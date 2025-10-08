เชฟไทย เสียชีวิตในกัมพูชา นอนป่วยข้างถนน รพ.ปฏิเสธไม่ยอมรักษา
เชฟไทย เสียชีวิตในกัมพูชา หลังพบนอนป่วยในสภาพเร่ร่อนข้างถนน โรงพยาบาลปฏิเสธไม่ยอมรักษา คาดหมดสัญญาจากบนเรือ แล้วถูกหลอกไปประเทศเพื่อนบ้าน
เฟซบุ๊ก เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน โพสต์ข้อความญาติตามหา นายเมธาชาญ หรือ มีน ยอแสง อายุ 24 ปี ชาว อ.พระพรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช หลังพบสภาพเร่รอนนอนอยู่หน้าอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ในประเทศกัมพูชา พร้อมประกาศตามหาญาติ เนื่องจากตอนนี้น้องป่วยนอนอยู่ข้างถนน มีสภาวะที่ช่วยตัวเองไม่ได้ ไม่มีเงิน ไม่มีเอกสารติดตัว และถูกปฏิเสธการรักษาจากโรงพยาบาลในประเทศกัมพูชานั้น
จากการพูดคุยกับครอบครัวของนายเมธาชาญ ทำให้ทราบว่า ลูกชายจบวิทยาลัยอาชีวะ มีพาสปอร์ต ทำงานเป็นเชฟบนเรือ เดินทางไปกับเรือตามประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยมีสัญญาจ้างครั้งละประมาณ 9 เดือน และรับเงินเดือนค่อนข้างสูง
ที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ติดต่อลูกชายบ่อย เพราะเวลาทำงานของลูกชายไม่ตรงกับเวลาประเทศไทย แต่ลูกชายจะส่งภาพมาทางแชตเฟซบุ๊ก และพูดคุยถามสารทุกข์สุกดิบ ล่าสุดลูกชายไปทำงานเชฟบนเรือได้ประมาณปีกว่า และขาดการติดต่อไป รู้สึกตกใจ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกชาย จากที่เป็นเชฟ เดินทางไปทั่วโลก แต่กลับมานอนเร่ร่อนในกัมพูชา
ญาติได้สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน ทราบว่า มีคนไทยในประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นเครือข่ายศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน ไปพบ นายเมธาชาญ นอนป่วย ปวดท้อง นอนเร่ร่อนอยู่หน้าอาคารพาณิชย์ ก่อนพา นายเมธาชาญ ไปโรงพยาบาลในกัมพูชา แต่กลับถูกปฏิเสธการรักษา เพราะเป็นคนไทย ไม่มีเงิน ไม่มีเอกสารติดตัว ส่วนสาเหตุ สงสัยว่า นายเมธาชาญ อาจหมดสัญญาจ้างบนเรือ แล้วถูกชักชวนไปทำงานที่กัมพูชา และอาจถูกทำร้าย ยึดเอกสารส่วนตัว ทำให้ต้องหนีออกมา ยอมรับว่าห่วงความปลอดภัย จึงวิงวอนขอให้ทางรัฐบาล กระทรวงการต่างประเทศ ช่วยเหลือพากลับประเทศไทยโดยเร็ว
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่คนเดิม ได้โพสต์อัปเดตในช่วงค่ำของวันเดียวกันว่า “น้องเสียแล้วนะครับ
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ผมดิ้นเรื่องน้องตั้งแต่เช้าพยายามติดต่อหาญาติญาติพี่น้องพยายามทำทุกอย่างให้น้องได้กลับไทย และพยายามทำทุกอย่างถึงแม้จะยากแค่ไหนก็ตาม แต่ผมก็ไม่สามารถพาน้องกลับไทยได้แบบมีลมหายใจครับ
ในวันพรุ่งนี้ (8 ต.ค. 68) ผมจะประสานรบกวนให้ท่านผู้การกองกำลังบูรพาจังหวัดสระแก้ว รับน้องกลับเข้ามาประเทศไทยแล้วผมจะประสานส่งต่อสู่ญาติน้องครับ ผมทำเต็มที่แล้วขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง”
