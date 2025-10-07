ข่าว

ประวัติ “โอ๊ต บางแพ” เซียนพระชื่อดัง กับเรื่องราวปาฏิหาริย์สุดทึ่ง ก่อนเข้าวงการพระเครื่อง

เผยแพร่: 07 ต.ค. 2568 15:07 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2568 15:08 น.
ประวัติ "โอ๊ต บางแพ" เซียนพระชื่อดัง กับเรื่องราวปาฏิหาริย์สุดทึ่ง ก่อนเข้าวงการพระเครื่อง

เปิดประวัติ “โอ๊ต บางแพ” เซียนพระชื่อดัง จากจุดเปลี่ยนชีวิตรอดตายปาฏิหาริย์เพราะพุทธคุณ สู่เจ้าของตลาดพระพันล้าน และผู้สร้างแอปฯ ตรวจสอบพระเครื่อง

ท่ามกลางกระแสดราม่าสนั่นวงการพระเครื่อง กรณีการปะทะกันระหว่างสองเซียนพระชื่อดัง “บอย ท่าพระจันทร์” และ “โอ๊ต บางแพ” เรื่องเหรียญหลวงปู่ทวดเนื้อทองคำ ซึ่งต่างฝ่ายต่างยืนยันว่าของตนเองเป็นพระแท้ จนสร้างความสับสนวุ่นวายและเตรียมจะไปเผชิญหน้ากันในรายการโหนกระแสนั้น หลายคนอาจยังไม่รู้จักว่า โอ๊ต บางแพ คือใคร วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักประวัติและเส้นทางชีวิตที่ไม่ธรรมดาของเขา

“โอ๊ต บางแพ” มีชื่อจริงว่า นายอาทิตย์ นวลมีศรี ปัจจุบันอายุ 45 ปี เป็นเซียนพระเครื่องชื่อดังที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการมานานกว่า 20 ปี มีบทบาทหลากหลายทั้งในฐานะอดีตคอลัมนิสต์นิตยสารพระเครื่องในนามปากกา โอ๊ต ลูกแก, ผู้เขียนหนังสือ “คัมภีร์พระเครื่องเมืองราช”, ประธานชมรมพระเครื่องเพื่อนพ้องน้องพี่ภาคตะวันตก และเป็นเจ้าของตลาดนัดพระเครื่องภาคตะวันตก (ตลาดกอบกุล จังหวัดราชบุรี) ที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้ เขายังเป็นแกนนำกลุ่ม “สันขวาน” ที่เผยแพร่ความรู้เรื่องพระเครื่องผ่านโซเชียลมีเดีย และเป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน “SK Check” เพื่อให้คนทั่วไปสามารถตรวจสอบพระเครื่องกับผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรง

&quot;โอ๊ต บางแพ&quot; หรือ นายอาทิตย์ นวลมีศรี เซียนพระชื่อดัง
FB/ SK Check สันขวาน by โอ๊ต บางแพ

“โอ๊ต บางแพ” กับประสบการณ์เฉียดตาย

จุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ “โอ๊ต บางแพ” หันมาศึกษาและยึดอาชีพในวงการพระเครื่องอย่างเต็มตัวนั้น ในราการตีสิบเดย์ โอ๊ต บางแพ ได้เล่าว่า มาจากเหตุการณ์รอดตายปาฏิหาริย์เมื่อราวปี พ.ศ. 2542 ขณะที่ยังเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง โอ๊ตได้รับพระกริ่งหนึ่งองค์จากคุณตาและนำไปเลี่ยมทองแขวนติดตัวไว้เสมอ วันหนึ่งขณะที่กำลังวิ่งข้ามถนน 4 เลนหน้ารามคำแหงในช่วงที่ฝนตก โอ๊ตถูกรถตู้โดยสารที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงชนเข้าอย่างจังโดยที่รถไม่ได้เบรกเลย

แรงปะทะรุนแรงมากจนทำให้ร่างของโอ๊ตลอยไปตกอยู่บนเกาะกลางถนน และหน้ารถตู้ยุบเป็นรูปทรงของร่างกาย ทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ต่างคิดว่าต้องบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตแล้ว แต่ปรากฏว่าโอ๊ตกลับได้รับบาดเจ็บเพียงรอยถลอกเล็กน้อยเท่านั้น เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้เชื่อในพุทธคุณของพระเครื่องที่แขวนอยู่บนคออย่างสุดหัวใจ

FB/ SK Check สันขวาน by โอ๊ต บางแพ

หลังจากเหตุการณ์เฉียดตายครั้งนั้น ความศรัทธาของโอ๊ตยิ่งเพิ่มขึ้น เมื่อได้กลับไปทำอาชีพค้าขายอาหารทะเล ทุกครั้งที่ของเหลือขายไม่หมด โอ๊ตจะหยิบพระกริ่งขึ้นมาอาราธนาขอพร และทุกครั้งก็จะมีคนมาเหมาสินค้าไปจนหมดอย่างน่าอัศจรรย์ เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำ ๆ จนทำให้ตัดสินใจเปลี่ยนความชอบและความศรัทธามาเป็นอาชีพเซียนพระอย่างเต็มตัว

“โอ๊ต บางแพ” ย้ำเสมอว่า หัวใจของการเป็นนักสะสมคือการศึกษา เขาเริ่มต้นจากการหาพระเครื่องเพื่ออวดกัน ในหมู่เพื่อนฝูง ไม่ใช่เพื่อการค้า เพราะความสุขของเขาคือการได้เห็นพระสวย ๆ และการได้รับการยอมรับในสังคมเซียนพระ เขาค้นพบว่าการมีความรู้ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับที่มาที่ไปของพระเครื่องและประวัติของเกจิอาจารย์ผู้สร้างนั้น คือสิ่งที่สร้างความมั่นใจและคุณค่าที่แท้จริง ไม่ใช่แค่การดูว่าพระนั้นเป็นของแท้หรือของเก๊เพียงอย่างเดียว

Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

