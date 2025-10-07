ข่าวต่างประเทศ

สาวถูกแฟนแทงดับ 18 แผล อ้างป้องกันตัว โทษตำรวจ ‘ถ้าทำงานดีเรื่องคงไม่เกิด’

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2568 06:30 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2568 17:50 น.
สาววัย 32 ถูกแฟนหนุ่มแทง 18 แผลเสียชีวิตในบ้านพัก

ดับสลด สาววัย 32 ถูกแฟนหนุ่มแทง 18 แผลในบ้านพัก อ้างถูกทำร้ายก่อน-ต้องป้องกันตัว โทษตำรวจ เรื่องไม่เกิดขึ้นถ้าทำงานให้ดี เปิดคำพูดสุดท้ายสะเทือนใจ ‘หนูจะตายไหม?’

สำนักข่าวต่างประเทส รายงานความคืบหน้าล่าสุด ศาลเมืองลิเวอร์พูลเริ่มต้นการพิจารณาคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญ กรณี เรเบคกาห์ แคมป์เบลล์ (Rebekah Campbell) วัย 32 ปี ถูกแทงอย่างโหดเหี้ยมถึง 18 แผลจนเสียชีวิต โดยผู้ต้องหาคือ ไมเคิล ออร์แมนดี (Michael Ormandy) แฟนหนุ่มวัย 34 ปี ฝ่ายชายให้การปฏิเสธในชั้นศาล โดยอ้างว่าเป็นการป้องกันตัว

อัยการได้เปิดเผยหลักฐานและคำให้การที่น่าสะเทือนใจในวันแรกของการพิจารณาคดี รวมถึงคำถามสุดท้ายที่ผู้ตายได้เอ่ยถามเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะอยู่บนรถพยาบาลว่า “หนูจะตายไหม?”

ฝ่ายอัยการได้ฉายภาพเหตุการณ์ในคืนวันที่ 15 เมษายน ที่ผ่านมา ย้อนกลับไปในเป็นคืนที่ เรเบคกาห์ แคมป์เบลล์ ถูกทำร้ายภายในบ้านของเธอเอง ก่อนที่เธอจะเสียชีวิต เฟย์ เฮนเดอร์สัน เพื่อนสนิทกำลังคุยโทรศัพท์อยู่กับเธอ ได้ให้การว่า จู่ ๆ ตนก็ได้ยินเสียงเรเบคกาห์ตะโกนว่า “ออกไปนะ ออกไปมิค!” ตามมาด้วยเสียงดังปัง และเสียงลูกสุนัขเห่า ก่อนที่สายจะเงียบไป เธอจึงรีบโทรแจ้งตำรวจทันที

หลังจากถูกแทง เรเบคกาห์ได้พยายามหนีออกมาจากห้องพักและล้มลงที่ด้านนอก เพื่อนบ้านที่วิ่งเข้ามาช่วยเหลือเล่าว่า เธอได้บอกกับพวกเขาว่าแฟนแทงฉัน ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังนำตัวส่งโรงพยาบาล เธอได้เอ่ยถามเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยความเจ็บปวดว่า “หนูจะตายไหม?”

อย่างไรก็ดี แพทย์พบว่าเธอมีบาดแผลทั้งหมด 27 แผล แบ่งเป็นแผลถูกแทง 18 แผล และแผลถูกบาดอีก 9 แผล สามารถบ่งชี้ถึงการโจมตีที่รุนแรงและต่อเนื่อง โดยมีบาดแผลที่แขนซึ่งเป็นลักษณะของการป้องกันตัว

สาววัย 32 ถูกแฟนหนุ่มแทง 18 แผล

ขณะที่ ไมเคิล ออร์แมนดี ผู้ต้องหา ให้การปฏิเสธข้อหาฆาตกรรม โดยอ้างว่าเป็นการป้องกันตัว เขากล่าวว่าในคืนเกิดเหตุ เรเบคกาห์เป็นฝ่ายหยิบมีดขึ้นมาและพยายามจะทำร้ายเขาก่อน เขาจึงทำการปลดอาวุธและตอบโต้กลับไปเพื่อป้องกันตัวเอง พร้อมทั้งกล่าวโทษตำรวจว่า “เรื่องนี้คงไม่เกิดขึ้น ถ้าพวกคุณทำงานของคุณให้ดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว” โทษอ้างอิงถึงเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทระหว่างเขากับผู้ตายที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเพียง 3 วัน

เพื่อนของผู้ตายให้การว่า ทั้งสองคบหากันได้ประมาณ 4 เดือน แต่ความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีนัก และเพื่อนของเธอก็พร้อมที่จะยุติความสัมพันธ์แล้ว โดยมีรายงานว่าก่อนเกิดเหตุฆาตกรรม 3 วัน ทั้งคู่ได้มีปากเสียงและทำร้ายร่างกายกันในที่สาธารณะ

การพิจารณาคดีนี้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ฝั่งคณะลูกขุนจะต้องตัดสินว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการฆาตกรรมที่โหดเหี้ยมตามที่อัยการกล่าวหา หรือเป็นการป้องกันตัวตามที่จำเลยอ้าง

ข้อมูลจาก : dailymail

