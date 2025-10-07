พ่อโกรธตัวสั่น ประณามศาล ลูกสาวถูกฆ่า ฆาตกรก่อคดี 39 ครั้งซ้ำซาก แต่ให้รอลงอาญา
สตีเฟน เฟเดริโก พ่อของโลแกน เหยื่อวัย 22 ปี ให้การทั้งน้ำตาต่อสภาคองเกรส ประณามระบบยุติธรรมสหรัฐ ปล่อยตัว อเล็กซานเดอร์ ดิกกีย์ ผู้ต้องหาที่มีคดีติดตัว 39 ครั้ง จนก่อเหตุสลด
วอชิงตัน – สตีเฟน เฟเดริโก พ่อเหยื่อสาวโดนคนดำฆาตกรรม ประกาศจะอุทิศชีวิตที่เหลือเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้ลูกสาว หลังจาก โลแกน เฟเดริโก วัย 22 ปี ถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมโดยอาชญากรซ้ำซากที่ระบบยุติธรรมปล่อยตัวออกมาซ้ำแล้วซ้ำเล่า
โศกนาฏกรรมเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โลแกนถูกยิงเสียชีวิตขณะนอนหลับอยู่ที่บ้านเพื่อนในเมืองโคลัมเบีย รัฐเซาท์แคโรไลนา ตำรวจระบุว่าผู้ต้องสงสัยคือ อเล็กซานเดอร์ เดวอนเต ดิกกีย์ วัย 30 ปี เขาบุกเข้าไปในบ้าน ยิงโลแกน แล้วขโมยบัตรเครดิตและเดบิตของเธอไปใช้จ่าย
สิ่งที่สร้างความโกรธแค้นให้สังคมไม่ใช่แค่ความโหดร้ายของอาชญากรรม แต่เป็นประวัติของดิกกีย์ เอกสารศาลเผยว่าเขามีประวัติถูกจับกุมถึง 39 ครั้ง มีข้อหาอาญาร้ายแรง 25 กระทง แต่ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา เขาใช้เวลาอยู่ในคุกไม่ถึง 600 วัน และศาลก็ลงโทษแค่รอลงอาญาซ้ำแล้วซ้ำเล่า
“เขาควรจะติดคุกนานกว่า 140 ปี สำหรับอาชญากรรมทั้งหมดที่เขาก่อ” เฟเดริโกกล่าว “เขาลงมือก่ออาชญากรรมเฉลี่ย 2.65 ครั้งต่อปี ตั้งแต่อายุ 15 แต่ไม่มีใครมองออกเลยหรือว่าเขาแก้ไขไม่ได้แล้ว? คุณต้องขังเขาไว้ในคุกก่อนถึงจะรู้ว่าเขาจะปรับปรุงตัวได้หรือไม่ นั่นไม่ใช่แนวคิดของเรือนจำหรอกหรือ?”
คำให้การทั้งน้ำตาในสภา
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา สตีเฟนได้ให้การทั้งน้ำตาต่อคณะอนุกรรมาธิการตุลาการของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพิจารณาปัญหาการปล่อยตัวอาชญากรซ้ำซาก
“ลองนึกภาพลูกของคุณกลับบ้านมาจากการไปเที่ยวกับเพื่อน เข้านอน แล้วรู้สึกว่ามีคนเข้ามาในห้อง ปลุกพวกเขา ลากพวกเขาลงจากเตียงทั้งที่เปลือยเปล่า บังคับให้คุกเข่า เอามือประสานไว้บนหัว อ้อนวอนขอชีวิต” เขากล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ
บรรยากาศในการพิจารณาคดีตึงเครียดขึ้น เมื่อ ส.ส. เดโบราห์ รอสส์ จากพรรคเดโมแครต เอ่ยถึงรูปของโลแกนผิด โดยเข้าใจว่าเป็นเหยื่ออีกรายหนึ่ง ทำให้สตีเฟนสวนกลับทันที “นี่คือลูกสาวของผม… โลแกน เฟเดริโก คุณกล้าดียังไงถึงไม่รู้จักเธอ!”
