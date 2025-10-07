ข่าวการเมือง

ใครกัน? สส.ทิ้งก้นบุหรี่ในถังขยะ เกือบทำสภาไฟไหม้ “วันนอร์” ชี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แบบ 100%

Photo of Bas Basเผยแพร่: 07 ต.ค. 2568 15:33 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2568 15:33 น.
139

เกือบไปแล้ว เมื่อมีรายงานว่ามี สส.รายหนึ่ง ทิ้งก้นบุหรี่ลงในถังขยะ ทำให้ไฟลุก เกือบไหม้สภา ทั้งที่ “วันนอร์” ประกาศให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ 100%

นายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาคนที่สอง ได้แสดงความตกใจและกังวลต่อเหตุการณ์เพลิงไหม้ถังขยะ บริเวณพื้นที่พักผ่อนชั้น 4 อาคารรัฐสภา ฝั่งวุฒิสภา เมื่อวานนี้ (6 ต.ค.) โดยยืนยันว่าได้เข้าตรวจสอบพื้นที่แล้ว และโชคดีที่จุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่โล่ง จึงไม่มีเอกสารสำคัญเสียหาย

นายฉลาดได้กำชับให้รองเลขาธิการสภาฯ ดำเนินการตรวจสอบสาเหตุความบกพร่อง และจะรายงานให้ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทราบต่อไป พร้อมทั้งส่งเรื่องให้กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริง

รายงานข่าวจากรัฐสภาแจ้งว่า บริเวณที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่พักผ่อนเปิดโล่ง มีการปูพื้นไม้ โดยสาเหตุของเพลิงไหม้เกิดจากการทิ้งก้นบุหรี่ลงในถังขยะพลาสติก ทำให้เพลิงลุกไหม้และลามไปถึงพื้นไม้บางส่วน ก่อนที่ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler) จะทำงานและควบคุมเหตุการณ์ไว้ได้ทัน

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ทราบตัวผู้กระทำซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของพรรคหนึ่งแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ได้ประกาศให้พื้นที่รัฐสภาเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ 100% ตั้งแต่ปี 2568 เพื่อเป็นต้นแบบในการลดการบริโภคยาสูบในสังคมไทย

นายฉลาดกล่าวว่า เหตุการณ์นี้เป็นสิ่งที่สภาฯ ต้องพึงระวัง และโชคดีที่ไม่ได้เกิดในวันประชุมที่มีผู้คนเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก

นอกจากนี้ นายฉลาดได้กล่าวถึงกรณี น้ำรั่ว ที่ชั้น B1 ด้วยว่า เป็นปัญหาที่ฝ่ายอาคารสถานที่ต้องรีบแก้ไข “สภายังมีจุดบกพร่องเยอะในการก่อสร้างที่ผ่านมา เมื่อเกิดเหตุต้องหาสาเหตุและคนรับผิดชอบ” นายฉลาดกล่าว “ความบกพร่องมีอยู่เป็นเนื่องๆ การใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงตาม TOR ก็มีอยู่ ใครที่รับผิดชอบช่วงใด ก็รับผิดชอบภารกิจที่รับไป ใครก่ออะไรไว้ก็ต้องรับกรรมตามนั้น”

อ้างอิง : 1

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

รถถัง จิตรเมืองนนท์ โพสต์ถึง บอย ท่าพระจันทร์ หลังออกโหนกระแส

6 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

หลุดโฟกัส ชาวเน็ตแห่แซว ‘บอย ท่าพระจันทร์’ ใช้ปากกาในตำนานกลางโหนกระแส

16 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิดใจแข้งไทยลีก 3 สู้ชีวิต “กนก ทัพซ้าย” ขับแกร๊บ-เก็บขวดขาย หารายได้เสริม

37 นาที ที่แล้ว
อ.รักษ์ ศรีเกตุ เซียนพระชื่อดัง เผยที่มาเหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 ข่าว

บอย ท่าพระจันทร์ ซัด ‘โอ๊ต’ โกหกคนอื่นได้ แต่โกหกตัวเองไม่ได้ หลังหาว่าเป็นพระเก๊

45 นาที ที่แล้ว
คนไทย 2 กลุ่มนี้ ไม่มีสิทธิลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส รับเงินฟรี 2400 บาท เศรษฐกิจ

คนไทย 2 กลุ่มนี้ ไม่มีสิทธิลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส รับเงินฟรี 2400 บาท

49 นาที ที่แล้ว
ตรวจเช็กคอ 2568 ข่าวต่างประเทศ

สาวเมืองผู้ดีวัย 25 ไปหาหมอเรื่องผื่น ก่อนได้บทเรียนราคาแพง เตือน “หมั่นเช็กลำคอ”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ใครกัน? สส.ทิ้งก้นบุหรี่ในถังขยะ เกือบทำสภาไฟไหม้ “วันนอร์” ชี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แบบ 100%

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่าร้อน ในวงการเกม Silent Hill เมื่อแฟนคลับถาม KONAMI เรื่องทำสินค้าขายจนเกิดเสียงวิจารณ์สนั่น เปิดประเด็น &quot;ตำรวจด้อม&quot; และพื้นที่สีเทาที่อาจหายไป เกมส์

ดราม่าสนั่น ตำรวจด้อม Silent Hill f ถาม KONAMI “ทำของขายได้ไหม?” คำตอบทำวงการเดือด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ บอย ท่าพระจันทร์ จากเด็กติดเกมรับจ้างร้อยสายเสื้อในสู่เซียนพระระดับประเทศ บันเทิง

ประวัติ บอย ท่าพระจันทร์ จากเด็กติดเกมรับจ้างร้อยสายเสื้อในสู่เซียนพระระดับประเทศ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พส.จีนสร้างเรื่อง ชาร์จแบตฯสำรองจนไฟไหม้ ในโรงแรมหรูหน้าสถานีเกียวโต จี้รัฐแบนสินค้าจีน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เล่นใหญ่! รัฐบาลเขมร ออกแถลงประณามไทย นำรูป “ฮุนเซน” ไปใช้เป็นเป้ายิง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;โอ๊ต บางแพ&quot; เซียนพระชื่อดัง กับเรื่องราวปาฏิหาริย์สุดทึ่ง ก่อนเข้าวงการพระเครื่อง ข่าว

ประวัติ “โอ๊ต บางแพ” เซียนพระชื่อดัง กับเรื่องราวปาฏิหาริย์สุดทึ่ง ก่อนเข้าวงการพระเครื่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอ๊ต บางแพ เดิมพันถ้าเหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 เป็นของแท้จะเลิกเล่นพระ ข่าว

โอ๊ต บางแพ ท้าเลิกเล่นพระ ถ้าเหรียญหลวงปู่ทวด ‘บอย ท่าพระจันทร์’ เป็นตัวตัดปี 08

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อำนาจรื่นเริง ติดเหล้า ข่าวกีฬา

เสี่ยโบ๊ท เล่าปม อำนาจ รื่นเริง อดีตแชมป์โลกเมาปลิ้น ที่แท้ป่วย ? วอนรัฐช่วยด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ต้นสังกัด “พี่เบิร์ด” ร่อนแถลงโต้ เจอกุข่าวปลอมถูกจับเอี่ยวพนันออนไลน์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

“อมรเทพ คนหาญ” โพสต์เตือนภัย ถูกหลอกเรียนป.โทฟรี ย้ำไม่เกี่ยวกับมหาฯลัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นุสบา ปลื้มใจลูกชาย น้องปุณณ์ เรียนจบหมอแล้ว เผย 6 ปีที่ผ่านมาเหมือนลูกหายไป บันเทิง

นุสบา ปลื้มใจลูกชาย น้องปุณณ์ เรียนจบหมอแล้ว เผย 6 ปีที่ผ่านมาเหมือนลูกหายไป

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เข้าเยี่ยม นักสำรวจถ้ำชาวอังกฤษป่วย มีบทบาทสำคัญช่วยหมูป่าอะคาเดมี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม.ไฟเขียว &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; เริ่มลงทะเบียน 20 ต.ค.นี้ แถมสั่งอาหารเดลิเวอรี่ได้ เศรษฐกิจ

ครม.ไฟเขียว “คนละครึ่งพลัส” เริ่มใช้ 29 ต.ค.นี้ แถมสั่งอาหารเดลิเวอรี่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอย ท่าพระจันทร์ เล่าที่มาเหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 ข่าว

บอย ท่าพระจันทร์ เล่าที่มาเหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 เจอเสนอราคาพุ่ง 10 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“นอร์เวย์” บริจาคเงินให้ “กัมพูชา” 38 ล้านบาท ใช้ทำลายทุ่นระเบิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปุ๊กลุก-ไมค์ รักสุกงอม ลงขันซื้อบ้านหรูหลังใหญ่ ประกาศข่าวดี &quot;พร้อมเริ่มต้นครอบครัวแล้ว&quot; บันเทิง

ปุ๊กลุก-ไมค์ รักสุกงอม ลงขันซื้อบ้านหรูหลังใหญ่ ประกาศข่าวดี “พร้อมเริ่มต้นครอบครัวแล้ว”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจหมอดังเตือน ฟันผุ เหงือกอักเสบ อาจทำให้ปอดเป็นหนองได้ พร้อมเผยอาการ-วิธีป้องกัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อดีตหลวงพ่ออลงกต” เขียนจดหมายจากเรือนจำ บอกลูกศิษย์ สู้ทุกลมหายใจ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนไทย มดตะนอยกัดจนตาย เจอได้บ่อย แต่มองข้ามพิษร้ายแรงมาก ข่าว

คนไทย มดตะนอยกัดจนตาย เจอได้บ่อย แต่มองข้ามพิษร้ายแรงมาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 07 ต.ค. 2568 15:33 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2568 15:33 น.
139
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รถถัง จิตรเมืองนนท์ โพสต์ถึง บอย ท่าพระจันทร์ หลังออกโหนกระแส

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568

หลุดโฟกัส ชาวเน็ตแห่แซว ‘บอย ท่าพระจันทร์’ ใช้ปากกาในตำนานกลางโหนกระแส

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568

เปิดใจแข้งไทยลีก 3 สู้ชีวิต “กนก ทัพซ้าย” ขับแกร๊บ-เก็บขวดขาย หารายได้เสริม

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568
อ.รักษ์ ศรีเกตุ เซียนพระชื่อดัง เผยที่มาเหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508

บอย ท่าพระจันทร์ ซัด ‘โอ๊ต’ โกหกคนอื่นได้ แต่โกหกตัวเองไม่ได้ หลังหาว่าเป็นพระเก๊

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568
Back to top button