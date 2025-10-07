โหนกระแสวันนี้ บอย ท่าพระจันทร์ ปะทะ โอ๊ต บางแพ ตั้งโต๊ะพิสูจน์เหรียญหลวงปู่ทวด
โหนกระแสเดือดแน่! ‘บอย ท่าพระจันทร์’ ปะทะ ‘โอ๊ต บางแพ’ พิสูจน์เหรียญหลวงปู่ทวด 08 มูลค่า 8 หลัก ชี้ชะตาวงการพระ
หลังจาดจบมหากาพย์ดราม่าธุรกิจวงการความงามไปแล้ว วันนี้ (7 ตุลาคม 2568) ชาวโหนกระแสเกาะจอรอชมกันให้ดี ๆ เพราะจะพาไปเจาะประเด็นวงการพระเครื่อง ล่าสุด เพจ ปั่น ออกมาสรุปประเด็นคร่าวให้ชาวเน็ตได้ทำความเข้าใจกันก่อน ระบุว่า “สนามพระวันนี้เดือดแน่ กรณีเหรียญปู่ทวดเลื่อนทองคำของเซียนรุ่นใหญ่ระหว่างบ้านท่าพระจันทร์กับบ้านบางแพ ซึ่งทำตลาดพระผันผวนเพราะเซียนฟาดกันกับเหรียญที่มูลค่าสูงถึงแปดหลัก เพื่อความเข้าใจก่อนเข้าคลาสครูปิ เรามาเกริ่นกันเล็กน้อยโดยเซียนปั่น ท่าพระอาทิตย์กันซักหน่อยนะคะ
แรกเริ่มในวงการเซียนมีการพูดถึง (สวด) ปู่เอี่ยมบล็อกหน้าเด๋อว่าไม่แท้ บ้านบางแพก็เก็บความไม่พอใจเอาไว้แล้วรอจังหวะเอาคืน และในที่สุดบ้านบางแพก็เอาคืนด้วยการเปิด (สวด) ใส่เหรียญปู่ทวดดังกล่าวว่าบล็อกไม่ผ่าปาก (ในรูปฝั่งขวาที่เป็นประเด็น) ว่าเป็นแท้ถอดบล็อก พิมพ์นี้ไม่มีจัดสร้าง โดยเอาไปเทียบกับบล็อกผ่าปาก (ในรูปฝั่งซ้ายของเซียนแพะ)
ทำเอาบ้านบางแคเข้าร่วมต้องเอารูปด้านข้างมาเทียบตัวตัดให้ตัวพระเป็นคำตอบ แต่ข้อถกเถียงยังไม่มีที่สิ้นสุด เพราะยังมีประเด็นเรื่องพิธี หลักฐานการจัดสร้าง ตำหนิพระ ตะไบข้าง ความหนาเหรียญ ของเอฟซีทั้งสองฝ่าย ขนาดเซียนหลายๆสำนักที่ออกมาพูดถึงเหรียญดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ยืนว่าแท้หรือไม่แท้หรือเพียงพูดกลาง ๆ ก็โดนลูกหาบแต่ละฝ่ายสาปใส่ไม่แพ้กันค่ะ
เหตุการณ์นี้ไม่ได้สะเทือนแค่บ้านท่าพระจันทร์ เพราะการสวดพระระดับตำนานไม่ได้กระทบแค่ตัวพระ แต่สะเทือนไปถึงสำนักเซียนทุกภาค และราคาพระในตลาด วันนี้คลาสครูปินับว่าเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญเพราะตลาดพระเครื่องเป็นตลาดใหญ่มูลค่าหมื่นล้าน การถกเถียงกันย่อมเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและชาวพระบ้านแบบเรา”
ขณะเดียวกัน บอย ท่าพระจันทร์ เซียนพระชื่อดัง ออกมาโพสต์ภาพตนเองขณะกำลังส่องพร้อมข้อความประกอบคำว่า อุ้ย ระบุแคปชั่นว่า “สิ่งที่น่ากลัวที่สุด ในการออกรายการ #โหนกระแส คือ อยู่ใกล้พี่หนุ่มกรรชัย(แล้วตัวผมเอง ดูหมอง)”
ล่าสุด โอ๊ต บางแพ ออกมาโพสต์ข้อความว่า “เดือดเเน่! ใครจริงใครหลอก วันนี้รู้กัน!ในรายการ“ #โหนกระเเส“>ดราม่าวงการพระ เหรียญหลวงปู่ทวด 08 พิสูจน์ความจริงด้วยหลักฐาน กับ โอ๊ต บางเเพ #ความจริงคือความจริง พร้อมหลักฐานเด็ด! อย่ากะพริบตา — เพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว #ดังได้ก็ดับได้ #ทองเเท้พระเก๊”
ทั้งนี้ ทุกท่านสามารถติดตามชมรายการโหนกระแสผ่านช่อง 3 ผ่าน Facebook และ Youtube ตั้งแต่เวลา เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “หมอต่อ” โฟนอินกลาง โหนกระแส ยัน ศาลตัดสินไม่ผิด ปม “หมอกวาง” กล่าวหา ทิ้งคนไข้กระแส
- “ญาญ่า” คู่กรณี “เม พรีมายา” แจงเหตุผล ทำไมไม่โฟนอิน โหนกระแส ก่อนหน้านี้
- โหนกระแสก็ไม่ช่วย ไรเดอร์ โดนอายัดบัญชีมั่ว ผบ.ตร.รับปากช่วย ปัจจุบันครึ่งเดือนผ่าน เรื่องเงียบกว่าป่าช้า
ติดตาม The Thaiger บน Google News: