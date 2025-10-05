ข่าว

สาเหตุ สิงโตหลุดกรงขย้ำเด็ก 11 อินฟลูคนดังขอโทษผู้บาดเจ็บ พร้อมเยียวยาทุกอย่าง

เผยแพร่: 05 ต.ค. 2568 14:10 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2568 14:10 น.
79
เจ้าของสิงโตเปิดใจขอโทษ-พร้อมเยียวยา หลังหลุดขย้ำเด็ก 11 ขวบ

อินฟลูเอนเซอร์ดังเจ้าของสิงโต หลุดขย้ำเด็ก 11 ขวบเจ็บสาหัส ขอโทษผู้บาดเจ็บ พร้อมรับผิดชอบ-เยียวยาทุกอย่าง คาดเหตุสิงโตหลุด ล่ามโซ่ไว้เพราะซ่อมกรง ยินดีหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับไปดูแลในช่วงนี้

จากกรณีเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2568 เกิดเหตุการณ์สิงโตที่เลี้ยงไว้โดยอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังคนหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี หลุดออกจากบ้านและเข้าทำร้ายประชาชนจนได้รับบาดเจ็บ 2 ราย หนึ่งในผู้บาดเจ็บเป็นเด็กชายวัยเพียง 11 ปี ได้รับบาดเจ็บสาหัสและต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ล่าสุด เจ้าของสิงโตได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบ พร้อมชี้แจงถึงสาเหตุที่ทำให้สัตว์ของตนเองหลุดออกมา

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย ได้แก่ เด็กชายวัย 11 ปี ถูกสิงโตทำร้ายจนเป็นแผลจากรอยเล็บข่วนและรอยกัด โดยมีบาดแผลลึกบริเวณสะโพกขวา ขณะนี้กำลังนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ส่วน ชายวัย 43 ปี ถูกสิงโตข่วนที่ขาจนเป็นแผล ต้องเย็บ 4 เข็ม ปัจจุบันอาการปลอดภัยและได้กลับไปพักฟื้นที่บ้านแล้ว

ขณะเดียวกัน เจ้าของสิงโตเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวช่อง 3 เผยว่า ทันทีที่ทราบเรื่อง เขารู้สึกตกใจอย่างยิ่งและรีบวิ่งไปช่วยกันจับสิงโตกลับเข้าบ้าน พร้อมอธิบายถึงสาเหตุที่สิงโตหลุดออกมาว่า “ตนเอาสิงโตมาล่ามโซ่ไว้นอกกรง เนื่องจากกำลังปรับปรุงกรงใหม่ จึงต้องแยกตัวสิงโตออกมา” โดยคาดว่าสิงโตน่าจะหลุดออกจากโซ่ที่ล่ามไว้

พร้อมกันนี้ เขาได้กล่าวขอโทษผู้บาดเจ็บและครอบครัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ยืนยันว่าพร้อมที่จะเยียวยาและรับผิดชอบค่าเสียหายทุกอย่าง ในเบื้องต้นได้ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดแล้ว

สำหรับสิงโตตัวที่ก่อเหตุ เจ้าของได้แสดงความจำนงว่า หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมารับไปดูแลในช่วงนี้ตนก็ยินดี ส่วนเรื่องที่ว่าจะได้รับอนุญาตให้เลี้ยงต่อไปหรือไม่นั้น ต้องรอการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง

ก่อนหน้านี้ ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง ออกมาโพสต์ข้อความแจ้งข่าวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “สิงโตหลุด!! กุดเด็กในหมู่บ้าน อัพเดต สอบถามญาติมาแล้วนะคะ เหตุเกิดตอนประมาณ 21.00 น.โดยประมาณ เด็ก ๆ เล่นกันแถวบ้านและร้านค้าระแวกใกล้บ้านที่เลี้ยงสิงโต น้องที่โดนกัด อยู่ ป.5 อายุประมาณ 10 – 11 ขวบ สิงโตกระโดดออกมาจากรั้วบ้าน และออกมากัดน้อง มีคนแถวร้านค้าที่ช่วยเด็กได้ และรีบพาส่งโรงพยาบาล ญาติแจ้งว่าบาดแผลที่ลึกคือช่วงเอว ตอนนี้น้องอยู่ในการดูแลของแพทย์”

ต้นอ้อแจ้งข่าวสิงโตหลุดกัดเด็ก
ภาพจาก Facebook : ต้นอ้อเป็นหนึ่ง

เจ้าของสิงโตเปิดใจขอโทษ-พร้อมเยียวยา หลังหลุดขย้ำเด็ก 11 ขวบ

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

