยนต์ระหว่างเกิดอุบัติเหตุ โดยมีรายงานว่าเด็กหญิงผู้เสียชีวิตได้ปลดเข็มขัดนิรภัยของตนออกก่อนเกิดเหตุเพียงไม่นาน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดของวันศุกร์ที่ 3 ต.ค. บนถนนสายหนึ่ง ใกล้เมืองแบงส์ นายชอว์น คลีฟ เอลส์ วัย 39 ปี ผู้เป็นพ่อ ให้การกับเจ้าหน้าที่ว่า ขณะที่กำลังขับรถยนต์พร้อมกับลูกสาวสองคน นายชอว์นหักรถลงข้างทางกะทันหันเพื่อหลบสัตว์ป่าที่วิ่งตัดหน้า ทำให้รถเสียหลักก่อนไถลและพลิกคว่ำ เป็นเหตุให้ลูกสาววัย 8 ขวบกระเด็นออกมาจากรถและเสียชีวิตในที่สุด
พี่สาววัย 9 ปี ของผู้เสียชีวิตที่โดยสารมาในรถด้วยกันนั้น ได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ว่า ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ น้องสาวของเธอ ได้ปลดเข็มขัดนิรภัยของตัวเองออก ซึ่งเป็นเหตุให้ร่างของเธอกระเด็นออกจากตัวรถหลังพลิกคว่ำ ส่วนนายชอว์นผู้เป็นพ่อ และลูกสาววัย 9 ขวบ ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
หลังเกิดเหตุการณ์ เขตการศึกษาอิสระบราวน์วู้ด ระบุว่าผู้เสียชีวิตคือ ด.ญ.ออทัมน์ เอลส์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนประถมค็อกกิน พร้อมทั้งแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว และได้จัดทีมนักให้คำปรึกษาเพื่อเข้าดูแลสภาพจิตใจของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
ด้านญาติของครอบครัวได้จัดตั้งแคมเปญระดมทุนผ่านเว็บไซต์เพื่อช่วยเหลือครอบครัว โดยเล่าว่า ด.ญ.ออทัมน์ เพิ่งฉลองวันเกิดครบรอบ 8 ขวบไปไม่นาน และเป็นเด็กที่เปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวา เสียงหัวเราะ ความสุข และมีบุคลิกที่ไม่เหมือนใคร โดยเงินบริจาคจะถูกนำไปช่วยเหลือครอบครัวในการจัดหารถคันใหม่ เนื่องจากรถคันเดียวของครอบครัวได้พังยับเยินจากอุบัติเหตุครั้งนี้
ที่มา: People
