สรุปไทม์ไลน์ คลินิก เม พรีมายา VS ญาญ่า 2 หมอ ดร.เคท ทำให้เผื่อใครงง

สรุปไทม์ไลน์ คลินิก เม พรีมายา VS ญาญ่า 2 หมอ ดร.เคท ทำให้เผื่อใครงง

“หมอของขวัญ” สรุปไทม์ไลน์มหากาพย์ “เม พรีมายา” ช็อตต่อช็อต แฉหลักฐานสวนกลับคู่กรณี ชี้เพจแค่ “เปลี่ยนชื่อ”

6 ตุลาคม 2568 ท่ามกลางเรื่องราวที่สับสนของดราม่าธุรกิจคลินิกระหว่าง “เม พรีมายา” และอดีตหุ้นส่วน ล่าสุด “หมอของขวัญ” พญ.ของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์ ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว สรุปไทม์ไลน์ทั้งหมดของเหตุการณ์ โดยอ้างอิงจากหลักฐานที่ตนมีอยู่ในมือ เพื่อให้สังคมได้เห็นภาพรวมของเรื่องราวทั้งหมด

หมอของขวัญ ระบุว่า “อะมานักเรียน สรุปตามหลักฐานที่มีในมือนะ ที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้โพสต์ไม่ใช่เพราะว่ารู้จักในวงการแพทย์หรอก แต่อยากเห็นคำชี้แจงและหลักฐานของอีกฝั่งก่อนที่จะสรุป ถึงแม้จะรู้จักกัน แต่ทำผิดก็ไม่คิดเข้าข้างค่ะ อะเรียบเรียงแบบที่เราเข้าใจนะ

– พ.ย. 2021 เม 30% ญาญ่า 30% หมอต่อ 30% หมอกลาง 10% หุ้นกันเปิดคลินิกชื่อ Primya Clinic สาขาสยาม และเปิดทองหล่อต่อมา

– พ.ค. 2022 มีการจัดงานเปิดตัว Primya Prime Clinic สาขาเลียบด่วน (ที่มีนักร้องดังใบเตยปรากฏภาพในงานเปิดตัว) เป็นคลินิกเวชกรรมซึ่งสาขานี้ต่อไปจะเปลี่ยนชื่อเป็น Dermatige (ในสถานที่เดียวกันนี่แหละ) ในระหว่างนี้ ได้มีการ เสนอให้หุ้นหมอกลางเพิ่มอีกคนละ 5% โดยที่เมเป็นคนให้หุ้นหมอคนแรกรวมกันถือหุ้น 4 คน คนละ 25% เท่ากัน

– ปลายปี 2022 ตกลงกันจะปิดสาขาทองหล่อ

– ม.ค. 2023 เม โดนคดี พรบ.คอมโฆษณาเกินจริง ลงทุน 6,000 บาททำรายได้ 15 ล้าน และคดีมีสารอันตรายในอาหารเสริม โดยคดีสิ้นสุด อัยการสั่งไม่ฟ้อง คดีสารอันตราย ส่วนคดี พรบ.คอมพ์ ศาลตัดสินรอลงอาญา ซึ่งจะครบวันที่ 10 ตุลาคม 2025 นี้

– ก.พ. 2023 Facebook Primya Clinic เปลี่ยนชื่อเป็น Dermatige Clinic รวมถึงช่องทางโซเชียล และไลน์ลูกค้าทั้งหมดของ Primya Clinic

ประเด็นนี้ มีเรื่องพูดจาไม่ตรงกัน

– เม บอกว่าหลังจากมีเรื่องคดีหุ้นส่วนเสนอให้เมลาออกจากกรรมการและฝากหุ้นไว้กับเพื่อนทั้ง 3 คน โดยทำเอกสารทั้งหมดให้ถูกต้องเหมือนขายหุ้นเพื่อเลี่ยงการเชื่อมโยงหากมีคดีฟอกเงิน แต่ยังได้รับปันผลและจริง ๆ ก็ยังถือหุ้นดังเดิมเพียงแต่ไม่ออกหน้า

– ญาญ่าบอกว่า เมเสนอขายหุ้นคลินิก 25% ในราคา 300,000 บาทซึ่งทุกคนจ่ายเงินสดให้เมคนละ 108,000 บาท และไม่มีคอนดิชั่นซื้อคืน

