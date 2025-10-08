ข่าว

เช็กด่วน! อย. พบ ยาควบคุมพิเศษ ในอาหารเสริมแบรนด์ดัง ผลข้างเคียงรุนแรงถึงชีวิต

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2568 09:25 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2568 09:25 น.
68
เช็กด่วน! อย. พบ ยาควบคุมพิเศษ ในอาหารเสริมแบรนด์ดัง ผลข้างเคียงรุนแรงถึงชีวิต

อย.เตือนหลังตรวจพบ ยาควบคุมพิเศษ “ซิลเดนาฟิล (Sildenafil)” ในอาหารเสริมแบรนด์ดัง ผลข้างเคียงรุนแรงถึงชีวิต ใครกินอยู่เลิกด่วน!

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA Thai) ได้มีการเปิดเผยผลการตรวจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลยี่ห้อดัง พบว่ามีส่วนผสมของยา “ซิลเดนาฟิล (Sildenafil)” ซึ่งเป็นยาแผนปัจจุบันที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มควบคุมพิเศษ ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ในการซื้อเท่านั้น ผู้บริโภคอาจได้รับผลข้างเคียงจากการได้รับยาตัวนี้ เช่น ปวดหัว ความดันโลหิตต่ำ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ความดันในลูกตาสูง สูญเสียการได้ยิน และในบางรายอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต จึงจัดให้อาหารเสริมแบรนด์ดังกล่าวไม่ปลอดภัย

“อย. ตรวจพบซิลเดนาฟิล ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูล ตรา ซูสส์ Lot No. : ZOD-001 วันที่ผลิต : 17/06/2024 ควรบริโภคก่อน : 17/06/2026

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร ประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากร้านค้าออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน Line ชื่อร้าน “ZOODS” โดยฉลากระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ดังนี้ “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูล ตรา ซูสส์ ผลิตโดย Ingdarla Formula Co., Ltd. Registration No. 2010426750013 97 Moo 4 Na Matum Sub-District Phanat Nikhom District Chonburi Province 20140 จำหน่ายโดย Zoods 21/33 ซอยศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310 Lot No. : ZOD-001 Mfg Date (วันที่ผลิต) : 17/06/2024 BBF Date (ควรบริโภคก่อน) : 17/06/2026 …”

จากการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจพบยาแผนปัจจุบันซิลเดนาฟิล (Sildenafil) จัดเป็นยาควบคุมพิเศษ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ ฉบับที่ 35 ยากลุ่มที่ใช้รักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ในการซื้อเท่านั้น มีผลข้างเคียง เช่น ปวดหัว หน้าแดง การมองเห็นผิดปกติ ความดันโลหิตต่ำ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ความดันในลูกตาสูง สูญเสียการได้ยิน โดยรายที่ได้รับผลข้างเคียงที่รุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

ผลิตภัณฑ์นี้จัดเป็นอาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือปนอยู่ด้วย เข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ตามมาตรา 26 (1) ฝ่าฝืนมาตรา 25 (1) มีโทษตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงเป็นอาหารที่ไม่ปลอดภัยในการบริโภค โดย อย. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิด ในระหว่างนี้จึงขอประกาศเตือนให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว

หากมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook : FDAThai หรือ E-mail : 1556@fda.moph.go.th ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ”

เช็กด่วน อย. ตรวจพบ ยาควบคุมพิเศษ ในอาหารเสริมแบรนด์ดัง ผลข้างเคียงรุนแรงถึงชีวิต

เช็กด่วน อย. ตรวจพบ ยาควบคุมพิเศษ ในอาหารเสริมแบรนด์ดัง ผลข้างเคียงรุนแรงถึงชีวิต-1

เช็กด่วน อย. ตรวจพบ ยาควบคุมพิเศษ ในอาหารเสริมแบรนด์ดัง ผลข้างเคียงรุนแรงถึงชีวิต-2

เช็กด่วน อย. ตรวจพบ ยาควบคุมพิเศษ ในอาหารเสริมแบรนด์ดัง ผลข้างเคียงรุนแรงถึงชีวิต-3

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : oryor

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

CEO บริษัทดังขอโทษ ฉีดแชมเปญฉลองโพเดียม F1 ทั้งที่เป็นมุสลิม

4 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“สมชัย” อัด “เพื่อไทย” ยกเครื่องไม่ขึ้น เย้ยตัวเลขเป้า สส.เป็นเรื่องตลก เกินจริง

8 นาที ที่แล้ว
กัมพูชา เตือนไทย อย่าเปลี่ยนชายแดนเป็น สนามทดลองอาวุธ ของมหาอำนาจ ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา เตือนไทย อย่าเปลี่ยนชายแดนเป็น สนามทดลองอาวุธ ของมหาอำนาจ

15 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เอกอัครราชทูตจีน เข้าพบ สีหศักดิ์ ย้ำเป็นกลาง ไม่ได้หาอาวุธให้เขมร

17 นาที ที่แล้ว
เผยกลยุทธ์ความรวย เซียนพระชื่อดัง บอย ท่าพระจันทร์ ปรับพอร์ตครั้งใหญ่ ขาย PLANB-MGC หันตุนหุ้น JMART-JMT-SGC เศรษฐกิจ

เปิดพอร์ตพันล้าน บอย ท่าพระจันทร์ 4 หุ้นใหญ่ในมือ โฟกัสหลักกลุ่ม JMART

20 นาที ที่แล้ว
เจนิส เจณิสตา ใส่เดรสชมพูนั่งวินมอเตอร์ไซค์สวยสับ ข่าวดารา

เจนิส ใส่เดรสสุดแซ่บซ้อนวิน ไวรัลสนั่นโซเชียล คนดูเกือบ 38 ล้าน

23 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เตรียมรับร่าง “เชฟไทย” กลับจากกัมพูชาวันนี้ พบมีหมายจับติดตัว 2 คดี

29 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตระกูลคณานุรักษ์ แจง เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 เนื้อทองคำ ใครคือผู้สร้างตัวจริง?

39 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สองวัยรุ่นสาวมะกัน ดับสลด ทำคอนเทนต์ขึ้นไปบนหลังคารถไฟขณะกำลังวิ่ง

42 นาที ที่แล้ว
ไรเดอร์ทำรองเท้าลูกค้า 16,000 เป็นรอย ถูกเรียกจ่ายเต็มราคา ข่าว

ไรเดอร์โอด ทำรองเท้าลูกค้าเป็นรอย เรียกเงิน 16000 โซเชียลถกสนั่นใครประมาท?

60 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สลด! เด็กชายวัย 12 ขวบเล่น ‘ประทัดลูกบอล’ ระเบิดคามือ นิ้วขาด 2 นิ้ว หาชิ้นส่วนไม่พบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันที่ 13 ตุลาคม 2567 ตรงกับวันคล้ายวันสรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ไลฟ์สไตล์

ประวัติ วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ทนายอานนท์ ภูมิใจในตัวลูก ยังรอคอยความหวังที่จะได้อยู่พร้อมหน้ากัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เชฟไทยนอนป่วยข้างถนน เขมรไม่รับรักษา รู้ประวัติยิ่งเศร้า ล่องทำงานรอบโลก ข่าว

รู้ประวัติยิ่งเศร้า เชฟไทยนอนป่วยข้างถนน เขมรไม่รับรักษา ล่องทำงานรอบโลก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ใครอีก? เจ้าของ รร. แฉ ‘พระเอกหุ่นล่ำ’ ช่องหลายสี บุกใช้ฟิตเนสฟรี อ้างเคยมาพัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนกำหนดการ ประกาศผลสอบ ภายในวันที่ 9 ต.ค. 2568 ก.พ. ภาค ก. สำหรับรอบ Paper &amp; Pencil พร้อมช่องทางตรวจผลและพิมพ์หนังสือรับรองผ่านเว็บ-แอป JOB OCSC ข่าว

ประกาศผลสอบ ก.พ. 68 ภาค ก. 9 ต.ค. เช็กผลแต่ละศูนย์สอบที่ไหน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัส จ่ายรถเมล์-รถไฟฟ้า ไม่ได้ เศรษฐกิจ

คนละครึ่งพลัส จ่ายรถเมล์-รถไฟฟ้า ได้ไหมเพราะอะไร? กางกฎดูกันชัดๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลังแจงด่วน! ข่าวเปิดลงทะเบียน &quot;ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท&quot; เป็นข่าวปลอม เศรษฐกิจ

คลังแจงด่วน! ข่าวเปิดลงทะเบียน “ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท” เป็นข่าวปลอม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ว่าที่นายกเล็กเยอรมัน ถูกแทงหน้าบ้าน บาดเจ็บสาหัส ยังไม่พ้นขีดอันตราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คู่รักจัดหนักในห้องน้ำคนพิการ ไม่รู้ประตูใส คนข้างนอกเห็นหมด คนดูล้านวิว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เศร้า พบซากเสือโคร่ง “สรณ์สืบ” ขาติดแร้วดักสัตว์นอนตายในป่าห้วยขาแข้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีสร้างวิดีโอ AI ด้วย Sora 2 เจ๋งสมจริง จนคนแยกไม่ออก เทคโนโลยี

วิธีสร้างวิดีโอ AI ด้วย Sora 2 เจ๋งสมจริง จนคนแยกไม่ออก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เหลือเชื่อ หญิงออสเตรีย 2 รายถูกสลับตัวกันตั้งแต่แรกเกิด เจอกันครั้งแรกในวัย 35 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กด่วน! อย. พบ ยาควบคุมพิเศษ ในอาหารเสริมแบรนด์ดัง ผลข้างเคียงรุนแรงถึงชีวิต ข่าว

เช็กด่วน! อย. พบ ยาควบคุมพิเศษ ในอาหารเสริมแบรนด์ดัง ผลข้างเคียงรุนแรงถึงชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แพทยสภา ลุยฟัน “หมอปักตะกร้า” พักใช้ใบอนุญาตทันที หลังเรื่องร้องเรียนพุ่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2568 09:25 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2568 09:25 น.
68
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

CEO บริษัทดังขอโทษ ฉีดแชมเปญฉลองโพเดียม F1 ทั้งที่เป็นมุสลิม

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2568
กัมพูชา เตือนไทย อย่าเปลี่ยนชายแดนเป็น สนามทดลองอาวุธ ของมหาอำนาจ

กัมพูชา เตือนไทย อย่าเปลี่ยนชายแดนเป็น สนามทดลองอาวุธ ของมหาอำนาจ

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2568
เผยกลยุทธ์ความรวย เซียนพระชื่อดัง บอย ท่าพระจันทร์ ปรับพอร์ตครั้งใหญ่ ขาย PLANB-MGC หันตุนหุ้น JMART-JMT-SGC

เปิดพอร์ตพันล้าน บอย ท่าพระจันทร์ 4 หุ้นใหญ่ในมือ โฟกัสหลักกลุ่ม JMART

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2568
เจนิส เจณิสตา ใส่เดรสชมพูนั่งวินมอเตอร์ไซค์สวยสับ

เจนิส ใส่เดรสสุดแซ่บซ้อนวิน ไวรัลสนั่นโซเชียล คนดูเกือบ 38 ล้าน

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2568
Back to top button