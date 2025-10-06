เงินเยียวยาผู้อพยพ ชายแดนไทย-กัมพูชา 3 จังหวัดแรก โอนแล้ววันนี้ เช็กบัญชีด่วน

ปภ. เริ่มจ่าย เงินเยียวยาผู้อพยพ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการปะทะชายแดน ไทย-กัมพูชา แล้ว รอบแรก 3 จังหวัดอีสานใต้ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ กว่า 1.4 แสนครัวเรือน ผ่านระบบพร้อมเพย์
วันนี้ (6 ตุลาคม 2568) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เริ่มโอนเงินเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เงินช่วยเหลือนี้สำหรับผู้ที่ต้องอพยพออกจากบ้านเรือนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว การจ่ายเงินในวันนี้เป็นรอบแรกสำหรับประชาชนใน 3 จังหวัด
ปภ. ได้ส่งข้อมูลผู้มีสิทธิ์ให้ธนาคารออมสินดำเนินการจ่ายเงินแล้ว โดย 3 จังหวัดแรกที่ได้รับเงินช่วยเหลือ มีจำนวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น 147,370 ครัวเรือน ประกอบด้วย
- จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 70,441 ครัวเรือน
- จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 39,632 ครัวเรือน
- จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 37,297 ครัวเรือน
จำนวนเงินที่ได้รับ อพยพตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป ช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาท ส่วนคนอพยพไม่เกิน 7 วัน ให้ความช่วยเหลือแจกเงินครัวเรือนละ 2,00 บาท
เช็กเงินเยียวยาผู้อพยพ ผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่
การจ่ายเงินช่วยเลือผู้อพยพ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 โดยธนาคารออมสินจะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยโดยตรงผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผูกไว้กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดที่ยังไม่ได้รับเงินในวันนี้ อาจเกิดจากข้อมูลไม่สมบูรณ์ ซึ่ง ปภ. กับธนาคารออมสินจะเร่งตรวจสอบแก้ไขและอัปเดตการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะการรับเงินได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนในการตรวจสอบ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ลงทะเบียนรับ เงินเยียวยา ผู้ประสบภัยชายแดน ไทย-กัมพูชา ล็อตแรกเข้า 6 ต.ค. นี้
- ครอบครัวทหารกล้า ร้องยังไม่ได้รับเงินเยียวยา 10 ล้าน จากรัฐบาล
- ยอดเงินเยียวยา ประกันสังคมให้ทายาท พี่เจียน ถูกสิงโตขย้ำเสียชีวิต
ติดตาม The Thaiger บน Google News: