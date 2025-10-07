ข่าวต่างประเทศ

“นอร์เวย์” บริจาคเงินให้ “กัมพูชา” 38 ล้านบาท ใช้ทำลายทุ่นระเบิด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2568 13:41 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2568 13:44 น.
นอร์เวย์ เดินหน้าบริจาคเงินให้ กัมพูชา 38 ล้านบาท ใช้ทำลายทุ่นระเบิดหรือปฏิกริยาอื่นๆ พร้อมแสดงความเสียใจเหตุชายแดนไทย-กัมพูชา ขอให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม สำนักข่าว ขแมร์ไทมส์ รายงานว่า ดร.ลี ทูจ รัฐมนตรีอาวุโส และรองประธานคนแรกของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดแห่งชาติกัมพูชา (CMAA) ได้ประชุมหารือกับ แอสทริด เอมิลี เฮลล์ เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำกัมพูชา

โดยจากการหารือนั้นทางนอร์เวย์ยืนยันว่าจะยังคงเดินหน้าสนับสนุนมอบเงินจำนวน 38 ล้านบาท (1.2 ล้านดอลลาร์) ให้กัมพูชาในปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับทุ่นระเบิด เช่นการทำลาย บริหารข้อมูล วิจัย เป็นต้น ในช่วงปี 2568-2570

ลี ทูจ กล่าวว่า เขารู้สึกขอบคุณนอร์เวย์เป็นอย่างมากในเดินหน้าสนับสนุนกัมพูชา ไม่ใช่ในฐานะผู้บริจาคอย่างเดียว แต่เป็นสหายที่แท้จริงของประเทศ มากกว่า 30 ปี

พร้อมกันนี้ยังบอกด้วยว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นอันแรงกล้าในการกวาดล้างทุ่นระเบิดและเศษซากระเบิดจากสงคราม ตามนโยบายของ ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา

ขณะที่ เอมิลี เฮลล์ ระบุว่าเธอขอขอบคุณความร่วมมือและความร่วมมืออันยาวนานกับรัฐบาลกัมพูชา และกล่าวชื่นชมความสำเร็จในปฏิบัติการทางทุ่นระเบิดของกัมพูชา และทางนอร์เวย์จะสนับสนุนกัมพูชาจนกว่าประเทศจะปราศจากทุ่นระเบิดอย่างสมบูรณ์

พร้อมกล่าวแสดงความเสียใจถึงปัญหาพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และการพลัดถิ่นของครอบครัว และเธอหวังว่าทั้งสองชาติจะมีสันติภาพที่ยั่งยืนตลอดชายแดน

