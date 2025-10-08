ข่าวดาราบันเทิง

แร็ปเปอร์ ฝังเพชร 840 ล้านกลางหน้าผาก เพราะกลัวหาย สุดท้ายโดนแฟนคลับกระชากหลุดเลือดอาบ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ต.ค. 2568 08:56 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2568 08:56 น.
84
Lil Uzi Vert แร็ปเปอร์สายแฟชั่น ฝังเพชรชมพู 840 ล้านกลางหน้าผาก สุดท้ายโดนกระชากหลุดกลางคอนเสิร์ต

Lil Uzi Vert แร็ปเปอร์สายแฟชั่น ฝังเพชรชมพู 840 ล้านกลางหน้าผาก สุดท้ายโดนกระชากหลุดกลางคอนเสิร์ต

Lil Uzi Vert (ลิล อูซี่ เวิร์ต) แร็ปเปอร์ชาวอเมริกันวัย 26 ปี ผู้ขึ้นชื่อเรื่องสไตล์การแต่งตัวและรอยสักที่ไม่เหมือนใคร ตัดสินใจลงทุนครั้งใหญ่ในชีวิตด้วยการฝังเพชรสีชมพูมูลค่าสูงถึง 24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 840 ล้านบาท) ไว้กลางหน้าผาก ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นในเวลาต่อมา

แร็ปเปอร์หนุ่มได้เปิดเผยว่า เขาใช้เวลาเก็บเงินซื้อเพชร GIA Natural เม็ดนี้มาตั้งแต่ปี 2560 โดยมูลค่าของมันสูงมากจนรถยนต์ Bugatti และทรัพย์สินทั้งหมดของเขารวมกันยังซื้อไม่ได้ ส่วนเหตุผลที่เลือกฝังไว้กลางหน้าผากแทนที่จะทำเป็นแหวนหรือเครื่องประดับอื่น เขาให้เหตุผลว่ากลัวจะทำหาย การฝังไว้กับตัวจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะไม่ทำมันหลุดมือไป

แต่เรื่องราวกลับไม่เป็นอย่างที่คิด เมื่อไม่นานมานี้ Lil Uzi Vert ได้เปิดเผยกับ TMZ ว่าเพชรดังกล่าวได้หลุดออกจากหน้าผากของเขาแล้ว เหตุการณ์เกิดขึ้นในเทศกาลดนตรี Rolling Loud เมื่อเดือนกรกฎาคม ขณะที่เขากำลังแสดงและกระโดดลงไปหาแฟนเพลง (Crowd-surfing) เพชรเม็ดนั้นก็ถูกแฟนเพลงคนหนึ่งกระชากออกไป

อย่างไรก็ตาม แร็ปเปอร์หนุ่มยืนยันว่าเขาไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงและยังคง “รู้สึกดี” ที่สำคัญที่สุดคือเขายังเก็บเพชรมูลค่ามหาศาลเม็ดนั้นไว้ได้ ไม่ได้หายไปไหน ปัจจุบัน บริเวณที่เคยฝังเพชรถูกแทนที่ด้วยจิวแบบ barbell piercing

