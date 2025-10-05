อินฟลูฯ ดัง ถูกสั่งยึดสิงโต หลังหลุดกรงขย้ำเด็ก เจอโทษหนัก-เก็บค่าเลี้ยงดูตลอดชีวิต
รมว.สุชาติ สั่งยึดสิงโตหลุดกรงขย้ำเด็ก 11 ขวบ อินฟลูเอนเซอร์ดังถูกแจ้งข้อหา โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท เรียกเก็บค่าเลี้ยงดูตลอดชีวิต ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม
จากกรณีสิงโตที่เลี้ยงไว้ในบ้านจังหวัดกาญจนบุรีหลุดออกมาทำร้ายเด็กชายวัย 11 ปีและชายวัย ชายวัย 43 ปี จนได้รับบาดเจ็บสาหัส ล่าสุด นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) สั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับเจ้าของสิงโตรายนี้
วันนี้ (5 ตุลาคม 2568) นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ เปิดเผยว่า รมว.สุชาติ ได้รับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้สั่งการให้ดำเนินคดีกับเจ้าของสิงโตอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการละเว้น เพื่อให้กรณีนี้เป็นตัวอย่างและบทเรียนสำคัญแก่ผู้ที่ต้องการเลี้ยงสัตว์ป่าคุ้มครองให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของสังคม
นายปริญญา (ขอสงวนนามสกุล) ผู้เป็นเจ้าของ ถูกแจ้งข้อหาในความผิดตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 15 ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยสัตว์ป่าคุ้มครองจากการดูแลของตน มีบทลงโทษ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นอกจากนี้ รมว.สุชาติ สั่งการให้ยึดสิงโตตัวดังกล่าวเพื่อนำไปดูแลในสถานที่ที่เหมาะสม ขณะนี้สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับสิงโตตัวนี้แล้ว รวมทั้งดำเนินคดีและยึดสัตว์ป่าแล้ว เจ้าของยังต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูสิงโตตัวดังกล่าวไปตลอดชีวิต
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 4 ตุลาคม ที่ผ่านมา เมื่อสิงโตได้หลุดออกมาจากบ้านพักในอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี และได้เข้าทำร้ายเด็กชายวัย 11 ปี และชายวัย 43 ปี จนได้รับบาดเจ็บ โดยคาดการณ์ว่าสิงโตหลุดจากกรงตอนที่ตนเองนำสิงโตมาล่ามโซ่ไว้นอกกรง เนื่องจากกำลังปรับปรุงกรงใหม่ จึงต้องแยกตัวสิงโตออกมา โดยสิงโตน่าจะหลุดจากโซ่ที่ล่ามไว้
กรมอุทยานแห่งชาติฯ ยืนยันว่าจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย และเตือนไปยังผู้ที่เลี้ยงสัตว์ดุร้ายให้ตระหนักถึงอันตราย เนื่องจากหากเกิดเหตุการณ์ที่กระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด
