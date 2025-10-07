พส.จีนสร้างเรื่อง ชาร์จแบตฯสำรองจนไฟไหม้ ในโรงแรมหรูหน้าสถานีเกียวโต จี้รัฐแบนสินค้าจีน
เกิดเหตุระทึก ไฟไหม้ในโรงแรมหน้าสถานทีเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น คาดสาเหตุมาจากแบตเตอรี่สำรองของหญิงจีนวัย 30 ปี คนญี่ปุ่นร้องรัฐแบนสินค้าจีน
เมื่อเวลาประมาณ 01:40 น. ของวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นในห้องพักชั้น 2 ของ โรงแรมมิยาโกะ เกียวโต ฮาจิโจ (Miyako Hotel Kyoto Hachijo) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าสถานีรถไฟ JR เกียวโต หลังจากที่พนักงานโทรแจ้ง 119 เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในเวลาไม่นาน
ในห้องที่เกิดเพลิงไหม้มีหญิงชาวจีนวัย 30 กว่าปี 2 คนเข้าพักอยู่ แต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใดๆ โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้น คาดว่าสาเหตุของเพลิงไหม้มาจากแบตเตอรี่สำรอง (Mobile Battery) ที่อยู่ในห้องพัก ซึ่งขณะนี้ตำรวจและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงอยู่
ขณะเกิดเหตุ โรงแรมซึ่งเป็นอาคารสูง 10 ชั้น และมีผู้เข้าพักอยู่ประมาณ 2,000 คน ต้องเผชิญกับสถานการณ์วุ่นวาย เมื่อตำรวจและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสั่งให้อพยพผู้เข้าพักออกนอกอาคารทั้งหมด ประตูทางเข้าออกของโรงแรมเต็มไปด้วยผู้คนที่รีบหนีเอาชีวิตรอด ขณะที่เสียงสัญญาณเตือนไฟไหม้ก็ดังสนั่นไปทั่วบริเวณ
นักท่องเที่ยวชายชาวออสเตรเลียวัย 60 กว่าปีคนหนึ่งที่เข้าพักเล่าว่า “ผมนอนอยู่แล้วได้ยินเสียงเตือนไฟไหม้ดังขึ้นว่า ‘ไฟไหม้จากชั้น 2’ ผมรีบหนีออกมาอย่างตื่นตระหนกจนไม่มีเวลาหยิบพาสปอร์ตหรือสัมภาระอะไรออกมาเลย”
แน่นอนว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้น อีกทั้งคนที่ทำให้เกิดเรื่องนี้เป็นคนจีน ก็ทำเอาคนญี่ปุ่นไม่พอใจยิ่งไปกันใหญ่ พร้อมกับเสนอให้ทางภาครัฐแบนสินค้าจากประเทศจีน เนื่อแบตเตอรี่สำรองที่ผลิตในจีนจะไม่มีเครื่องหมาย SE (Product Safety of Electrical Appliance & Materials) ซึ่งเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางไฟฟ้าและวัสดุของญี่ปุ่น
อ้างอิง : www.sankei.com
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ประวัติศาสตร์ใหม่ “ทาคาอิจิ ซานาเอะ” ชนะเลือกตั้งหัวหน้าพรรค LDP จ่อนั่งนายกฯญิงคนแรกของญี่ปุ่น
- สาวเที่ยวสะดุ้ง “เกียวโต” เตรียมเก็บภาษีโรงแรมสูดสุด 1 หมื่นเยน หวังแก้ปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมือง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: