เช็กด่วน! ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสไม่สำเร็จ ทำยังไงก่อนปิด 4 ทุ่มวันนี้

วันนี้ 29 พ.ค. 69 เป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนไทยช่วยไทย พลัส ผ่านแอปฯ เป๋าตัง เช็กสาเหตุที่อาจทำให้กดรับสิทธิไม่ได้ ก่อนระบบปิดเวลา 22.00 น.
วันนี้ 29 พฤษภาคม 2569 เป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส (60/40) สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการรับสิทธิรัฐช่วยจ่ายผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง โดยรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2569 เวลา 06.00-22.00 น. หรือจนกว่าจะครบจำนวน 30 ล้านคน แล้วแต่เงื่อนไขใดจะถึงก่อน
สำหรับคนที่ยังลงทะเบียนไม่สำเร็จ ต้องรีบตรวจสอบสถานะให้เรียบร้อยก่อนเวลา 22.00 น. เพราะหลังพ้นเวลาปิดระบบแล้ว อาจไม่สามารถกลับมากดรับสิทธิในรอบนี้ได้ทัน โดยเฉพาะกลุ่มที่ติดปัญหาเรื่องการยืนยันตัวตน แอปฯ เป๋าตังไม่พร้อม หรือคุณสมบัติไม่ผ่านเงื่อนไขโครงการ
เช็กก่อน 4 ทุ่ม ทำไมลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสไม่สำเร็จ
สาเหตุแรกที่พบบ่อยคือ เข้าใช้งานนอกช่วงเวลาที่ระบบเปิดรับลงทะเบียน เพราะโครงการเปิดให้กดสิทธิเฉพาะเวลา 06.00-22.00 น. เท่านั้น และระบบสามารถปิดรับทันทีหากสิทธิครบจำนวน 30 ล้านคนก่อนถึงเวลาปิดวันสุดท้าย
สาเหตุที่สองคือ คุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์ ผู้มีสิทธิต้องเป็นคนไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน มีบัตรประจำตัวประชาชน ไม่เคยถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนจากโครงการคนละครึ่งในอดีต และต้องไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2569
สาเหตุที่สามคือ เข้าใจผิดว่าระบบโอนสิทธิให้อัตโนมัติ โดยเฉพาะคนที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่ง พลัส มาก่อน ยังต้องเข้าแอปฯ เป๋าตังเพื่อกดยืนยันสิทธิไทยช่วยไทยพลัสอีกครั้ง ไม่ใช่รอรับสิทธิอัตโนมัติ ส่วนคนที่ไม่เคยใช้สิทธิคนละครึ่ง พลัส ต้องลงทะเบียนและรอผลตรวจสอบคุณสมบัติผ่านแอปฯ เป๋าตัง หรือ SMS ภายใน 3 วัน
สาเหตุที่สี่คือ แอปฯ เป๋าตัง หรือ G-Wallet ยังไม่พร้อมใช้งาน The Thaiger เคยแนะนำให้ประชาชนอัปเดตแอปฯ เป๋าตังเป็นเวอร์ชันล่าสุด เปิดใช้งาน G-Wallet ให้เรียบร้อย เตรียมบัตรประชาชน และตรวจข้อมูลในระบบก่อนกดยืนยัน เพราะโครงการมีจำนวนสิทธิจำกัด
คนเคยใช้คนละครึ่ง พลัส ต้องทำอะไร
คนที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่ง พลัส ให้เปิดแอปฯ เป๋าตัง เลือกแบนเนอร์ ไทยช่วยไทย พลัส 60/40 อ่านรายละเอียดและเงื่อนไข จากนั้นกดลงทะเบียนหรือยืนยันสิทธิ หากได้รับสิทธิแล้ว ระบบจะแสดงข้อความยืนยันและแจ้งวันที่เริ่มใช้สิทธิ
หากเคยเพียงลงทะเบียนคนละครึ่ง พลัส แต่ไม่เคยได้รับสิทธิหรือไม่เคยใช้สิทธิ ควรตรวจสถานะในระบบอีกครั้ง เพราะอาจต้องดำเนินการเหมือนกลุ่มที่ต้องรอระบบตรวจสอบคุณสมบัติ ไม่ใช่กลุ่มที่กดยืนยันสิทธิได้ทันที
คนไม่เคยใช้คนละครึ่ง พลัส ต้องรอผล
ประชาชนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส ต้องลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตังเช่นกัน หลังกรอกข้อมูลแล้วต้องรอผลตรวจสอบคุณสมบัติผ่าน SMS หรือการแจ้งเตือนในแอปฯ ภายใน 3 วัน หากได้รับสิทธิจึงจะเริ่มใช้จ่ายได้ตามระยะเวลาที่โครงการกำหนด
ได้สิทธิแล้วใช้ได้วันไหน
ผู้ได้รับสิทธิไทยช่วยไทย พลัส จะใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2569 เวลา 06.00-23.00 น. รัฐช่วยจ่าย 60% ไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 4 เดือน หากใช้ไม่หมดในเดือนนั้น ระบบจะไม่ทบยอดไปเดือนถัดไป
ส่วนการใช้สิทธิซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มผ่านฟู้ดเดลิเวอรีที่เข้าร่วมโครงการ จะเริ่มได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2569 เวลา 06.00-21.00 น. โดยรัฐสนับสนุนเฉพาะค่าอาหารหรือเครื่องดื่ม ไม่รวมค่าจัดส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่น
สรุปสำหรับคนที่ยังลงทะเบียนไม่สำเร็จในวันนี้ ให้ตรวจ 4 จุดทันที คือ เวลาลงทะเบียนยังไม่เกิน 22.00 น., คุณสมบัติตรงเงื่อนไข, แอปฯ เป๋าตังและ G-Wallet พร้อมใช้งาน และกดแบนเนอร์โครงการถูกต้อง หากยังติดปัญหา ควรติดต่อช่องทางสอบถามของโครงการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนหมดเวลาลงทะเบียน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ลงทะเบียน ไทยช่วยไทย พลัส วันสุดท้ายเหลือกี่สิทธิ? เช็กวิธีรับเงิน 4000
- รัฐบาลกางตัวเลข มีคนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส แล้ว 26 ล้านคน
- รัฐเร่งอนุมัติ ร้านค้าเข้าร่วม “ไทยช่วยไทย พลัส” ยอดรวม 3 วัน พุ่งทะลุ 6 แสนราย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: