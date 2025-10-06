ข่าวต่างประเทศ

สาวเที่ยวสะดุ้ง “เกียวโต” เตรียมเก็บภาษีโรงแรมสูดสุด 1 หมื่นเยน หวังแก้ปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมือง

Photo of Bas Basเผยแพร่: 06 ต.ค. 2568 10:55 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2568 10:55 น.
58

รัฐบาลท้องถิ่นเมืองเกียวโต ประกาศขึ้นภาษีโรงแรมใหม่ สูงสุด 10,000 เยน หวังแก้ปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมือง มีผล 1 มีนาคม 2026

เมืองเกียวโตได้ประกาศมาตรการใหม่เพื่อลดความหนาแน่นของนักท่องเที่ยว โดยเตรียมจัดเก็บภาษีที่พักสำหรับผู้ที่มาเยือนในอัตราที่สูงขึ้นถึง 10,000 เยน (ประมาณ 2,160 บาท) ต่อคนต่อคืน โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมปีหน้าเป็นต้นไป และถือเป็นอัตราภาษีที่พักที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น

ทางการเกียวโตกล่าวว่า ภาษีที่ปรับขึ้นนี้จะถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของเมือง และใช้เป็นมาตรการบรรเทาปัญหาการท่องเที่ยวล้นเมือง (Over-Tourism) ซึ่งส่งผลกระทบตั้งแต่รถโดยสารสาธารณะที่หนาแน่น ไปจนถึงพื้นที่ประวัติศาสตร์ต่างๆ

การปรับขึ้นภาษีครั้งนี้เป็นการขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการเริ่มเก็บภาษีที่พักในเดือนตุลาคม 2018 โดยจะมีการจัดเก็บแบบขั้นบันได และมีผลกับห้องพักที่มีราคาแพง ดังนี้

  • ที่พักราคา 100,000 เยนขึ้นไป : ถูกเก็บภาษีสูงสุดถึง 10,000 เยน (จากเดิม 1,000 เยน)
  • ที่พักราคา 50,000 เยน ถึงน้อยกว่า 100,000 เยน : ถูกเก็บภาษี 4,000 เยน (จากเดิม 1,000 เยน)
  • ที่พักราคา 20,000 เยน ถึงน้อยกว่า 50,000 เยน : ถูกเก็บภาษี 1,000 เยน (จากเดิม 500 เยน)
  • ที่พักราคา 6,000 เยน ถึงน้อยกว่า 20,000 เยน : ถูกเก็บภาษี 400 เยน (จากเดิม 200 เยน)
  • ที่พักราคาต่ำกว่า 6,000 เยน : ยังคงถูกเก็บภาษี 200 เยน

ทางการเกียวโตได้ยื่นคำร้องไปยังกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารตั้งแต่เดือนมีนาคม โดยระบุว่า “นักท่องเที่ยวก็ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในมาตรการรับมือกับการท่องเที่ยวล้นเมืองด้วย” ทั้งนี้ นักเรียนที่มาทัศนศึกษาและผู้ดูแลจะยังคงได้รับการยกเว้นภาษีตามเดิม

หลังจากการปรับขึ้นภาษี คาดการณ์ว่ารายได้ภาษีที่พักของเมืองจะเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าตัว จากประมาณ 5.91 พันล้านเยน (ประมาณ 1,276 ล้านบาท) ในปีงบประมาณปัจจุบัน เป็น 12.6 พันล้านเยน (ประมาณ 2,722 ล้านบาท) ในปีงบประมาณหน้า

การปรับขึ้นภาษีที่พักนี้เกิดขึ้นในช่วงที่เกียวโตมีการเปิดตัวโรงแรมหรูอย่างต่อเนื่อง เช่น โรงแรมอิมพีเรียล เกียวโต (Imperial Hotel, Kyoto) ซึ่งมีแผนจะเปิดในเดือนมีนาคม 2026 โดยมีราคาห้องพักเริ่มต้นที่ 164,500 เยน (ประมาณ 35,500 บาท) ต่อคืน

อ้างอิง : www.asahi.com

 

