รู้จัก “หมอต่อ ภาณุพงศ์” แพทย์ความงามดัง ที่เคยเกือบได้เป็นสจ๊วต-จิตแพทย์

ทำความรู้จัก ‘หมอต่อ ภาณุพงศ์’ แพทย์ความงามและผู้ก่อตั้ง Dermatige Clinic กับเส้นทางชีวิตที่น่าทึ่ง จากความฝันอยากเป็นสจ๊วตสู่การเป็นแพทย์ความงามแถวหน้า
นาทีนี้คงไม่มีใครในแวดวงความงามที่ไม่รู้จักชื่อของ หมอต่อ หรือ นายแพทย์ภาณุพงศ์ ภัทรกุลทวี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ร่วมก่อตั้ง Dermatige Aesthetics Clinic ที่มีเหล่าคนดังและเซเลบมากมายให้ความไว้วางใจ แต่ใครจะรู้ว่าเบื้องหลังความสำเร็จบนเส้นทางสายความงาม ผู้นำเทรนด์แต่งหน้าโทนม่วงจนไวรัลนี้ คือเรื่องราวของชายหนุ่มที่มีความฝันหลากหลายและแตกต่างอย่างสุดขั้ว
หมอต่อเปิดใจว่า ความฝันแรกในชีวิตของเขาคือการเป็น “สจ๊วต” แต่ด้วยความที่คุณแม่ซึ่งเป็นพยาบาลอยากให้ลูกชายคนเดียวเป็นหมอ เขาจึงลองสอบและสามารถสอบติดคณะแพทย์ได้สำเร็จ ซึ่งในตอนแรกเขาตั้งใจที่จะเรียนต่อเฉพาะทางด้าน “จิตเวช” เพราะรู้สึกเห็นใจผู้ป่วยและเป็นสาขาที่ขาดแคลน
หลังจากเรียนจบและทำงานใช้ทุนจนรู้สึกอิ่มตัว หมอต่อ ตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อตามหาความฝันของตัวเอง จนได้เข้าทำงานให้กับคลินิกแห่งหนึ่ง ก่อนจะได้รู้จักกับ หมอกลาง ณัฐณกัณฑ์ ที่ฟิตเนส ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่ หมอต่อ ต้องการจะเปลี่ยนที่ทำงานใหม่ จึงได้หมอกลางเป็นผู้ให้คำแนะนำ สุดท้ายจับพลัดจับผลูได้มาร่วมก่อตั้ง Dermatige Aesthetics Clinic
เรียกได้ว่าการได้มาทำธุรกิจคลินิกความงาม ถือเป็นการสานฝันตัวเองมาก ๆ เพราะ หมอต่อ ชื่นชอบในการดูแลตัวเองมาตั้งแต่อายุ 15 และได้เริ่ม ฉีดโบท็อกซ์ตั้งแต่อายุเพียง 20 ปี กระทั่งก้าวเข้าสู่วงการศัลยกรรมจมูกแท่งแรกช่วงที่ยังเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4
เส้นทางชีวิตของหมอต่อจึงเป็นบทพิสูจน์ที่น่าสนใจว่า บางครั้งโชคชะตาก็อาจนำพาเราไปในเส้นทางที่ไม่คาดฝัน แต่สุดท้ายแล้วความหลงใหลและความชอบที่แท้จริงก็จะนำทางเราไปสู่ความสำเร็จได้ในที่สุด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ประวัติ หมอกลาง ดีกรีแพทย์เสียงนุ่ม ขวัญใจชาวเน็ต ผู้บริหารคลินิกความงามดัง
- เม พรีมายา แฉยับ ถูกเพื่อนฮุบบริษัทที่สร้างมากับมือ แต่ตอนนี้มีชื่อเสียง-ใช้ชีวิตหรู
ภาพจาก : IG torpattarakul, klang_np
ติดตาม The Thaiger บน Google News: