ดราม่าสนั่น ตำรวจด้อม Silent Hill f ถาม KONAMI “ทำของขายได้ไหม?” คำตอบทำวงการเดือด
สรุปดราม่าร้อน ในวงการเกม Silent Hill เมื่อแฟนคลับถาม KONAMI เรื่องทำสินค้าขายจนเกิดเสียงวิจารณ์สนั่น เปิดประเด็น “ตำรวจด้อม” และพื้นที่สีเทาที่อาจหายไป
กำลังเป็นหัวข้อถกสนั่นในแวดวงแฟนคลับเกม เมื่อผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งโพสต์ผลการสอบถามไปยังบริษัทเกมชื่อดังอย่าง KONAMI เกี่ยวกับการผลิตสินค้าสำหรับแฟนคลับ (Fan-made goods) จากเกมแนวจิตวิทยาสยองขวัญ ที่หลายคนกำลังเล่นอย่าง Silent Hill f แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับสร้างแรงกระเพื่อม ในหมู่วงการเกมอย่างหนัก
เรื่องราวเริ่มต้นจากความสงสัยของคนที่ถูกตั้งฉายาให้ว่าเป็น “ตำรวจด้อม” ที่ต้องการความชัดเจนว่าสามารถสร้างสรรค์สินค้า เช่น ของที่ระลึก หรือผลงานศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเกม Silent Hill f เพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้หรือไม่ ส่งอีเมลไปสอบถามโดยตรงกับทาง KONAMI ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
ไม่นานนัก KONAMI ได้ส่งอีเมลตอบกลับอย่างเป็นทางการจากทีมงานที่ชื่อว่า Moira ใจความสำคัญระบุชัดเจนว่า ไม่อนุญาตให้นำผลงานอันมีลิขสิทธิ์ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ ซึ่งรวมถึงการออกแบบตัวละคร และองค์ประกอบอื่น ๆ ของเกม Silent Hill f ทั้งหมด แม้ว่าจะเป็นการวาดหรือออกแบบขึ้นมาใหม่ทั้งหมดก็ตาม
ผู้สอบถามได้นำภาพถ่ายหน้าจออีเมลดังกล่าวมาโพสต์เพื่อแจ้งให้แฟนคลับคนอื่น ๆ ทราบเป็นข้อมูล พร้อมเตือนให้ผู้ที่สนใจทำสินค้าแฟนเมดเคารพกฎและตรวจสอบให้ดีก่อนลงมือผลิต
อย่างไรก็ตาม หลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป แทนที่จะได้รับคำชื่นชม กลับเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากชาวเน็ตและแฟนเกมกลุ่มใหญ่ เพราะมองว่าการกระทำดังกล่าวเปรียบเสมือน “ตำรวจด้อม” (Fandom Police) คือการพยายามเข้าไปจัดระเบียบหรือตั้งคำถามในเรื่องที่ไม่จำเป็น จนส่งผลกระทบในทางลบต่อส่วนรวม
กลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยชี้ว่า วงการสินค้าแฟนเมด หรือ “โดจิน” และ “กู๊ดส์” ส่วนใหญ่ดำเนินอยู่ใน “พื้นที่สีเทา” เจ้าของลิขสิทธิ์รับรู้แต่เลือกที่จะไม่ดำเนินการทางกฎหมาย ปิดตาข้างหนึ่ง เพราะถือเป็นการช่วยโปรโมตผลงานออริจินัลของบริษัทไปในตัว แต่การไปสอบถามอย่างเป็นทางการเช่นนี้ เปรียบเสมือนการบังคับให้บริษัทต้องตอบตามหลักกฎหมายลิขสิทธิ์ ซึ่งคำตอบย่อมเป็น “ไม่ได้” อย่างแน่นอน
หลายความเห็นแสดงความกังวลว่า การกระทำครั้งนี้อาจทำให้ KONAMI หรือบริษัทเกมอื่น ๆ หันมาเข้มงวดกับตลาดสินค้าแฟนเมดในไทยมากขึ้น จนอาจทำให้ศิลปินและผู้สร้างสรรค์ผลงานขาดรายได้และพื้นที่ในการแสดงความรักต่อผลงานที่ชื่นชอบ
นอกจากนี้ ยังมีการยกกรณีศึกษาในอดีตของวงการคอสเพลย์ดิสนีย์ ที่เคยมีคนไทยไปสอบถามเรื่องลิขสิทธิ์กับดิสนีย์โดยตรง จนนำไปสู่การสั่งห้ามประกวดคอสเพลย์ของดิสนีย์ในงานอีเวนต์หลายแห่งของประเทศไทยมาแล้ว
