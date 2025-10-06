ข่าว

อินฟลูฯ เจ้าของสิงโตขอโทษ หลังทำร้ายชาวบ้านเจ็บ 2 ราย เผยปกติไม่ดุ

เผยแพร่: 06 ต.ค. 2568 08:22 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2568 08:25 น.
ขอบคุณภาพจาก : Parinya Parkpoom

อินฟลูฯ เจ้าของสิงโตขอโทษ หลังทำร้ายชาวบ้านเจ็บ 2 ราย เผยปกติไม่ดุ พร้อมรับผิดชอบค่าพยาบาลทั้งหมด สั่งอายัดสิงโตเรียบร้อยแล้ว

จากกรณีสิงโตที่เลี้ยงไว้ในบ้านจังหวัดกาญจนบุรีหลุดออกมาทำร้ายเด็กชายวัย 11 ปีและชายวัย ชายวัย 43 ปี จนได้รับบาดเจ็บสาหัส ก่อนที่จะทราบว่าเจ้าของคือนายปริญญา ภาคภูมิ อินฟลูเอนเซอร์ผู้ติดติดตามหลักแสนนั้น

ล่าสุด นายปริญญา ได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า ก่อนเกิดเหตุ 3 วัน ได้นำสิงโตออกมาจากกรงเลี้ยง เพื่อจะซ่อมแซมกรง นำโซ่คล้องที่บริเวณลำคอของสิงโตแล้วผูกไว้ที่เสาเหล็กข้างบ้าน ในวันเกิดเหตุ วันที่ 4 ตุลาคม 2568 เวลา 20.00 น. มีชาวบ้านในพื้นที่ตะโกนเรียกว่า มีสิงโตหลุดมากัดคน ในขณะนั้นนายปริญญา อยู่ในบ้านได้ออกมาพบสิงโตอยู่หน้าบ้าน บริเวณถนน พบผู้บาดเจ็บ 2 คน คนที่ 1 คือ เด็กชายอายุ 11 ปี ได้รับบาดเจ็บเป็นรอยเล็บบริเวณหน้าอก และโดนกัดเป็นแผลที่สะโพก คนที่ 2 คือ นายสราวุธ อายุ 43 ปี ได้รับบาดเจ็บบริเวณขาซ้าย นำตัวส่งโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ และส่งต่อโรงพยาบาลสินแพทย์เพื่อทำการรักษา

นายปริญญา ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเหตุการณ์นี้ และขอโทษครอบครัวผู้บาดเจ็บ พร้อมรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด ปกติไม่ดุ คิดว่าน่าจะเป็นสัญชาตญาณสัตว์ตามธรรมชาติ ไม่ได้ตั้งใจจะทำร้าย แต่แรงของมันเยอะ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่เตรียมนำตัวสิงโตไปดูแลชั่วคราวที่กรมอุทยาน เพื่อประเมินความเหมาะสมในการเลี้ยงต่อไป

ขณะที่ผลการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและรายละเอียดเอกสารการครอบครองสิงโต ปรากฏว่า

1. การตรวจสอบชนิดและจำนวนสัตว์ป่าควบคุม ประเภท ก. ชนิดสิงโต เพศเมีย 1 ตัว อายุประมาณ 1 ปี 2 เดือน หมายเลขไมโครชิป 900115004392995 ซึ่งฝังไว้บริเวณคอ และมีข้อมูลตรงกับใบรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุม เลขที่รับแจ้ง 781 ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2567 ครอบครองโดยนายปริญญา ภาคภูมิ สถานที่ครอบครองคือพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

2. จากการตรวจสอบความเหมาะสมของสถานที่ครอบครองสัตว์ป่าควบคุม ประเภท ก ชนิดสิงโต จากบันทึกการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2568 โดยเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้ามาตรวจสอบสถานที่ครอบครองแล้ว ปรากฏว่ายังไม่มีความแข็งแรงเพียงพอ จึงได้สั่งการให้นายปริญญา ภาคภูมิ ดำเนินการปรับปรุงกรงเลี้ยงสิงโต ให้แข็งแรงและได้มาตรฐานมีความปลอดภัยเพียงพอภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ตรวจสอบ และได้มีหนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ที่ ทส 0913.7/12110 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2568 แจ้งให้นายปริญญา ภาคภูมิ ทราบและดำเนินการแล้ว

3. คณะเจ้าหน้าที่ฯ พิจารณาเห็นว่า เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่ ในขณะที่สถานที่ครอบครองสิงโตยังไม่มีความแข็งแรง มีความจำเป็นที่จะต้องเคลื่อนย้ายสิงโตตัวดังกล่าวไปดูแลที่ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยนายปริญญา ภาคภูมิ ให้ความยินยอมเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายสิงโตไปไว้ในสถานที่ดังกล่าว และยินยอมจ่ายค่าเลี้ยงดู และค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับทางราชการ และยินยอมที่จะปฏิบัติตามระเบียบทางราชการทุกกรณี โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ

4. จากเหตุการณ์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่า กรณีนายปริญญา ภาคภูมิ ปล่อยให้สิงโตหลุดออกมาทำร้ายเด็กและประชาชนในพื้นที่จนได้รับบาดเจ็บ เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 มาตรา 15 ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งหรือปล่อยเป็นอิสระซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือสัตว์ป่าควบคุม หรือกระทำการใดๆ ให้สัตว์ป่านั้นพ้นจากการดูแลของตน มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 91 และผิดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 377 ผู้ใดควบคุมสัตว์ดุสัตว์ร้าย ปล่อยปละละเลยให้สัตว์นั้นเที่ยวไปโดยลำพังในประการที่อาจทำอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์

จึงได้มอบหมายให้ นายประวุธ เปรมปรีดิ์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่หัวหน้าสายตรวจป้องกันและปราบปรามด้านสัตว์ป่าสายที่ 2 เป็นผู้นำบันทึกฉบับนี้มาแจ้งความดำเนินคดีกับ นายปริญญา ภาคภูมิ และดำเนินการอายัดสิงโตดังกล่าว นำไปดูแลที่ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี

การตรวจสอบครั้งนี้ คณะเจ้าหน้าที่ฯ ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ มิได้บังคับขู่เข็ญผู้ใด มิได้ทำให้ทรัพย์สินเงินทองของผู้ใดสูญหายหรือเสียหายแต่อย่างใด และมิได้เรียกร้องเอาทรัพย์สินเงินทอง หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ใดแต่ประการใด อ่านให้นายปริญญา ภาคภูมิ ผู้นำตรวจ และผู้เกี่ยวข้องทุกคนฟัง และให้อ่านเองแล้วรับว่าถูกต้องเป็นจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

จากนั้นได้นำสิงโตและนายปริญญามาที่ สภ.บ่อพลอย เพื่อลงบันทึกประจำวันและแจ้งความกับพันตำรวจโทชิตภณ ชาตวิทยา สว.สอบสวน สภ.บ่อพลอย ดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนของผู้เสียหายก็ต้องรอให้เข้ามาพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ปากคำอีกครั้งหนึ่ง

Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

