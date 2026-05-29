การเงินเศรษฐกิจ

เช็กด่วน! ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสไม่สำเร็จ ทำยังไงก่อนปิด 4 ทุ่มวันนี้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 พ.ค. 2569 16:05 น.| อัปเดต: 29 พ.ค. 2569 16:05 น.
57
เช็กด่วน! ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสไม่สำเร็จ ทำยังไงก่อนปิด 4 ทุ่มวันนี้

วันนี้ 29 พ.ค. 69 เป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนไทยช่วยไทย พลัส ผ่านแอปฯ เป๋าตัง เช็กสาเหตุที่อาจทำให้กดรับสิทธิไม่ได้ ก่อนระบบปิดเวลา 22.00 น.

วันนี้ 29 พฤษภาคม 2569 เป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส (60/40) สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการรับสิทธิรัฐช่วยจ่ายผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง โดยรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2569 เวลา 06.00-22.00 น. หรือจนกว่าจะครบจำนวน 30 ล้านคน แล้วแต่เงื่อนไขใดจะถึงก่อน

สำหรับคนที่ยังลงทะเบียนไม่สำเร็จ ต้องรีบตรวจสอบสถานะให้เรียบร้อยก่อนเวลา 22.00 น. เพราะหลังพ้นเวลาปิดระบบแล้ว อาจไม่สามารถกลับมากดรับสิทธิในรอบนี้ได้ทัน โดยเฉพาะกลุ่มที่ติดปัญหาเรื่องการยืนยันตัวตน แอปฯ เป๋าตังไม่พร้อม หรือคุณสมบัติไม่ผ่านเงื่อนไขโครงการ

เช็กก่อน 4 ทุ่ม ทำไมลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสไม่สำเร็จ

สาเหตุแรกที่พบบ่อยคือ เข้าใช้งานนอกช่วงเวลาที่ระบบเปิดรับลงทะเบียน เพราะโครงการเปิดให้กดสิทธิเฉพาะเวลา 06.00-22.00 น. เท่านั้น และระบบสามารถปิดรับทันทีหากสิทธิครบจำนวน 30 ล้านคนก่อนถึงเวลาปิดวันสุดท้าย

สาเหตุที่สองคือ คุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์ ผู้มีสิทธิต้องเป็นคนไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน มีบัตรประจำตัวประชาชน ไม่เคยถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนจากโครงการคนละครึ่งในอดีต และต้องไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2569

สาเหตุที่สามคือ เข้าใจผิดว่าระบบโอนสิทธิให้อัตโนมัติ โดยเฉพาะคนที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่ง พลัส มาก่อน ยังต้องเข้าแอปฯ เป๋าตังเพื่อกดยืนยันสิทธิไทยช่วยไทยพลัสอีกครั้ง ไม่ใช่รอรับสิทธิอัตโนมัติ ส่วนคนที่ไม่เคยใช้สิทธิคนละครึ่ง พลัส ต้องลงทะเบียนและรอผลตรวจสอบคุณสมบัติผ่านแอปฯ เป๋าตัง หรือ SMS ภายใน 3 วัน

สาเหตุที่สี่คือ แอปฯ เป๋าตัง หรือ G-Wallet ยังไม่พร้อมใช้งาน The Thaiger เคยแนะนำให้ประชาชนอัปเดตแอปฯ เป๋าตังเป็นเวอร์ชันล่าสุด เปิดใช้งาน G-Wallet ให้เรียบร้อย เตรียมบัตรประชาชน และตรวจข้อมูลในระบบก่อนกดยืนยัน เพราะโครงการมีจำนวนสิทธิจำกัด

คนเคยใช้คนละครึ่ง พลัส ต้องทำอะไร

คนที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่ง พลัส ให้เปิดแอปฯ เป๋าตัง เลือกแบนเนอร์ ไทยช่วยไทย พลัส 60/40 อ่านรายละเอียดและเงื่อนไข จากนั้นกดลงทะเบียนหรือยืนยันสิทธิ หากได้รับสิทธิแล้ว ระบบจะแสดงข้อความยืนยันและแจ้งวันที่เริ่มใช้สิทธิ

หากเคยเพียงลงทะเบียนคนละครึ่ง พลัส แต่ไม่เคยได้รับสิทธิหรือไม่เคยใช้สิทธิ ควรตรวจสถานะในระบบอีกครั้ง เพราะอาจต้องดำเนินการเหมือนกลุ่มที่ต้องรอระบบตรวจสอบคุณสมบัติ ไม่ใช่กลุ่มที่กดยืนยันสิทธิได้ทันที

คนไม่เคยใช้คนละครึ่ง พลัส ต้องรอผล
https://www.xn--b3czb2arbbzn9a6eulf7c.th/home

คนไม่เคยใช้คนละครึ่ง พลัส ต้องรอผล

ประชาชนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส ต้องลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตังเช่นกัน หลังกรอกข้อมูลแล้วต้องรอผลตรวจสอบคุณสมบัติผ่าน SMS หรือการแจ้งเตือนในแอปฯ ภายใน 3 วัน หากได้รับสิทธิจึงจะเริ่มใช้จ่ายได้ตามระยะเวลาที่โครงการกำหนด

ได้สิทธิแล้วใช้ได้วันไหน

ผู้ได้รับสิทธิไทยช่วยไทย พลัส จะใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2569 เวลา 06.00-23.00 น. รัฐช่วยจ่าย 60% ไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 4 เดือน หากใช้ไม่หมดในเดือนนั้น ระบบจะไม่ทบยอดไปเดือนถัดไป

ส่วนการใช้สิทธิซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มผ่านฟู้ดเดลิเวอรีที่เข้าร่วมโครงการ จะเริ่มได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2569 เวลา 06.00-21.00 น. โดยรัฐสนับสนุนเฉพาะค่าอาหารหรือเครื่องดื่ม ไม่รวมค่าจัดส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่น

สรุปสำหรับคนที่ยังลงทะเบียนไม่สำเร็จในวันนี้ ให้ตรวจ 4 จุดทันที คือ เวลาลงทะเบียนยังไม่เกิน 22.00 น., คุณสมบัติตรงเงื่อนไข, แอปฯ เป๋าตังและ G-Wallet พร้อมใช้งาน และกดแบนเนอร์โครงการถูกต้อง หากยังติดปัญหา ควรติดต่อช่องทางสอบถามของโครงการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนหมดเวลาลงทะเบียน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เจนเซ่น หวง ซีอีโอ Nvidia เหมาข้าวโพดปิ้งแลกสิทธิลัดคิว ข่าวต่างประเทศ

คลิปไวรัล ซีอีโอควักเงินเลี้ยงข้าวโพดปิ้ง แต่ขอแซงคิว ถกสนั่น ใช้อภิสิทธิ์คนรวย

34 วินาที ที่แล้ว
ข่าวในพระราชสำนัก

รวมคําถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2569 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

39 นาที ที่แล้ว
DSI บุกรวบผู้ต้องหา เปิดบัญชีม้า คดีเงินกู้นอกระบบ รีดดอกเบี้ยโหด 2,000% ต่อปี ข่าว

DSI บุกรวบผู้ต้องหา เปิดบัญชีม้า คดีเงินกู้นอกระบบ รีดดอกเบี้ยโหด 2,000% ต่อปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กด่วน! ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสไม่สำเร็จ ทำยังไงก่อนปิด 4 ทุ่มวันนี้ เศรษฐกิจ

เช็กด่วน! ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสไม่สำเร็จ ทำยังไงก่อนปิด 4 ทุ่มวันนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Meta เปิดฟีเจอร์ ส่องสตอรี่แบบไม่ระบุตัวตน แพ็กเกจรายเดือน เริ่มต้น 2.99 เหรียญ ข่าวต่างประเทศ

Meta เริ่มเก็บค่าส่องสตอรี่ แบบไม่ระบุตัวตน พร้อมฟีเจอร์อื่นๆ เริ่มต้น 2.99 เหรียญ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดร.มัลลิกา แจงปมมาสายวันสมัครผู้ว่าฯ กทม. พลาดแค่ 30 วินาที ข่าวการเมือง

ดร.มัลลิกา โต้ข่าวมาสาย พลาดไปแค่ 30 วินาที ตอนนี้ทุกคนรู้หมดเบอร์อะไร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านทองขอโทษ นัส จุฑารัตน์ ส่งวงจรปิดแจงปมทวงเงิน บันเทิง

ร้านทองขอโทษ นัส จุฑารัตน์ ปมพนักงานทวงเงิน 3 หมื่น ยันไม่มีนโยบายนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร่วมลงนามถวายพระพร &quot;พระราชีนี&quot; เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ ผ่านระบบออนไลน์ ข่าวในพระราชสำนัก

ร่วมลงนามถวายพระพร “พระราชีนี” เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ ผ่านระบบออนไลน์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผอ. ป.ป.ช. ยันไม่ได้หนี ปมเมาขับชนไรเดอร์ดับ ขอรับผิดชอบ-ส่งเสียลูกผู้ตายจนจบ ข่าว

ผอ. ป.ป.ช. ยันไม่ได้หนี ปมเมาขับชนไรเดอร์ดับ ขอรับผิดชอบ-ส่งเสียลูกผู้ตายจนจบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติเศร้า ไรเดอร์แขนขาดดับ เหยื่อกระบะเมาแล้วขับ เคยเป็นพนักงานช่อง 3

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ปรเมศวร์ แฉในโหนกระแส ตำรวจเสนอแก้ผลแอลกอฮอล์ แลก 1 แสนบาท ข่าว

อ.ปรเมศวร์ แฉคดีเก่าในโหนกระแส ตำรวจเสนอแก้ผลแอลกอฮอล์ แลก 1 แสนบาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“จรงค์” ยกมือไหว้ขอโทษ รับเมาแล้วขับจริง ปัดหนี แค่ตกใจคนล้อมรถ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! พบขวดเหล้าในรถ &quot;ผอ.ป.ป.ช.&quot; เมาขับชนไรเดอร์ตาย ตำรวจแจ้ง 3 ข้อหา ข่าว

ช็อก! พบขวดเหล้าในรถ “ผอ.ป.ป.ช.” เมาขับชนไรเดอร์ตาย ตำรวจแจ้ง 3 ข้อหา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุงหาบตะกร้าสาน คนใจดำแจ้ง ตร.จับขวางฟุตบาท ฟังเหตุผลแล้วสงสาร ข่าว

ลุงหาบตะกร้าสาน คนใจดำแจ้ง ตร.จับขวางฟุตบาท ฟังเหตุผลแล้วสงสาร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ปรเมศวร์ นั่งโต๊ะโหนกระแส ถอดบทเรียนจำเลยเมาแล้วขับ ข่าว

อ.ปรเมศวร์ อัยการอาวุโส ถอดบทเรียนจำเลยเมาแล้วขับ เตือนทำผิดอย่าหนีปัญหา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อธิบดีปกครอง จ่อฟ้องคนบิดเบือน ปมแชตหลุด &quot;ช่วยน้ำเงินด้วย&quot; ยันเป็นกลางทางการเมือง ข่าวการเมือง

อธิบดีปกครอง จ่อฟ้องคนบิดเบือน ปมแชตหลุด “ช่วยน้ำเงินด้วย” ยันเป็นกลางทางการเมือง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ที่ประชุมสภามีมติ 308:126 เสียง ไม่ส่งตัว “ชนนพัฒฐ์” ให้ DSI คดีเว็บพนัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสาเหตุ &quot;ชัชชุอร-วิภาวี-หัตถยา&quot; หลุดทีม ชวดลุย VNL 2026 สนามแรก บาดเจ็บฉุดพักฟื้น วอลเลย์บอล

เปิดสาเหตุ “ชัชชุอร-วิภาวี-หัตถยา” หลุดทีม ชวดลุย VNL 2026 สนามแรก บาดเจ็บฉุดพักฟื้น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อธิบดีปกครอง ปัดส่งแชตไลน์ &quot;ช่วยน้ำเงินด้วย&quot; เผยล็อกอินหลายเครื่อง เชื่อถูกดิสเครดิต ข่าวการเมือง

อธิบดีปกครอง ปัดส่งแชตไลน์ “ช่วยน้ำเงินด้วย” เผยล็อกอินหลายเครื่อง เชื่อถูกดิสเครดิต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลส่งคำชี้แจงศาล รธน. แล้ว เคลียร์ปม พ.ร.ก เงินกู้ 4 แสน รอผลใน 60 วัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บ หั่นค่าคอมฯ เหลือ 9% ช่วยร้านอาหาร หนุน “ไทยช่วยไทยพลัส 60/40”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พงศกร” เตรียมเอาผิด ผู้ไม่หวังดีบิดเบือนคำพูด “อภิสิทธิ์” พาดพิงสถาบัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย ตอบแล้ว จะเลิกทำโหนกระแสไหม? รับเหนื่อยต้องเจอเรื่องท็อกซิกทุกวัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! สภาฯ โหวต 266 ต่อ 174 คว่ำญัตติตั้งคณะกรรมาธิการเกาะติดแลนด์บริดจ์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขอ่างน้ำมนต์ฤาษีเณร 1/6/69 ส่องหยดน้ำตาเทียนลุ้นโชคใหญ่งวดต้นเดือน เลขเด็ด

ฮือฮา! เลขอ่างน้ำมนต์ฤาษีเณร งวด 1 มิ.ย. 69 ส่องหยดน้ำตาเทียนลุ้นโชคใหญ่งวดต้นเดือน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 พ.ค. 2569 16:05 น.| อัปเดต: 29 พ.ค. 2569 16:05 น.
57
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เจนเซ่น หวง ซีอีโอ Nvidia เหมาข้าวโพดปิ้งแลกสิทธิลัดคิว

คลิปไวรัล ซีอีโอควักเงินเลี้ยงข้าวโพดปิ้ง แต่ขอแซงคิว ถกสนั่น ใช้อภิสิทธิ์คนรวย

เผยแพร่: 29 พฤษภาคม 2569

รวมคําถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2569 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เผยแพร่: 29 พฤษภาคม 2569
DSI บุกรวบผู้ต้องหา เปิดบัญชีม้า คดีเงินกู้นอกระบบ รีดดอกเบี้ยโหด 2,000% ต่อปี

DSI บุกรวบผู้ต้องหา เปิดบัญชีม้า คดีเงินกู้นอกระบบ รีดดอกเบี้ยโหด 2,000% ต่อปี

เผยแพร่: 29 พฤษภาคม 2569
Meta เปิดฟีเจอร์ ส่องสตอรี่แบบไม่ระบุตัวตน แพ็กเกจรายเดือน เริ่มต้น 2.99 เหรียญ

Meta เริ่มเก็บค่าส่องสตอรี่ แบบไม่ระบุตัวตน พร้อมฟีเจอร์อื่นๆ เริ่มต้น 2.99 เหรียญ

เผยแพร่: 29 พฤษภาคม 2569
Back to top button