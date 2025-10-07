ข่าวดาราบันเทิง

หมอดา SLC โพสต์คลิปโต้กลับ หลังถูกพาดพิง ‘ดีลซื้อหุ้น’ คลินิกดัง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2568 09:58 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2568 09:59 น.
หมอดา SLC โพสต์คลิปโต้กลับ หลังถูกพาดพิง 'ดีลซื้อหุ้น' คลินิกดัง ลั่น เกือบติดกระดุมผิด

หมอดา SLC คลินิก โพสต์คลิปโต้ทันที หลังถูกอดีตหุ้นส่วนคู่กรณี เม พรีมายา พาดพิงถึง ปม “คลินิกใหญ่ดีลซื้อหุ้น” ลั่น “ดีใจที่ล่ม ถือเป็นไฮไลท์แห่งปีของชีวิต”

มหากาพย์ดราม่าธุรกิจระหว่าง เม พรีมายา กับอดีตหุ้นส่วนธุรกิจอีก 3 คน คือ หมอกลาง, หมอต่อ และยาย่า ที่ล่าสุดออกมาแถลงข่าวฟาดฟันกันอย่างดุเดือดหลังจบรายการโหนกระแสเมื่อวานนี้ (6 ต.ค. 68) ซึ่งช่วงหนึ่งได้มีการพูดถึง คลินิกใหญ่ที่กำลังจะดีลเข้าซื้อหุ้นคลินิกที่กำลังเป็นข่าวใหญ่โต

ล่าสุด หมอดา SLC คลินิก ก็ได้ออกมาอัดคลิปพูดถึงกรณีดีลซื้อหุ้นที่ถูกอดีตหุ้นส่วนของ เม พรีมายา พูดพาดพิงถึง โดยหมอเปรียบเทียบกับการติดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรก ถ้าเลือกโกหกสิ่งที่โกหกก็จะย้อนกลับมาทำร้ายเราเอง ถ้าพูดความจริง ความจริงก็จะช่วยเรา ทั้งนี้หมอดายังทิ้งท้ายเอาไว้ว่า “ดีใจที่ดีลนี้ล่ม มันคือไฮไลท์แห่งปีของชีวิตหมอในตอนนี้เลย”

“การติดกระดุมเม็ดแรก ถ้าเราติดผิด แล้วเลือกที่จะโกหกสิ่งเหล่านั้นมันจะมาทำร้ายเราเอง ถ้าเราจะพูดความจริง ความจริงจะมาช่วยเราในที่สุด ความในใจหมอก็พูดอะไรไม่ได้มาก พูดได้แค่ว่าปีนี้ไฮไลท์ของหมอในปีนี้ คือการที่ดีลนี้มันล่ม ทุกคนว่าไงบ้างคะ ดีใจกับหมอใช่ไหม”

