อาลัย “Epic Gamer Grandma” คุณยายเกมเมอร์คนดังใน TikTok เสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย 78 ปี

เผยแพร่: 25 ธ.ค. 2568 14:13 น.
อีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการเกม เมื่อ Epic Gamer Grandma ดาว TikTok สายเกมวัย 78 ปี ได้เสียชีวิตลงแล้ว หลังล้มป่วยอย่างหนักในช่วงีทผ่านมา

แอกเนส (Agnes) หรือที่แฟนคลับทั่วโลกจดจำในชื่อ “Epic Gamer Grandma” ดาวเด่นแห่ง TikTok ผู้เป็นที่รักจากบุคลิกที่อ่อนโยนและความหลงใหลในการเล่นเกมอย่างแท้จริง ได้เสียชีวิตลงแล้วอย่างสงบเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาในวัย 78 ปี ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและผู้ติดตามนับล้านคน

Credit : Instagram @epicgamergrandma

คัลซัน (Culsan) หลานชายของเธอ เป็นผู้แจ้งข่าวร้ายนี้ผ่านอินสตาแกรมที่มีผู้ติดตามกว่า 8.5 แสนคน โดยระบุว่าคุณย่าจากไปอย่างสงบขณะจับมือพอลลีน ลูกสาวของเธอไว้ “เราเฝ้ามองผู้หญิงที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เรารู้จักค่อยๆ สูญเสียคำพูดไป และในวันที่ท่านจากไป เรากลับจมอยู่กับถ้อยคำมากมายที่ไม่มีโอกาสได้พูดตอบแทนท่าน”

คัลซันกล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่า คุณย่าแอกเนสได้พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าอายุในวัย 70 กว่าไม่ใช่ศตวรรษที่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว แต่ยังสามารถหาชุมชนใหม่ มิตรภาพใหม่ และช่องทางในการแสดงออกถึงตัวตนได้เสมอ “คุณย่าทำให้ผู้คนตระหนักว่าผู้สูงอายุไม่ใช่คนที่มองไม่เห็น พวกท่านมีความลับ มีอารมณ์ขัน มีความคิดเห็น และมีความรักมากมายที่พร้อมจะมอบให้”

Credit : Instagram @epicgamergrandma

อาการป่วยของคุณย่าเริ่มทรุดหนักลงตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา จนทำให้เธอหายหน้าไปจากทุกแพลตฟอร์มโโยเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา แอกเนส ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล เนื่องจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกำเริบหนัก และอีก 2 วันต่อมา เธอมีอาการหลอดเลือดสมองตีบอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อระบบความคิดและการพูด

หลังจากนั้นในเดือนพฤศจิกายน หลานชายแชร์ภาพการฟื้นตัวที่ยากลำบาก โดยระบุว่าคุณย่าเจ็บปวดตามกระดูกและเริ่มพูดจาไม่เป็นภาษา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่บีบคั้นหัวใจของครอบครัวเป็นอย่างมาก

Credit : Instagram @epicgamergrandma

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา คุณย่าแอกเนสสะสมผู้ติดตามใน TikTok กว่า 2.4 ล้านคน และใน YouTube อีกกว่า 1 แสนคน เธอโด่งดังจากการเล่นเกมยอดฮิตอย่าง Skyrim, Minecraft, และ Phasmophobia ซึ่งเสน่ห์ของเธอคือความใจดีและอารมณ์ขันที่สอดแทรกอยู่ในทุกคลิป

ในตอนท้าย คัลซันได้กล่าวขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่เปรียบเสมือนครอบครัวที่สองออนไลน์ของคุณย่า “ขอบคุณที่ทำให้ท่านรู้สึกว่าถูกมองเห็น มีคุณค่า และได้รับการเฉลิมฉลองในโลกที่มักจะลืมเลือนผู้คนในวัยเดียวกับท่าน ท่านมีความหมายต่อเรา ต่อคุณ และต่อคนอีกมากมายเกินกว่าที่ท่านจะจินตนาการได้”

อ้างอิง : nypost.com

 

