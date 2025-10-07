ข่าว

เจาะลึก เหรียญพระเนื้ออัลปาก้า คืออะไร? หลัง ‘บอย-โอ๊ต’ ถกเดือดโหนกระแส

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2568 17:05 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2568 17:05 น.
100

ไขข้อสงสัย เหรียญพระเนื้ออัลปาก้า คืออะไร? หลัง ‘บอย ท่าพระจันทร์’ ปะทะเดือด ‘โอ๊ต บางแพ’ ในโหนกระแส พร้อมเปิดตำรามวลสารพระเครื่อง รู้จัก นวโลหะ-เนื้อชิน-สัมฤทธิ์

จากกรณีดราม่าสะเทือนวงการพระเครื่องที่สองเซียนพระชื่อดัง บอย ท่าพระจันทร์ และ โอ๊ต บางแพ ได้มาถกเถียงกันอย่างดุเดือดในรายการโหนกระแสถึงพิสูผจน์ความแท้-เก๊ของเหรียญหลวงปู่ทวดเนื้ออัลปาก้า จนมีการตั้งคำถามและความสงสัยให้กับคนนอกวงการจำนวนมากกว่าเนื้อโลหะที่ใช้สร้างพระเครื่องนั้นมีความสำคัญอย่างไร และเนื้ออัลปาก้าที่ใช้สร้างเหรียญดังกล่าวคืออะไร

สำหรับพระเนื้ออัลปาก้าที่เป็นประเด็นร้อนนั้น แท้จริงแล้วต้องอ่านออกเสียงว่า อัลปักก้า (Alpacca) เป็นโลหะผสมระหว่าง ทองแดง 75% กับ นิกเกิล 25% มีลักษณะคล้ายเงินแต่มีความแข็งแกร่งและทนทานกว่า โดยชาวตะวันตกเป็นผู้ค้นพบและนำมาใช้ประโยชน์ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย

ส่วน อัลปาก้าเปลือย หรือ เนื้อช้อนส้อม เป็นเนื้ออัลปาก้าอีกเกรดที่มีโลหะผสมระหว่างทองแดง 83 เปอร์เซ็นต์ และลดสัดส่วนนิกเกิลลงเหลือ 17% เพื่อให้เนื้อโลหะนิ่มลง ง่ายต่อการปั๊ม ช่วยถนอมแม่พิมพ์ และมีสีออกเหลืองกว่าอัลปาก้าปกติ

หากผสมนิกเกิ้ลมาก เนื้อจะออกเป็นสีขาว แข็งแรง แต่เวลาปั๊มพระบล็อกจะแตกร้าวได้ง่ายจะเห็นได้จากเหรียญพระอัลปาก้ายุคเก่าที่มีรอยร้าวอยู่บ่อย ๆ อย่างไรก็ดี การผลิตพระยุคก่อนช่างแต่ละคน แต่ละโรงงานจะมีส่วนผสมที่ใกล้เคียงกัน แต่จะไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์ ฉะนั้นพระแต่ลงองค์ที่สร้างในช่วงเวลาเดียวกันจะมีสีสันและเนื้อที่ไม่ต่างกันมากนัก

เหรียญพระเนื้ออัลปาก้า

นอกเหนือจากอัลปาก้าแล้ว ยังมีเนื้อโลหะผสมอีกหลายชนิดที่คอพระเครื่องรู้จักกันดี ได้แก่

ทองเหลือง : โลหะผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสี มีสัดส่วนทองแดง 75 เปอร์เซ็นต์ สังกะสี 25 เปอร์เซ็นต์

ขันลงหิน : โลหะผสมยุคโบราณระหว่างทองแดงกับดีบุก มีคุณสมบัติให้เสียงที่ดังกังวาน ไพเราะเสนาะหู โดยจะนิยมใช้ทำระฆัง แต่มีข้อเสียคือโลหะทุกชนิดที่ผสมด้วยดีบุกจะไม่สามารถใช้เชื่อมได้

นวโลหะ (โลหะ 9 อย่าง) : เป็นสุดยอดโลหะผสมตามตำราโบราณ ประกอบด้วยโลหะมงคล 9 ชนิดหลอมรวมกัน ได้แก่ เหล็ก, ปรอท, ทองแดง, เงิน, ทองคำ, เจ้าน้ำเงิน, สังกะสี, ชิน และทองแดงบริสุทธิ์

เนื้อชิน : โลหะผสมระหว่างดีบุกกับตะกั่ว เป็นที่นิยมมากในสมัยโบราณ แบ่งย่อยได้อีก 3 ประเภทตามสัดส่วนการผสม คือ เนื้อชินเงิน, เนื้อสนิมแดง และ เนื้อสนิมแดงตะกั่ว

เมฆพัด และ เมฆสิทธิ์ : โลหะผสมที่เกิดจากการเล่นแร่แปรธาตุ โดยการนำแร่หลายชนิดมาหลอมรวมกัน เช่น เงิน สังกะสี ทองแดง และปรอท พร้อมบริกรรมคาถา เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเอง

สัมฤทธิ์ (สำริด) : โลหะผสมยุคแรก ๆ ที่ใช้สร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ประกอบด้วยทองแดง, ดีบุก, เงิน และทองคำ

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

