เปิดวาร์ป “โคนัตสึ คาโตะ” นักแสดงสาวเจ้าของบท ฮินาโกะ ตัวเอกจากเกม Silent Hill f
เปิดวาร์ป โคนัตสึ คาโตะ (Konatsu Kato) นักแสดง-นางแบบชาวญี่ปุ่น เจ้าของบท ฮินาโกะ ตัวเองหญิงจากเกม Silent Hill f
แม้ว่าเกมจะออกมาสักราวๆ 1 สัปดาห์แล้ว แต่กระแสของเกม Silent Hill f ก็ยังคงแรงแบบติดลมบน โดยหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เกมภาคแยกนี้ได้รับความสนคงเป็นเพราะทีมงานตัดสินใจโยกมาเล่าเรื่องในประเทศญี่ปุ่น ในเซตติงยุค 60s โดยเล่าเรื่องผ่านตัวละคร ชิมิสึ ฮินาโกะ (Shimizu Hinako) เด็กสาวม.ปลาย ที่ต้องเจอกับเหตุการณ์สุดสยองภายในเมืองเอบิสุงาโอกะ
แต่หนึ่งสิ่งที่ทำเอาผู้เล่นและชาวเน็ตสนใจไม่น้อยไปกว่าเรื่องราวในเกมคงหนีไม่พ้น ตัวละครเอกอย่าง ฮินาโกะ ที่ใครอยากคนอยากรู้ว่านักแสดงที่มารับบทนี้เป็นใคร ก่อนที่จะมีการเปิดเผยว่าเธอก็คือ โคนัตสึ คาโตะ (Konatsu Kato : 加藤小夏) นักแสดงและนางแบบสาววัย 26 ปี
เธอคนนี้ถือว่าเป้นที่รู้จักในญี่ปุ่นพอสมควร เพราะเธอได้รับการยกย่องจากนิตยสาร Pen ให้เป็นหนึ่งใน “ผู้หญิงที่น่าจับตามอง” ในปี 2021 และปีเดียวกัน เธอได้รับบทำเป็นครั้งแรกในละคร Uritateya Honeys และเปิดตัวแบรนด์เสื้อผ้า ForWe และปรากฎตัวในซีรีส์ย้อนยุค The 13 Lords of the Shogun
หลังจากนั้น ในปี 2024 เธอได้ร่วมแสดงหนังสั้นเรื่อง Midnight ที่กำกับโดย Takashi Miike และในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา คาโตะ ได้เข้าร่วมงานพรีเมียร์ภาพยนตร์ในฐานะนักแสดงเรื่อง Kento Kaku และ Yukiyoshi Ozawa ก่อนที่สุดท้ายเธอจะมารับบท ชิมิสึ ฮินาโกะ ในเกม Silent Hill f
สำหรับใครที่อยากติดตามความน่ารักของเธอคนนี้ รวมไปถึงผลงานต่อๆไป ก็สามารถกดติดตามได้จากวาร์ปที่อยู่ด้านล่าง
อ้างอิง : Instagram @__cnp_
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดวาร์ป “คาซึอากิ ยาสึเอะ” ผู้รับบท “หน้ากากจิ้งจอก” ตัวละครสุดฮอตจากเกม Silent Hill f
- รีวิว Silent Hill f เมืองหมอกผีแห่งญี่ปุ่น ฝันร้ายที่งดงาม สมศักดิ์ศรี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: