ประวัติ “ญาญ่า เขมณัฏฐ์” CEO หุ้นส่วน “เม พรีมายา” เจ้าแม่ธุรกิจความงาม
ทำความรู้จัก “ญาญ่า” ประวัติ “เขมณัฏฐ์ เธียรธิติ” นักธุรกิจสาว หนึ่งในผู้บริหารคลินิก Dermatige Aesthetics ที่กำลังมีข้อพิพาททางธุรกิจกับ เม พรีมายา
จากกรณีดราม่าข้อพิพาททางธุรกิจคลินิกความงามของ เม พรีมายา ชื่อของ ญาญ่า-เขมณัฏฐ์ เธียรธิติ ได้กลายเป็นที่สนใจของสังคมในทันที ในฐานะหนึ่งในหุ้นส่วนและคู่กรณีที่ออกมาชี้แจงถึงประเด็นต่าง ๆ ทำให้หลายคนอยากรู้จักว่าเธอคือใคร
ประวัติ “ญาญ่า” หนึ่งในหุ้นส่วนคนสำคัญของคลินิก
คุณญาญ่า เขมณัฏฐ์ คือหนึ่งในผู้บริหารและหุ้นส่วนของ คลินิก เดอร์มาทีจ เอสเธติคส์ (Dermatige Aesthetics) เป็นที่รู้จักในฐานะนักธุรกิจหญิง อินฟลูเอนเซอร์ที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย เธอคือผู้ก่อตั้งแบรนด์เสื้อผ้าออนไลน์ชื่อดัง Basics by sita ซึ่งเริ่มต้นด้วยเงินลงทุนเพียง 20,000 บาท และสามารถสร้างธุรกิจให้เติบโตจนมีมูลค่าหลักร้อยล้านได้
ผู้บริหารสาวแห่ง Dermatige Aesthetics
หลังจากประสบความสำเร็จในธุรกิจแฟชั่น คุณญาญ่าได้ขยายการลงทุนเข้าสู่วงการความงาม โดยได้ร่วมก่อตั้งและดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ Primya Prime Medical Center ซึ่งต่อมาได้รีแบรนด์เป็น Dermatige Aesthetics
ในธุรกิจนี้ เธอเป็นพาร์ตเนอร์และเพื่อนสนิทกับ ‘หมอกลาง’ นายแพทย์ณัฐณกัณฑ์ พิชยะวงศ์ภัค ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมแพทย์ของคลินิก นอกจากนี้เธอยังได้ต่อยอดธุรกิจไปสู่โรงงานผลิตอาหารเสริมในชื่อ Life Innova อีกด้วย
จุดเชื่อมโยงดราม่า “เม พรีมายา”
ในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นตุลาคม 2568 ได้เกิดข้อพิพาทขึ้นเมื่อ เม พรีมายา ออกมากล่าวอ้างว่าถูกหุ้นส่วนฮุบธุรกิจคลินิก ขณะที่ฝั่งคลินิก Dermatige Aesthetics ซึ่งบริหารโดยคุณญาญ่าและทีมแพทย์ ได้ออกแถลงการณ์ปฏิเสธข้อมูลที่บิดเบือนและยืนยันความถูกต้องในการดำเนินงาน ทำให้ทั้งสองฝ่ายกลายเป็นคู่กรณีที่ต้องรอการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในกระบวนการทางกฎหมายต่อไป
ล่าสุด (6 ต.ค. 68) ญาญ่า ได้ออกมาชี้แจงถึงสาเหตุที่ไม่ได้โฟนอินเข้าไปในรายการ โหนกระแส ในวันที่ เม พรีมายา ไปร่วมรายการ โดยให้เหตุผลว่าเกิดการเข้าใจผิดและได้รับการติดต่อที่กระชั้นชิดเกินไป ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญที่ทำให้เธอปรากฏตัวต่อสาธารณะในฐานะคู่กรณีอย่างชัดเจน
ขณะนี้เรื่องราวทั้งหมดกำลังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย และคุณญาญ่าได้กลายเป็นบุคคลสำคัญที่สังคมกำลังจับตามอง เพื่อรอฟังข้อเท็จจริงในมุมของฝั่งคลินิกต่อไป
