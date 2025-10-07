ข่าวดาราบันเทิง

ปุ๊กลุก-ไมค์ รักสุกงอม ลงขันซื้อบ้านหรูหลังใหญ่ ประกาศข่าวดี “พร้อมเริ่มต้นครอบครัวแล้ว”

เผยแพร่: 07 ต.ค. 2568 13:36 น.
ปุ๊กลุก ฝนทิพย์-ไมค์ ภัทรเดช ควงคู่ประกาศข่าวดี ซื้อบ้านหลังใหม่ร่วมกัน ลั่น ‘พร้อมเริ่มต้นครอบครัวไปด้วยกันแล้ว’ คนบันเทิงและแฟนคลับร่วมยินดี

ทำเอาแฟนคลับและคนบันเทิงร่วมยินดีกันอย่างท่วมท้น เมื่อคู่รักมาราธอนของวงการบันเทิงอย่างนางเอกสาว ปุ๊กลุก ฝนทิพย์ วัชรตระกูล และพระเอกหนุ่ม ไมค์ ภัทรเดช สงวนความดี ได้ออกมาประกาศข่าวดี หลังจากคบหาดูใจกันมานานกว่า 9 ปี

ล่าสุด 6 ต.ค. 68 ปุ๊กลุก-ไมค์ โพสต์ภาพคู่กันหน้าบ้านหลังใหญ่โตหรูหราผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมแคปชั่นประกอบที่ทำเอาหลายคนอิจฉาสุด ๆ ระบุว่า

“ลูกขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกๆการจัดเตรียม การดูแลของพระองค์อย่างอัศจรรย์ ฟีลิปปี 4:19 “และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะทรงจัดเตรียมสิ่งซึ่งท่านทั้งหลายต้องการทุกอย่างตามความมั่งคั่งของพระสิริของพระองค์ในพระเยซูคริสต์”

และขอบคุณคนข้าง ๆ ที่มีความฝันเหมือนกัน..เป็นกำลังใจดี ๆ ให้กันมาตลอด เป็นที่พักใจและเป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดเลย ขอบคุณลูกค้าที่เมตตาและเอ็นดูเราทั้งสองคนมาตลอดเลยค่าา… เป็นปีที่ดีมาก ๆ ของเราทั้งสองคน พร้อมเริ่มต้นครอบครัวไปด้วยกันแล้วน้าา… ตื่นเต้นสุด ๆ และเราทั้งสองคนพร้อมรับสปอนเซอร์แบบจัดเต็มค้าบบบบ ติดต่องานมาได้แบบฉ่ำ ๆ เลยนะค้าา จะทำคอนเทนต์ปึ้ง ๆ ให้เลยค้าบบบ”

อ้างอิงจาก : IG pooklook_fonthip

