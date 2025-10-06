ย้าย “มเหสี” สิงโตของอินฟลู นำมาดูแลที่บึงฉวาก ยังดูไม่ออกนิสัยยังไง
ย้าย มเหสี สิงโตของอินฟลูเอนเซอร์ ที่ทำร้ายประชาชนเจ็บ 2 ราย ขณะนี้นำมาดูแลที่บึงฉวาก ยังดูไม่ออกนิสัยยังไง เตรียมหารือจะให้อยู่นานแค่ไหน
จากกรณีสิงโตที่เลี้ยงไว้ในบ้านจังหวัดกาญจนบุรีหลุดออกมาทำร้ายเด็กชายวัย 11 ปีและชายวัย ชายวัย 43 ปี จนได้รับบาดเจ็บสาหัส ก่อนที่จะทราบว่าเจ้าของคือนายปริญญา ภาคภูมิ อินฟลูเอนเซอร์ผู้ติดติดตามหลักแสนนั้น
ล่าสุดเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จ.กาญจนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯได้เคลื่อนย้าย มเหสี สิงโตตัวดังกล่าว ให้มาอยู่ในความแลของเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวากและศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ชั่วคราวก่อน
สพ.ญ.ณฐนน ปานเพ็ชร นายสัตวแพทย์ชำนาญการหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวากและศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก เปิดเผยว่า ทางเจ้าหน้าที่ จ.กาญจนบุรี ได้เคลื่อนย้ายสิงโตมาถึงที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวากและศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก ประมาณ 18.00 น.วันที่ 5 ต.ค.2568 ที่ผ่านมา
โดยมีนายปริญญา เจ้าของสิงโต ติดตามมาด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่ได้วางยาสลบสิงโต ก่อนเคลื่อนย้ายมา ขณะนี้ได้ให้สิงโตอยู่ในกรงที่แข็งแรง และอยู่ระหว่างการพักฟื้น
ส่วนนิสัยของสิงโตนั้นตอนนี้ยังดูไม่ออกว่านิสัยสิงโตเป็นอย่างไรต้องใช้เวลาดูพฤติกรรมของสิงโตสักระยะก่อน จึงจะทราบว่าสิงโตนิสัยเป็นอย่างไร
ส่วนจะให้สิงโตอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวากและศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวากชั่วคราวหรือนานแค่ไหนอย่างไร จะต้องมีการประชุมกับทุกฝ่ายเพื่อพิจารณาหาข้อสรุปกันอีกครั้ง
