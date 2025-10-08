รู้ประวัติยิ่งเศร้า เชฟไทยนอนป่วยข้างถนน เขมรไม่รับรักษา ล่องทำงานรอบโลก
ประวัติ เชฟไทยนอนป่วยข้างถนน โรงพยาบาลกัมพูชาปฏิเสธรักษา รู้สาเหตุยิ่งเศร้า ล่องเรือทำงานรอบโลก ก่อนขาดการติดต่อ คาดโดนหลอกมาทำงานกัมพูชา
ย้อนรอยชีวิต ‘มีน เมธาชาญ ยอแสง’ เชฟไทย หนุ่มนครศรีฯ ผู้เคยเดินทางรอบโลก ก่อนขาดการติดต่อ จนพบอีกครั้งในสภาพสุดเวทนา ป่วยหนักจนสิ้นใจ หลังถูกปฏิเสธการรักษาเพียงเพราะไม่มีเงิน เอกสารประจำตัว
มีน เมธาชาญ หนุ่มวัย 24 ปีจาก อ.พรหมคีรี ภาพสุดท้ายของเขาช่างแตกต่างจากชีวิตที่เคยเป็นมาอย่างสิ้นเชิง สำหรับครอบครัว “ยอแสง” น้องมีนคือความภาคภูมิใจ เขาคือเด็กหนุ่มที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวะ มีความฝัน ความมุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพเชฟ จนเดินตามฝันนั้นได้สำเร็จ ด้วยการทำงานเป็นเชฟบนเรือสำราญ เดินทางไปทั่วโลกตามสัญญาจ้างครั้งละ 9 เดือน พร้อมกับเงินเดือนที่ค่อนข้างสูง
นางนาวี ยอแสง ผู้เป็นแม่ และนางวรรณา ผู้เป็นย่า เล่าทั้งน้ำตาว่า แม้จะไม่ค่อยได้คุยกับลูกบ่อยนักเพราะเวลาทำงานที่ไม่ตรงกัน แต่น้องมีนจะส่งภาพถ่ายจากประเทศต่างๆ มาให้ดูเสมอ เป็นภาพของเชฟหนุ่มที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความหวัง ชีวิตของเขากำลังไปได้สวยบนเส้นทางที่เลือกเดิน จนกระทั่งประมาณ 1 ปีก่อน ลูกชายก็ขาดการติดต่อไป
หนึ่งปีแห่งความเงียบจบลงด้วยภาพที่บาดหัวใจคนในครอบครัว หลังเฟซบุ๊ก “ศูนย์ประสานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน” โพสต์ภาพของน้องมีนในสภาพอิดโรย นอนป่วยอยู่ข้างถนนในกัมพูชา เพื่อตามหาญาติ
ครอบครัวตกใจ สับสนว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกชาย จากเชฟที่เคยเดินทางรอบโลก มีรายได้มากมาย ทำไมถึงตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ ญาติตั้งข้อสังเกตว่า น้องมีนอาจหมดสัญญาจ้างบนเรือแล้วถูกเพื่อนชักชวนไปทำงานที่กัมพูชา ก่อนจะถูกหลอกทำร้ายร่างกาย ขโมยเงิน ยึดเอกสารสำคัญไปจนหมด ทำให้เขาต้องหนีเอาตัวรอดออกมาโดยไม่มีอะไรติดตัว
เมื่อเครือข่ายคนไทยในกัมพูชาไปพบน้องมีน เขากำลังนอนป่วยด้วยอาการปวดท้องอย่างรุนแรง พลเมืองดีรีบนำตัวเขาส่งโรงพยาบาลทันที หวังว่าเขาจะได้รับการรักษาตามหลักมนุษยธรรม แต่ความหวังนั้นก็พังทลายลง
โรงพยาบาลในกัมพูชาปฏิเสธที่จะให้การรักษา สาเหตุเพียงเพราะเขาเป็นคนไทยที่ไม่มีเงิน ไม่มีเอกสารใดๆ มายืนยันตัวตน ประตูโรงพยาบาลที่ควรจะเป็นที่พึ่งสุดท้าย ปิดลงต่อหน้าชายที่กำลังป่วยหนัก
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ พยายามอย่างเต็มที่เพื่อประสานงานหาทางช่วยเหลือน้องมีนกลับประเทศไทยให้เร็วที่สุด ครอบครัวได้วิดีโอคอลคุยกับเจ้าหน้าที่ รับรู้ว่ากำลังจะมีความช่วยเหลือไปถึงลูกชาย แต่เวลาก็เดินเร็วกว่าความหวัง
ช่วงเช้าวันต่อมา เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ไปพบน้องมีนอีกครั้ง เขาเริ่มมีอาการหายใจติดขัด ร่างกายที่อ่อนแอจากการไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ทนต่อไปไม่ไหว ในที่สุดมีน เมธาชาญก็สิ้นใจลงอย่างน่าสลดบนถนนสายเดิมที่เขาถูกพบ
เรื่องราวของเชฟหนุ่มอนาคตไกลต้องจบลงอย่างน่าเศร้าในต่างแดน ทิ้งไว้เพียงคำถามมากมาย กับความจริงที่เจ็บปวดว่า เพียงเพราะ “ไม่มีเงินและเอกสาร” ชีวิตของคนคนหนึ่งจึงถูกมองข้าม ปล่อยให้ตายไปอย่างเดียวดาย
ขณะนี้ร่างไร้วิญญาณของเขากำลังจะถูกประสานงานนำกลับสู่มาตุภูมิ เพื่อให้ครอบครัวได้ทำพิธีทางศาสนาเป็นครั้งสุดท้าย
