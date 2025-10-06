การเงินเศรษฐกิจ

เงินเยียวยาผู้อพยพ ชายแดนไทย-กัมพูชา 3 จังหวัดแรก โอนแล้ววันนี้ เช็กบัญชีด่วน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 ต.ค. 2568 14:36 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2568 14:36 น.
64
เงินเยียวยาผู้อพยพ ชายแดนไทย-กัมพูชา 3 จังหวัดแรก โอนแล้ววันนี้ เช็กบัญชีด่วน

ปภ. เริ่มจ่าย เงินเยียวยาผู้อพยพ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการปะทะชายแดน ไทย-กัมพูชา แล้ว รอบแรก 3 จังหวัดอีสานใต้ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ กว่า 1.4 แสนครัวเรือน ผ่านระบบพร้อมเพย์

วันนี้ (6 ตุลาคม 2568) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เริ่มโอนเงินเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เงินช่วยเหลือนี้สำหรับผู้ที่ต้องอพยพออกจากบ้านเรือนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว การจ่ายเงินในวันนี้เป็นรอบแรกสำหรับประชาชนใน 3 จังหวัด

ปภ. ได้ส่งข้อมูลผู้มีสิทธิ์ให้ธนาคารออมสินดำเนินการจ่ายเงินแล้ว โดย 3 จังหวัดแรกที่ได้รับเงินช่วยเหลือ มีจำนวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น 147,370 ครัวเรือน ประกอบด้วย

  • จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 70,441 ครัวเรือน
  • จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 39,632 ครัวเรือน
  • จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 37,297 ครัวเรือน

จำนวนเงินที่ได้รับ อพยพตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป ช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาท ส่วนคนอพยพไม่เกิน 7 วัน ให้ความช่วยเหลือแจกเงินครัวเรือนละ 2,00 บาท

เช็กเงินเยียวยาผู้อพยพ ผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่

การจ่ายเงินช่วยเลือผู้อพยพ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 โดยธนาคารออมสินจะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยโดยตรงผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผูกไว้กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดที่ยังไม่ได้รับเงินในวันนี้ อาจเกิดจากข้อมูลไม่สมบูรณ์ ซึ่ง ปภ. กับธนาคารออมสินจะเร่งตรวจสอบแก้ไขและอัปเดตการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะการรับเงินได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนในการตรวจสอบ

ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัย อันเนื่องจากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศ ปี 2568

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

นายกฝรั่งเศส ประกาศลาออกจากตำแหน่ง หลังเพิ่งดำรงตำแหน่งแค่ 26 วัน

14 วินาที ที่แล้ว
ทำความรู้จัก &quot;ญาญ่า&quot; ประวัติ &quot;เขมณัฏฐ์ เธียรธิติ&quot; นักธุรกิจสาว หนึ่งในผู้บริหารคลินิก Dermatige Aesthetics ที่กำลังมีข้อพิพาททางธุรกิจกับ เม พรีมายา ข่าว

ประวัติ “ญาญ่า เขมณัฏฐ์” CEO หุ้นส่วน “เม พรีมายา” ธุรกิจร้อยล้าน

2 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ยกย่องฮีโร่ ส.อ.บุริศวร์ ไม่สนชีวิต ปรี่คว้าอาวุธยิงสู้โจรปล้นร้านทองสุไหงโก-ลก

17 นาที ที่แล้ว
พ่อตา ดวลปืนลูกเขย ข่าวอาชญากรรม

พ่อตาดวลปืนลูกเขย บทสรุปปมแค้น ฝ่าดงกระสุน-วิ่งคว้ากรรไกรจ้วงดับ ฟัน 3 ข้อหาหนัก

19 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ย้าย “มเหสี” สิงโตของอินฟลู นำมาดูแลที่บึงฉวาก ยังดูไม่ออกนิสัยยังไง

24 นาที ที่แล้ว
เงินเยียวยาผู้อพยพ ชายแดนไทย-กัมพูชา 3 จังหวัดแรก โอนแล้ววันนี้ เช็กบัญชีด่วน เศรษฐกิจ

เงินเยียวยาผู้อพยพ ชายแดนไทย-กัมพูชา 3 จังหวัดแรก โอนแล้ววันนี้ เช็กบัญชีด่วน

56 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปลาเค็ม เสี่ยงมะเร็งอันดับ 1 เตือน คนไทยชอบกินประจำ หมอแนะวิธีกินให้ปลอดภัย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผบ.ตร. แต่งตั้ง “พล.ต.ท.นพศิลป์” ตำรวจมือดี ช่วยสืบสวนคดีสำคัญ บช.น.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลัง ญาญ่า ถูกถามทำไมไม่โฟนอินชี้แจงในวันที่ เม พรีมายา ออกรายการโหนกระแส เจ้าตัวเผยเกิดความเข้าใจผิด-ติดต่อกระชั้นชิดเกินไป ด้านหนุ่ม กรรชัย ยันพยายามติดต่อผ่านพี่สาวแล้ว ข่าว

“ญาญ่า” คู่กรณี “เม พรีมายา” แจงเหตุผล ทำไมไม่โฟนอิน โหนกระแส ก่อนหน้านี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แมงป่อง ไรเดอร์ถูกอายัดบัญชี ข่าวอาชญากรรม

โหนกระแสก็ไม่ช่วย ไรเดอร์ โดนอายัดบัญชีมั่ว ผบ.ตร.รับปากช่วย ปัจจุบันครึ่งเดือนผ่าน เรื่องเงียบกว่าป่าช้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แชร์ทริก หางานในอุบลราชธานี งานที่ใช่ใกล้บ้าน ไม่ยากอย่างที่คิด เศรษฐกิจ

แชร์ทริก หางานในอุบลราชธานี งานที่ใช่ใกล้บ้าน ไม่ยากอย่างที่คิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รีบเช็ค เปิดโผรายชื่อ 25 โรงพยาบาลเอกชน ออกจากระบบ “บัตรทอง” มีผล 1 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! “ปารีณา” รอดนอนคุก ยื่น 1 ล้านบาท ศาลให้ประกันโดยไม่มีเงื่อนไข

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เม พรีมายา ซีอีโอสาว คนดังโพสต์ข่าวดี ศาลมีคำสั่งไม่ประทับรับฟ้องทั้งคดีแพ่งและอาญาที่ถูกคู่กรณีฟ้องหมิ่นประมาท พร้อมประกาศออกรายการโหนกระแสวันนี้ เผชิญหน้าทุกประเด็น ข่าว

เม พรีมายา ชนะยกแรก! ศาลไม่รับฟ้องคดีหมิ่นฯ ลั่น “พร้อม Phone in ทุกเวลานะคะ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สกลธี” ประกาศรีเทิร์น “พรรคประชาธิปัตย์” กลับมาช่วยฟื้นฟูพรรค

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูฟุตเหล็ก ลาออก ข่าว

ลาออกแล้ว “ครูใช้ฟุตเหล็กตีเด็ก” สพป. เดินหน้าสอบต่อ แม้พ้นหน้าที่สอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุนเซน” งอแงคนไทยเอาหน้าตัวเองเป็นเป้ายิงปืน ถามนี่ชาติที่มีอารยธรรม?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พยากรณ์อากาศ 18-20 ต.ค. ข่าว

ปลายตุลาคม ลมหนาวมาแน่ คนไทยเตรียมปากสั่น อุณหภูมิลด 5 องศา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ในหลวง-พระราชินี พระราชทาน 42 ล้าน ก่อสร้าง รพ.พนมดงรัก ถูกเขมรยิงใส่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ยืนยันตัวตน “คนละครึ่ง” แอปเป๋าตัง ไม่ผ่าน? เช็กวิธีแก้ไขที่นี่ ทำได้เอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดราม่าเดือด แฟนบอลร้องคว่ำบาตร “แกรี เนวิลล์” หลังพาดพิง ‘คนขาว’ ต้นเหตุสร้างความแตกแยก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เซ็นทรัล วิธีไป เวสต์เกต ข่าว

วิธีไป เซ็นทรัลเวสเกต ขับรถไม่มีหลงเข้า M81 โผล่กาญฯ ไปนครปฐม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮอยลุนด์ เซสโก้ ข่าวกีฬา

เด็กผีชื่นมื่น “ฮอยลุนด์” ยินดี “เซสโก้” เบิกตุงแรก ต่อหน้ากองเชียร์โอลด์ แทรฟฟอร์ด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนาย “เบน สมิธ” ยื่นฟ้อง “รังสิมันต์ โรม” หมิ่นประมาท เรียกค่าเสียหาย 100 ล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิลลี่ คามิลล่า นางเอกสาวโพสต์ภาพโมเมนต์สุดโรแมนติก ถูก ระฟ้า ดำรงชัยธรรม ทายาทแกรมมี่ สวมแหวนเพชรขอแต่งงาน พร้อมแคปชั่นซึ้ง &quot;เหมือนโลกทั้งใบหยุดนิ่ง&quot; เพื่อนในวงการและแฟนคลับแห่ยินดี บันเทิง

“มิลลี่ คามิลล่า” ถูกทายาทแกรมมี่ ขอแต่งงาน สะดุดตา แหวนเพชรเม็ดงาม สมรัก 6 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 ต.ค. 2568 14:36 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2568 14:36 น.
64
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฝรั่งเศส ประกาศลาออกจากตำแหน่ง หลังเพิ่งดำรงตำแหน่งแค่ 26 วัน

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2568
ทำความรู้จัก &quot;ญาญ่า&quot; ประวัติ &quot;เขมณัฏฐ์ เธียรธิติ&quot; นักธุรกิจสาว หนึ่งในผู้บริหารคลินิก Dermatige Aesthetics ที่กำลังมีข้อพิพาททางธุรกิจกับ เม พรีมายา

ประวัติ “ญาญ่า เขมณัฏฐ์” CEO หุ้นส่วน “เม พรีมายา” ธุรกิจร้อยล้าน

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2568

ยกย่องฮีโร่ ส.อ.บุริศวร์ ไม่สนชีวิต ปรี่คว้าอาวุธยิงสู้โจรปล้นร้านทองสุไหงโก-ลก

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2568
พ่อตา ดวลปืนลูกเขย

พ่อตาดวลปืนลูกเขย บทสรุปปมแค้น ฝ่าดงกระสุน-วิ่งคว้ากรรไกรจ้วงดับ ฟัน 3 ข้อหาหนัก

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2568
Back to top button