– พ.ย. 2023 ยังปรากฏเอกสารแชต Line ที่มีการแบ่งเงินกัน 6 ล้านบาท ที่เมเอามาเปิดโชว์ในโหนกระแสและทนายพยายามจะเกี่ยวโยงไปว่าเป็นแชทปลอมหรือไม่

– ก.ค. 2024 ปรากฏแชตไลน์ที่ทางเมโพสต์ถึงรายได้บริษัทสูงสุดไปจนถึง 45 ล้านบาทต่อเดือน และหลังจากเมทวงถาม ขอดูบัญชีบริษัท DMT ที่ตนมีหุ้น 25% ภายใต้ชื่อน้องสาว กลับไม่ได้เอกสารบัญชี แต่กลับถูกเตะออกจากกลุ่มสำคัญของคลินิกทุกกลุ่ม จนไม่สามารถเช็ครายได้หรือเงินคงค้างในบริษัทที่มีหลายล้านได้

– ส.ค. 2024 ปรากฏแชตไลน์ ในการตกลงกันว่าจะโอนหุ้นคืนเมโดยการให้นอมินีมาถือหุ้นอย่างไรเท่าไหร่ โดยในกลุ่มนั้นปรากฏแชตไลน์ของหมอทั้งสองด้วย โดยเป็นการยื่นข้อเสนอให้ถือหุ้น 25% แต่จะไม่ได้หุ้นในสาขาใหม่ แต่ไม่ได้มีการตกลงกันเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า Dermatige

– ส.ค. 2024 ปรากฏ ญาญ่าหมอต่อหมอกลางเปิดบริษัทใหม่ชื่อ Dermaway ซึ่งเป็นบริษัทที่ลูกค้าสาขาใหม่โอนเงินเข้า ซึ่งบริษัทนี้ไม่มีเมหุ้น

– พ.ย. 2024 เม เข้าไปที่ Dermatige สาขาเลียบด่วน (ซึ่งเคยเป็น Primya Prime มาก่อน) และได้ถูกแจ้งบุกรุก หมิ่นประมาทและ พรบ.คอมพ์

– 2024-2025 เม ได้เก็บหลักฐานการใช้ทรัพย์สินของบริษัทเดิมแต่มีการโอนเงินจากลูกค้าเข้าบริษัทใหม่หรือไม่ หรือมีการใช้เงินของบริษัทเดิมเพื่อบริษัทใหม่หรือไม่ มีการปิดสาขาที่อยู่ภายใต้บริษัทที่มีมีหุ้น และเปิดสาขาใหม่ที่บริษัทที่ไม่มีหุ้นเพื่อบีบให้หุ้นของเมไม่มีค่าลงไปเรื่อย ๆ หรือไม่ ยังไม่อาจทราบได้

– มิ.ย 2025 มีการปิดบัญชีและปิดบริษัทที่เมมีหุ้นภายใต้ชื่อของน้องสาว โดยที่เมบอกไม่รับรู้การประชุมนี้ ถ้ารู้เมก็ต้องไม่ให้ปิด เพราะเงินเมก็อยู่ในนั้น บัญชีก็ยังไม่เคลียร์ แต่ญาญ่าบอกว่าเมรับรู้

– ก.ค 2025 Dermatige เปิดสาขาใหม่ภายใต้บริษัทที่ไม่มีเมอีก 5 สาขา และกำลังจะเปิดเพิ่มเร็ว ๆ นี้อีก 2 สาขา

ส่วนตัวนะ ผู้ลงทุนแรกคือผู้ถือหุ้น เขาคือเจ้าของบริษัท ที่แบกรับความเสี่ยงมาตั้งแต่ต้น ไม่ว่าเหตุผลอะไรก็ตามที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถทำงานในบริษัทได้ก็แค่ให้คนทำงานรับเงินเดือนไป แต่การจะเปิดบริษัทค้าแข่งในธุรกิจเดียวกัน แล้วโยกทุกอย่างไปเพื่อให้หุ้นส่วนคนนึงต้องไม่มีปากไม่มีเสียงแล้วฝ่อไปเอง ไม่ต่างอะไรกับ “โกง” หรือไม่ แต่เลือดเย็นกว่าถ้าทำกับคนที่เคยเรียกว่า “เพื่อน” ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว และทองแท้ไม่กลัวไฟ ใครทำอะไรรู้อยู่แก่ใจแน่นอนค่ะ”

