รัฐบาลสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะชัตดาวน์ กระทบทั่วประเทศ ร่างงบประมาณไม่ผ่าน
รัฐบาลสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะชัตดาวน์อย่างเป็นทางการ กระทบทั่วประเทศ เงินเดือนล่าช้า หลายหน่วยหยุดทำงาน หลังร่างงบประมาณไม่ผ่าน
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า รัฐบาลสหรัฐฯเข้าสู่ภาวะชัตดาวน์เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่วุฒิสภาสหรัฐมีมติ 55-45 คัดค้านร่างกฎหมายขยายเงินทุนรัฐบาลกลางออกไปอีกเจ็ดสัปดาห์
โดยวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันมีจำนวน 53 เสียงและต้องการจำนวน 60 เสียงในการผ่านร่าง กล่าวคือพรรครีพับลิกันต้องการเสียงจากพรรคเดโมแครตในการผ่านร่างครั้งนี้
ซึ่งทางเดโมแครตได้ยื่นข้อเสนอว่าพวกเขาโหวตให้ หากพวกเขาช่วยเหลือเรื่องมาตรการดูแลสุขภาพ ได้แก่ รับรองว่าเงินอุดหนุนประกันสุขภาพสำหรับผู้มีรายได้น้อยจะไม่หมดอายุ และ ยกเลิกคำสั่งของ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่ตัดงบเมดิเคด ซึ่งเป็นเป็นโครงการประกันสุขภาพที่รัฐบาลให้การสนับสนุนสำหรับบุคคลและครอบครัวที่มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
โดยผลกระทบจากการที่รัฐบาลสหรัฐฯเข้าสู่ภาวะชัตดาวน์ จะส่งผลให้รัฐบาลบางหน่วยงานยุติการทำงาน แต่หน่วยงานที่จำเป็นจะยังคงเปิดให้บริการตามปกติ อาจจะนำไปสู่การจ่ายเงินเดือนล่าช้า คืนภาษีล่าช้า หน่วยงานธุรกิจขนาดย่อมหยุดออกสินเชื่อใหม่ อย่างไรก็ตามการชัตดาวน์รัฐบาลในแต่ละครั้งนั้นจะแตกต่างออกไป
ทั้งนี้หากย้อนกลับไปครั้งสุดท้ายที่สหรัฐฯ มีการชัตดาวน์เกิดขึ้น ต้องย้อนกลับไปเมื่อ 7 ปีที่แล้ว ในยุคสมัยของนายโดนัลด์ ทรัมป์ สมัยแรก ซึ่งการชัตดาวน์ครั้งนั้นใช้เวลาถึง 35 วัน
