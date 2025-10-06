ข่าว

“หมอต่อ” โฟนอินกลาง โหนกระแส ยัน ศาลตัดสินไม่ผิด ปม “หมอกวาง” กล่าวหา ทิ้งคนไข้

เผยแพร่: 06 ต.ค. 2568 15:57 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2568 16:17 น.
439
"หมอต่อ" โฟนอินกลาง "โหนกระแส" แจงปมถูก "หมอกวาง" กล่าวหา เผยศาลยกฟ้องแล้ว หลังถูกพาดพิงว่าเป็น 1 ใน 4 หมอที่ทิ้งคนไข้ ยันมีหลักฐานสู้ในชั้นศาลจนคดีถึงที่สุด และเผยความสัมพันธ์หลังดราม่าที่เคยดีต่อกัน

“หมอต่อ” โฟนอินกลาง “โหนกระแส” แจงปมถูก “หมอกวาง” กล่าวหา เผยศาลยกฟ้องแล้ว หลังถูกพาดพิงว่าเป็น 1 ใน 4 หมอที่ทิ้งคนไข้ ยันมีหลักฐานสู้ในชั้นศาลจนคดีถึงที่สุด และเผยความสัมพันธ์หลังดราม่าที่เคยดีต่อกัน

รายการ “โหนกระแส” วันนี้ (6 ต.ค. 68) ร้อนระอุขึ้นอีก เมื่อ หมอต่อ ซึ่งเป็นหนึ่งในคู่กรณีของ หมอกวาง ได้โฟนอินเข้ามากลางรายการเพื่อชี้แจงประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อกล่าวหาในอดีตจาก หมอกวาง ที่ถูกนำมาพูดถึงอีกครั้ง

แจงปมดราม่า ‘หมอกวาง’ เผยศาลยกฟ้องแล้ว

หลังจากที่ หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ได้สอบถามถึงกรณีที่หมอกวางเคยกล่าวหาว่า หมอต่อเป็น 1 ใน 4 แพทย์ที่ลาออกจากคลินิกของตนไปอย่างกะทันหัน ทำให้คนไข้ได้รับผลกระทบ หมอต่อได้ชี้แจงในประเด็นนี้ว่า ยอมรับว่าเป็น 1 ใน 4 แพทย์จริง แต่มีเหตุผลสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถทำงานต่อได้

ส่วนเหตุผลที่ต้องออกเพราะ เกิดจากความไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องเวชภัณฑ์บางอย่าง ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อใบประกอบวิชาชีพของตน จึงตัดสินใจว่าไม่สามารถทำงานต่อได้แม้แต่วันเดียว

หมอต่อยืนยันว่าเรื่องนี้มีการฟ้องร้องกันจริง และศาลได้มีคำพิพากษา ‘ยกฟ้อง’ ตนและแพทย์ท่านอื่นแล้ว ถือว่าคดีถึงที่สุดแล้ว

หมอต่อยังได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจว่า หลังจากเหตุการณ์ในอดีตผ่านไป ตนยังได้กลับไปเซ้งคลินิกสาขาหนึ่งของหมอกวาง และได้มีการโทรศัพท์ไปขอโทษในสิ่งที่เคยทำไปในอดีตซึ่งอาจดูไม่เหมาะสม ซึ่งตอนนั้นทุกอย่างก็จบลงด้วยดี ตนจึงรู้สึกแปลกใจที่เรื่องเก่าซึ่งเคลียร์กันไปนานแล้ว ถูกนำกลับมาพูดถึงอีกครั้งในช่วงที่ตนกำลังมีข้อพิพาทกับคู่กรณีคนปัจจุบัน

หมอต่อชี้แจง โฟนอินในโหนกระแส กล่าวถึง หมอกวาง ชี้แจง
โหนกระแส

ยัน Dermatige ไม่ใช่แบรนด์ลูก DMT

หมอต่อได้ปฏิเสธคำกล่าวอ้างของ เม พรีมายา โดยยืนยันว่าแบรนด์ Dermatige Aesthetics เป็นแบรนด์ที่ตนและทีมสร้างขึ้นมาด้วยตัวเอง ไม่ได้เป็นแบรนด์ลูกหรือมีความเกี่ยวข้องกับบริษัท DMT ของเม พรีมายา แต่อย่างใด ส่วนประเด็นเรื่องหุ้นนั้น หมอต่อยืนยันว่าเป็นการซื้อขายขาด ไม่ใช่การฝากหุ้นไว้ตามที่อีกฝ่ายกล่าวอ้าง

หนุ่ม กรรชัย: อ้า… เนี่ย หมอต่อ มาแล้ว… อ่ะ โฟนอิน

หมอต่อ: สวัสดีครับ ผมไม่รู้ว่าถึงไหนแล้ว เพราะว่าเพิ่งทำไข้เสร็จ นี่หลีกมาคุยในรถ

หนุ่ม กรรชัย: ครับ เอ่อ คุณหมอครับ พอดีเมื่อกี้ผม… สวัสดีครับ พอดีเมื่อกี้ผมมีโอกาสคุยกับทางฝั่งของคุณเมย์นะฮะ คุณเมย์แกบอกแกมีอัดเสียงของคุณหมอเอาไว้ช่วงนึง ที่คุณหมอไปตกลงกับแก ว่าคุณหมอได้มีการเอาชื่อแบรนด์ไปใช้จริง ๆ

หมอต่อ: ก็จริง ๆ เปิดไฟล์เสียงได้เลยครับ เพราะว่าจริง ๆ เนี่ย เราบอก เราชี้แจงแล้วว่า มันมีบริษัท DMT แล้วก็ DMWAY แล้วก็ Derma Prestige ซึ่งที่มันตกลงกันไม่ลงตัวเนี่ย มันคือตัว MOU กับระหว่างบริษัท DMT กับ Derma Prestige ครับ ที่บริษัทเนี่ย เขาเป็นคนมาเสนอให้เราเป็นคนจัดตั้งบริษัทนี้ครับ อันนั้นน่ะ คือบริษัทที่ไม่ลงตัว แล้วเขาอ่ะก็จงใจที่จะมาบิดข้อเท็จจริงอันนี้ครับพี่หนุ่ม…

ในช่วงท้าย หมอต่อกล่าวว่าตนยังพร้อมที่จะเจรจาหาทางออกกับฝั่ง เม พรีมายา เพราะเคยเป็นเหมือนพี่น้องกันมาก่อน ก่อนที่ หนุ่ม กรรชัย จะตัดสินใจพยายามต่อสายหา เม พรีมายา กลางรายการเพื่อหาข้อสรุปต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

