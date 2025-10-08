เปิดคำพูดประโยคสุดท้ายสุดเศร้า เชฟไทยพูดกับพี่สาว ก่อนเสียชีวิตในเขมร
เปิดคำพูดประโยคสุดท้ายสุดเศร้า เชฟไทยพูดกับพี่สาว บอก “ถ้ากลับมาได้กูกลับมาแล้ว” ก่อนเสียชีวิตในเขมร โรงพยาบาลไม่ยอมรักษา
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน โพสต์ข้อความญาติตามหา นายเมธาชาญ หรือ มีน ยอแสง อายุ 24 ปี ชาว อ.พระพรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเคยเป็นเชฟบนเรือ อยู่ในสภาพเร่รอนนอนอยู่หน้าอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ในประเทศกัมพูชา ซึ่งทางโรงพยาบาลในกัมพูชาปฏิเสธที่จะรักษา และมีรายงานว่าเชฟหนุ่มคนดังกล่าวเสียชีวิตไปแล้ว
ล่าสุดจากการตรวจสอบ Facebook น.ส.มายด์ เป็นพี่สาวของผู้ตาย ระบุว่า “ขอบคุณทุกกำลังใจมากๆ คะ ตอนนี้กำลังไปรับน้องกลับบ้าน มีนต้องได้กลับบ้าน”
ก่อนจะเขียนอีกโพสต์ว่า “มายด์กับมีน มึงน้องกูตลอดไป แค่นิดเดียวแล้วพรุ่งนี้กูจะพามึงกลับแล้ว แต่ไม่ใช่แบบนี้ กูไม่รู้มึงต้องพบเจออะไรบ้าง #ถ้ากลับมาได้กูกลับมาแล้ว คำนี้คือคำสุดท้าย ประโยคสุดท้ายที่ได้คุยกับมึง
มึงแตกสลายมาจากไหน พ่อแม่กูพร้อมซัพพอร์ตมึงตลอด มึงก็รู้ ไม่มีข้อมูลไหนที่100%ว่าเกิดอะไรขึ้นกับมึงมึงเติบโตมากับกู 24ปีมันสั้นไปนะ กลับบ้านกันนะมึง
7/10/68 หลับให้สบายนะน้องชายพี่”
