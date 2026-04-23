ทัวร์นาเมนต์อีสปอร์ต Wallachia S8: ทีมที่อาจสร้างเซอร์ไพรส์
ในการแข่งขัน PGL Wallachia Season 8 ที่กำลังจะมาถึง, มีทีมเต็งชัดเจนอยู่ 3 ทีม – Tundra, Liquid และ Yandex. อย่างไรก็ตาม, ก็ยังมีทีมม้ามืดในรายการนี้ก็ไม่ควรถูกมองข้าม. ใน บทวิเคราะห์ของ 1xBet นี้, เราจะพาไปดู 5 ทีม, ที่หากมีปัจจัยเอื้ออำนวย, ก็มีโอกาสคว้าแชมป์ที่กรุงบูคาเรสต์ได้เช่นกัน.
Team Spirit
โอกาสในการคว้าแชมป์ของ Team Spirit ลดลงอย่างเห็นได้ชัด หลังจากออฟเลนตัวหลัก, Magomed “Collapse” Khalilov, ประกาศว่าจะพลาดการแข่งขันครั้งนี้ด้วยเหตุผลส่วนตัว. โดยเขาจะถูกแทนที่โดย Bohdan “Batyuk” Batiuk, ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเล่นให้กับ Passion UA และมีแนวโน้มว่าจะ ยังไม่สามารถเทียบประสบการณ์ของแชมป์ The International สองสมัยได้.
อย่างไรก็ตาม, ผู้เล่นที่เหลือของทีมอย่าง, Yatoro, Larl, rue และ panto, ยังคงมีฝีมือมากพอ, ดังนั้นพวกเขายังมีศักยภาพที่จะคว้าแชมป์ Wallachia S8 ได้ แม้ว่าจะต้องใช้ผู้เล่นตัวสำรองก็ตาม.
Team Falcons
Falcons เปิดฤดูกาลได้ค่อนข้างน่าผิดหวัง, โดยไม่สามารถจบอันดับสูงกว่าอันดับ 5 ได้เลยจากทั้ง 4 รายการที่เข้าร่วม. และในรายการ PGL Wallachia Season 7, พวกเขาชนะเพียง 1 จาก 4 แมตช์ในรอบแบ่งกลุ่ม, จบอันดับที่ 12.
อย่างไรก็ตาม, ควรสังเกตว่า Team Falcons คือแชมป์โลกในปัจจุบัน, โดยพวกเขาเอาชนะทั้ง Tundra และ Liquid ในรอบแบ่งกลุ่มของ The International 2025. และไลน์อัปของทีมก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่ก่อตั้งทีมขึ้นมา, ทำให้มีความเข้าขากันสูง และมีศักยภาพที่จะระเบิดฟอร์มเก่งในบูคาเรสต์ได้.
PARIVISION
ครั้งล่าสุดที่ทีมนี้คว้าแชมป์รายการใหญ่ต้องย้อนกลับไปเกือบ 1 ปีก่อน – หลังจากชัยชนะใน DreamLeague Season 26, พวกเขายังไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ได้อีกเลยแม้แต่ครั้งเดียว. ในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลปัจจุบัน, PARIVISION ต้องเสียออฟเลนมากประสบการณ์อย่าง Dmitry “DM” Dorokhin ไป, และแทนที่ด้วยผู้เล่นที่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักอย่าง Valery “SSS” Lazarev. อย่างไรก็ตาม, มีสองปัจจัยสำคัญที่ยังเข้าข้างทีม.
ประการแรก, รายชื่อผู้เล่นยังคงมีดาวรุ่งที่โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งของวงการอย่าง – Alan “Satanic” Gallyamov. ประการที่สอง, ในช่วงต้นฤดูกาล, ตำนานของวงการอย่าง Clement “Puppey” Ivanov เข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าโค้ช, โดยเขาเคยคว้าแชมป์ The International 2011 ร่วมกับ NAVI ได้สำเร็จ. การผสมผสานนี้อาจส่งผลลัพธ์ที่ดีให้กับทีมในช่วงเวลานี้.
NAVI
NAVI ถือเป็นตัวเต็งอันดับต้นๆ สำหรับตำแหน่ง “ม้ามืดตัวจริง” ของทัวร์นาเมนต์นี้. จากการประเมินของ 1xBet, ทีมนี้ยังไม่ติดแม้แต่ท็อป 10 ทีมเต็งของ PGL Wallachia Season 8. อย่างไรก็ตาม, ผู้เล่นชุดนี้ได้พิสูจน์มาแล้วว่าดวง ก็อยู่ข้างพวกเขาไม่น้อย. เพียงหนึ่งปีก่อน, พวกเขายังแข่งขันภายใต้ชื่อ NAVI Junior, แต่หลังจากที่ NAVI ไม่สามารถผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ The International 2025 ได้, พวกเขาก็ถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดหลักทันที.
ในด้านฝีมือก็ไม่เป็นรองใคร – โดยในรายการเปิดฤดูกาล BLAST Slam VI, พวกเขาคว้ารองแชมป์มาครอง, พร้อมเอาชนะทีมชั้นนำอย่าง Tundra, Falcons และ Yandex ระหว่างทาง. หากโชคยังเข้าข้างพวกเขาอีกครั้ง, NAVI ก็มีโอกาสก้าวขึ้นไปคว้าแชมป์ได้เช่นกัน.
Xtreme Gaming
ทีมจากจีนทีมนี้ใช้เวลาตลอดทั้งปีที่ผ่านมา โดยไม่มีแชมป์รายการใหญ่แม้แต่รายการเดียว, โดยผลงานที่โดดเด่นที่สุด คือการคว้ารองแชมป์ใน The International 2025. แต่, Xtreme Gaming ยังมีไพ่ตายสำคัญอยู่อย่างหนึ่ง – นั่นคือ Wang “Ame” Chunyu.
ซูเปอร์สตาร์ชาวจีนรายนี้ได้รับฉายาอย่างไม่เป็นทางการว่า ราชาไร้มงกุฎ, เนื่องจาก Ame เคยเข้าชิงชนะเลิศรายการชิงแชมป์โลกอย่าง The International มาแล้วถึงสามครั้ง (2018, 2021, 2025) แต่ยังไม่สามารถคว้าแชมป์ได้เลย. สถานะม้ามืดของทีมอาจช่วยให้พวกเขาสลัดความกดดันออกไปได้ – และบางทีโชคอาจเข้าข้างในครั้งนี้ มอบเส้นทางที่ราบรื่นสู่รอบชิงชนะเลิศก็เป็นได้.
การแข่งขัน PGL Wallachia Season 8 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 ถึง 26 เมษายน. โดยมีทั้งหมด 16 ทีมเพื่อเข้าร่วมชิงเงินรางวัล รวม $1,000,000.
