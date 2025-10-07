กรมอุตุฯ ออกแถลง “พายุแมตโม” ฉบับสุดท้าย เตือน 7 จังหวัดเจอฝน
กรมอุตุฯ ออกแถลง พายุแมตโม ฉบับสุดท้าย เตือน 7 จังหวัดเจอฝน หลังจากที่พายุอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง
กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเรื่องพายุแมตโม ฉบับที่ 15 ซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายว่า เมื่อเวลา 01.00 น. ของวันนี้ (7 ต.ค. 68) พายุโซนร้อน “แมตโม” ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนแล้ว
จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุ “แมตโม” ส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งด้านรับมรสุมของภาคตะวันออก
ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน พื้นที่ลุ่ม และพื้นที่น้ำท่วมขัง
สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก วันที่ 7 ต.ค. 68
ภาคเหนือ : จังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน แพร่ และ เพชรบูรณ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ และ สกลนคร
ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือโทร 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
