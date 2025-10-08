เช็กด่วน! อย. พบ ยาควบคุมพิเศษ ในอาหารเสริมแบรนด์ดัง ผลข้างเคียงรุนแรงถึงชีวิต
อย.เตือนหลังตรวจพบ ยาควบคุมพิเศษ “ซิลเดนาฟิล (Sildenafil)” ในอาหารเสริมแบรนด์ดัง ผลข้างเคียงรุนแรงถึงชีวิต ใครกินอยู่เลิกด่วน!
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA Thai) ได้มีการเปิดเผยผลการตรวจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลยี่ห้อดัง พบว่ามีส่วนผสมของยา “ซิลเดนาฟิล (Sildenafil)” ซึ่งเป็นยาแผนปัจจุบันที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มควบคุมพิเศษ ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ในการซื้อเท่านั้น ผู้บริโภคอาจได้รับผลข้างเคียงจากการได้รับยาตัวนี้ เช่น ปวดหัว ความดันโลหิตต่ำ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ความดันในลูกตาสูง สูญเสียการได้ยิน และในบางรายอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต จึงจัดให้อาหารเสริมแบรนด์ดังกล่าวไม่ปลอดภัย
“อย. ตรวจพบซิลเดนาฟิล ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูล ตรา ซูสส์ Lot No. : ZOD-001 วันที่ผลิต : 17/06/2024 ควรบริโภคก่อน : 17/06/2026
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร ประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากร้านค้าออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน Line ชื่อร้าน “ZOODS” โดยฉลากระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ดังนี้ “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูล ตรา ซูสส์ ผลิตโดย Ingdarla Formula Co., Ltd. Registration No. 2010426750013 97 Moo 4 Na Matum Sub-District Phanat Nikhom District Chonburi Province 20140 จำหน่ายโดย Zoods 21/33 ซอยศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310 Lot No. : ZOD-001 Mfg Date (วันที่ผลิต) : 17/06/2024 BBF Date (ควรบริโภคก่อน) : 17/06/2026 …”
จากการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจพบยาแผนปัจจุบันซิลเดนาฟิล (Sildenafil) จัดเป็นยาควบคุมพิเศษ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ ฉบับที่ 35 ยากลุ่มที่ใช้รักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ในการซื้อเท่านั้น มีผลข้างเคียง เช่น ปวดหัว หน้าแดง การมองเห็นผิดปกติ ความดันโลหิตต่ำ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ความดันในลูกตาสูง สูญเสียการได้ยิน โดยรายที่ได้รับผลข้างเคียงที่รุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้
ผลิตภัณฑ์นี้จัดเป็นอาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือปนอยู่ด้วย เข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ตามมาตรา 26 (1) ฝ่าฝืนมาตรา 25 (1) มีโทษตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงเป็นอาหารที่ไม่ปลอดภัยในการบริโภค โดย อย. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิด ในระหว่างนี้จึงขอประกาศเตือนให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว
หากมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook : FDAThai หรือ E-mail : 1556@fda.moph.go.th ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อย.เตือน พบสารอันตราย ในอาหารเสริมตัวดัง ใครกินอยู่เช็กด่วน
- อย. เตือนภัย ตรวจพบ ยาปลุกเซ็กส์ 2 ชนิด ในอาหารเสริมอาหารแบรนด์ดัง
- อาหารเสริม คินน์ แจงแล้ว หลังอย. ตรวจพบยาอันตราย โลวาสแตติน ในผลิตภัณฑ์
อ้างอิงจาก : oryor
ติดตาม The Thaiger บน Google News: