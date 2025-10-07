ใครกัน? สส.ทิ้งก้นบุหรี่ในถังขยะ เกือบทำสภาไฟไหม้ “วันนอร์” ชี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แบบ 100%
เกือบไปแล้ว เมื่อมีรายงานว่ามี สส.รายหนึ่ง ทิ้งก้นบุหรี่ลงในถังขยะ ทำให้ไฟลุก เกือบไหม้สภา ทั้งที่ “วันนอร์” ประกาศให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ 100%
นายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาคนที่สอง ได้แสดงความตกใจและกังวลต่อเหตุการณ์เพลิงไหม้ถังขยะ บริเวณพื้นที่พักผ่อนชั้น 4 อาคารรัฐสภา ฝั่งวุฒิสภา เมื่อวานนี้ (6 ต.ค.) โดยยืนยันว่าได้เข้าตรวจสอบพื้นที่แล้ว และโชคดีที่จุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่โล่ง จึงไม่มีเอกสารสำคัญเสียหาย
นายฉลาดได้กำชับให้รองเลขาธิการสภาฯ ดำเนินการตรวจสอบสาเหตุความบกพร่อง และจะรายงานให้ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทราบต่อไป พร้อมทั้งส่งเรื่องให้กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริง
รายงานข่าวจากรัฐสภาแจ้งว่า บริเวณที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่พักผ่อนเปิดโล่ง มีการปูพื้นไม้ โดยสาเหตุของเพลิงไหม้เกิดจากการทิ้งก้นบุหรี่ลงในถังขยะพลาสติก ทำให้เพลิงลุกไหม้และลามไปถึงพื้นไม้บางส่วน ก่อนที่ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler) จะทำงานและควบคุมเหตุการณ์ไว้ได้ทัน
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ทราบตัวผู้กระทำซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของพรรคหนึ่งแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ได้ประกาศให้พื้นที่รัฐสภาเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ 100% ตั้งแต่ปี 2568 เพื่อเป็นต้นแบบในการลดการบริโภคยาสูบในสังคมไทย
นายฉลาดกล่าวว่า เหตุการณ์นี้เป็นสิ่งที่สภาฯ ต้องพึงระวัง และโชคดีที่ไม่ได้เกิดในวันประชุมที่มีผู้คนเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก
นอกจากนี้ นายฉลาดได้กล่าวถึงกรณี น้ำรั่ว ที่ชั้น B1 ด้วยว่า เป็นปัญหาที่ฝ่ายอาคารสถานที่ต้องรีบแก้ไข “สภายังมีจุดบกพร่องเยอะในการก่อสร้างที่ผ่านมา เมื่อเกิดเหตุต้องหาสาเหตุและคนรับผิดชอบ” นายฉลาดกล่าว “ความบกพร่องมีอยู่เป็นเนื่องๆ การใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงตาม TOR ก็มีอยู่ ใครที่รับผิดชอบช่วงใด ก็รับผิดชอบภารกิจที่รับไป ใครก่ออะไรไว้ก็ต้องรับกรรมตามนั้น”
