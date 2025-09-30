เปิดวาร์ป “คาซึอากิ ยาสึเอะ ” ผู้รับบท “หน้ากากจิ้งจอก” ตัวละครสุดฮอตจากเกม Silent Hill f
เปิดวาร์ป คาซึอากิ ยาสึเอะ (Kazuaki Yasue) นักแสดงหนุ่มหล่อชาวญี่ปุ่น ผู้รับบท หน้ากากจิ้งจอก (Fox Mask) ตัวละครหนุ่มสุดฮอตจากเกม Silent Hill f
ถ้าพูดถึงเกมที่กำลังได้รับความนิยมในตอนนี้คงหนีไม่พ้น Silent Hill f เกมภาคแยกจากเฟรนไชส์เกมสยองขวัญขึ้นหิ้งอย่าง Silent Hill ที่เล่าเรื่องผ่านตัวละคร ฮินาโกะ ชิมิสุ นักเรียนหญิงม.ปลาย ที่ต้องเผชิญหน้ากับปรากฎการณ์ปริศนาสุดสยอง ภายในเมืองเอบิสุงาโอกะในปีช่วงปี 1960 พร้อมหมอกที่ปกคลุมไปทั่วเมือง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเกมชุดนี้
อย่างไรก็ตาม หนึ่งตัวละครที่ได้รับความสนใจจากผู้เล่นและชาวเน็ตนั่นก็คือ หน้ากากจิ้งจอก (Fox Mask) ตัวละครสุดลึกลับที่โผล่มาช่วยตัวเองหญิงของเรา และด้วยบุคลิกที่เงียบขริม บวกกับภาพรวมของตัวละครนี้ที่ดูดีเอามากๆ ทำเอาหลายคนอยากรู้ว่าใบหน้าที่อยู่ภายใต้หน้ากาจิ้งจอกสีขาวนั้นจะหล่อเหลาขนาดไหน
ล่าสุด บัญชีโซเชียลมีเดียของเกม Silent Hill f ได้ออกมาเปิดเผยว่า นักแสดงที่รับบทหน้ากากจิ้งจอกสุดหล่อนี้ก็คือ คาซึอากิ ยาสึเอะ (Kazuaki Yasue : 泰江和明) ดารานายแบบหนุ่มชาวญี่ปุ่นวัย 31 ปี
สำหรับ คาซึอากิ เป็นสมาชิกทีมเต้น KYOTO SAMURAI BOYS พร้อมกับผลงานการแสดงละครเวทีที่มาจากอนิเมะมากมาย ทั้ง Prince of Tennis, Attack on Titan, Jujutsu Kaisen และ My Happy Marriage
“ผม ยาสึเอะ คาซึอากิ (Yasue Kazuaki) ครับ ผมได้รับบทเป็น ชายสวมหน้ากากสุนัขจิ้งจอก ในเกม ‘SILENT HILL f’ ”
“ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมในซีรีส์ ‘SILENT HILL’ ที่เป็นที่รักของผู้คนทั่วโลก ในเกมนี้มีการแสดงออกถึงความงามที่มืดหม่นในแบบฉบับญี่ปุ่นที่ทำได้เพราะเป็นเกมแนวสยองขวัญ”
“มันช่างน่าสยดสยองอย่างแท้จริง เพราะความงามนั้นเอง”
“เป็นช่วงเวลาที่ผมรู้สึกประทับใจในความลึกซึ้งของเกมนี้มากๆ ผมสร้างสรรค์ผลงานนี้ขึ้นมาด้วยความตั้งใจและละเอียดอ่อนจากใจจริง ผมรอคอยวันที่ผลงานจะไปถึงมือทุกคนครับ”
สำหรับใครที่อยากเสพภาพความหล่อของชายหน้ากากจิ้งจอกรายนี้ สามารถกดติดตามได้จากวาร์ปที่อยู่ด้านล่าง
อ้างอิง : Instagram @_______kazuaki , X @kazuaki_yasue