สตีเฟนกล่าวในภายหลังว่า เขารู้สึกว่า ส.ส. รอสส์ ไม่ให้ความสำคัญกับคดีของลูกสาวเขาและเหยื่ออีกคนเลย “มันน่าเศร้ามาก ไม่ใช่แค่เธอไม่รู้ว่าโลแกนคือใคร แต่เธอยังไม่ทำการบ้าน ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเหยื่ออีกคนหน้าตาเป็นอย่างไร นั่นเปลี่ยนทุกอย่างเลย”
ผลักดัน “กฎหมายโลแกน”
ตอนนี้เฟเดริโกมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนความเศร้าเป็นการกระทำ เขาเรียกร้องให้มีกฎหมายระดับสหพันธรัฐที่ชื่อว่า “กฎหมายโลแกน” (Logan’s Law) เพื่อบังคับให้หน่วยงานในแต่ละเทศมณฑลสื่อสารข้อมูลกัน บีบให้อัยการพิจารณาประวัติอาชญากรรมซ้ำซาก และอุดช่องโหว่ที่ทำให้อาชญากรอย่างดิกกีย์หลุดรอดกลับสู่สังคมได้
“เทศมณฑลต่างๆ ไม่คุยกัน คุณจับกุมคนๆ หนึ่ง แต่ไม่เห็นว่าเขามีประวัติอาชญากรรม 40 คดีในสองรัฐ พวกเขามองแค่คดีที่เกิดขึ้นในตอนนั้น พวกเขาไม่ยอมทำการบ้าน” เฟเดริโกกล่าว
ขณะเดียวกัน คดีนี้ได้กลายเป็นประเด็นทางการเมืองในรัฐเซาท์แคโรไลนา เมื่อ อลัน วิลสัน อัยการสูงสุดของรัฐ เรียกร้องให้อัยการเขตดำเนินคดีเพื่อเรียกร้องโทษประหารชีวิตดิกกีย์ โดยอ้างถึงความโหดเหี้ยมและประวัติอาชญากรรมที่ยาวนานของเขา
อย่างไรก็ตาม ไบรอน กิปสัน อัยการเขต ตอบโต้ว่าการตัดสินใจเรื่องโทษประหารชีวิตหลังเกิดเหตุเพียง 4 เดือน โดยยังไม่ได้วิเคราะห์หลักฐานอย่างถี่ถ้วน ถือเป็นเรื่อง “บุ่มบ่ามและผิดจรรยาบรรณ”
ความขัดแย้งนี้ทำให้ ส.ส. แนนซี เมซ ออกมาวิจารณ์อัยการสูงสุดวิลสันว่ากำลังทำให้คดีนี้เป็นการเมือง ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อกระบวนการยุติธรรมที่ครอบครัวเฟเดริโกควรจะได้รับ
สำหรับสตีเฟน เฟเดริโก การต่อสู้เพิ่งเริ่มต้น เขายืนยันว่าครอบครัวของเขาไม่ได้โดดเดี่ยว และวางแผนจะรวบรวมครอบครัวเหยื่อรายอื่นๆ เพื่อสร้างแนวร่วมเรียกร้องการเปลี่ยนแปลง
“ผมจะสู้จนลมหายใจสุดท้ายเพื่อลูกสาวของผม” เขากล่าว พร้อมทิ้งท้ายด้วยคำประกาศที่แน่วแน่ “ถ้าเรารู้ถึงต้นตอว่าทำไมอเล็กซานเดอร์ ดิกกีย์ ถึงยังลอยนวลอยู่บนถนนได้ ผมจะพลิกโฉมรัฐเซาท์แคโรไลนา พวกเขาไม่รู้หรอกว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้น”
