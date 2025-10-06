ข่าว

ยกย่องฮีโร่ ส.อ.บุริศวร์ ไม่สนชีวิต ปรี่คว้าอาวุธยิงสู้โจรปล้นร้านทองสุไหงโก-ลก

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 06 ต.ค. 2568 15:15 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2568 15:15 น.
57
แฟ้มภาพ

ยกย่องฮีโร่ ส.อ.บุริศวร์ ระดาชัย ตำแหน่ง นายสิบอาวุธเบา สังกัด ชป.รพศ.408 ต่อสู้กับคนร้าย เหตุปล้นร้านทองบิ๊กซี สุไหงโก-ลก จนได้รับบาดเจ็บสาหัส

วันนี้ (6 ต.ค.) กองทัพบก ทันกระแส ออกมาโพสต์เนื้อหาเชิดชูความกล้าหาญของสิบเอกบุริศวร์ ระดาชัย ตำแหน่ง “นายสิบอาวุธเบา” สังกัด ชป.รพศ.408 ซึ่งพยายามใช้อาวุธประจำกายยิงต่อสู้กับคนร้าย จากเหตุการณ์ปล้น “ร้านทองสุไหงโก-ลก” จนได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยทางเพจยังได้ขอส่งกำลังใจให้พร้อมกับแฮชแท็ก #ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด

สำหรับเหตุปล้นร้านทองภายในห้างสรรพสินค้าของอําเภอสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เมื่อช่วงค่ําของวันที่ 5 ต.ค.68 ที่ผ่านมา ซึ่งท่ามกลางความแตกตื่นของประชาชน ในเวลาเดียวกันก็ได้ปรากฏภาพ “ฮีโร่” ผู้เสียสละ ได้แก่ สิบเอก บุริศวร์ ระดาชัย นายสิบอาวุธเบา สังกัดชุดปฏิบัติการรบพิเศษที่ 408 ซึ่งอยู่ในห้างขณะเกิดเหตุ

จากรายงานระบุว่า ขณะเกิดเหตุ ส.อ.บุริศวร์ ระดาชัย ได้เข้ามาใช้บริการในห้างฯ และเมื่อเห็นสถานการณ์ที่ไม่ชอบมาพากล จึงวิ่งไปที่รถ เพื่อหยิบอาวุธประจำกายออกมาหวังจะระงับเหตุร้าย แต่ถูกคนร้ายยิงจนล้มลงทำให้ได้รับบาดเจ็บหลายจุด กระสุนเข้า บริเวณสะบักซ้าย 3 แผล ลำคอซ้าย 1 แผล

รวมถึงยังมีแผลที่หน้าอกขวา แผลเหนือหัวหน่าว ต้นขาขวา ลงมาจนถึงเหนือหัวเข่าอีก 2 แผล แพทย์ให้การรักษา โชคดีกระสุนไม่ได้ถูกจุดสำคัญ และอาการโดยรวมยังคงที่ สามารถพูดคุยตอบโต้ได้เป็นปกติ พักรักษาตัวอยู่ที่ รพ.สุไหงโกลก เบื้องต้นเตรียมส่งตัวไปรักษายัง รพ.สงขลานครินทร์

อัปเดตข้อมูลล่าสุดจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.นราธิวาส รองผู้ว่าฯ นราธิวาส ได้เดินทางไปมอบกระเช้าความห่วงใยพร้อมชื่นชมให้กำลังใจในความกล้าหาญของ ส.อ.บุริศวร์ ที่ได้ยิงต่อสู้กับคนร้ายจนได้รับบาดเจ็บ พร้อมให้คณะแพทย์ดูแลรักษาอาการอย่างใกล้ชิด โดยทีมแพทย์เตรียมส่งตัวไปรักษาต่อยัง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสขลา ต่อไป

ภาพ Facebook @prdnarathiwat

จากนั้น รองผู้ว่าฯนราธิวาส ได้ลงพื้นที่ บริเวณห้างค้าปลีก สาขาสุไหงโกลก ตรวจที่เกิดเหตุ พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจ พนักงาน ซึ่งส่วนใหญ่ ยังคงตกใจแต่พร้อมให้บริการ โดยห้างเปิดให้บริการในเวลา 12.00 น.วันนี้ (6 ต.ค.68 )

สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนจิตวิญญาณของทหารกล้าที่พร้อมสละตนเพื่อความปลอดภัยของประชาชน สมควรที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในด้านการติดตามคดี ทั้งนี้หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้สั่งการ ตั้งจุดตรวจ–จุดสกัดเข้ม ทั้งเส้นทางหลักและรอง พร้อมเผยแพร่ข้อมูลยานพาหนะต้องสงสัยเพื่อเร่งปิดล้อมเส้นทางหลบหนี และ ขอความร่วมมือประชาชน หากพบเบาะแสสามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน 1341 หรือ 191 ตลอด 24 ชม.

ขอบคุณภาพ : รพศ.4 พัน.2

 

ภาพ Facebook @prdnarathiwat
ภาพ Facebook @prdnarathiwat
ภาพ Facebook @prdnarathiwat
ภาพ Facebook @prdnarathiwat

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

นายกฝรั่งเศส ประกาศลาออกจากตำแหน่ง หลังเพิ่งดำรงตำแหน่งแค่ 26 วัน

12 วินาที ที่แล้ว
ทำความรู้จัก &quot;ญาญ่า&quot; ประวัติ &quot;เขมณัฏฐ์ เธียรธิติ&quot; นักธุรกิจสาว หนึ่งในผู้บริหารคลินิก Dermatige Aesthetics ที่กำลังมีข้อพิพาททางธุรกิจกับ เม พรีมายา ข่าว

ประวัติ “ญาญ่า เขมณัฏฐ์” CEO หุ้นส่วน “เม พรีมายา” ธุรกิจร้อยล้าน

2 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ยกย่องฮีโร่ ส.อ.บุริศวร์ ไม่สนชีวิต ปรี่คว้าอาวุธยิงสู้โจรปล้นร้านทองสุไหงโก-ลก

17 นาที ที่แล้ว
พ่อตา ดวลปืนลูกเขย ข่าวอาชญากรรม

พ่อตาดวลปืนลูกเขย บทสรุปปมแค้น ฝ่าดงกระสุน-วิ่งคว้ากรรไกรจ้วงดับ ฟัน 3 ข้อหาหนัก

19 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ย้าย “มเหสี” สิงโตของอินฟลู นำมาดูแลที่บึงฉวาก ยังดูไม่ออกนิสัยยังไง

24 นาที ที่แล้ว
เงินเยียวยาผู้อพยพ ชายแดนไทย-กัมพูชา 3 จังหวัดแรก โอนแล้ววันนี้ เช็กบัญชีด่วน เศรษฐกิจ

เงินเยียวยาผู้อพยพ ชายแดนไทย-กัมพูชา 3 จังหวัดแรก โอนแล้ววันนี้ เช็กบัญชีด่วน

56 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปลาเค็ม เสี่ยงมะเร็งอันดับ 1 เตือน คนไทยชอบกินประจำ หมอแนะวิธีกินให้ปลอดภัย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผบ.ตร. แต่งตั้ง “พล.ต.ท.นพศิลป์” ตำรวจมือดี ช่วยสืบสวนคดีสำคัญ บช.น.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลัง ญาญ่า ถูกถามทำไมไม่โฟนอินชี้แจงในวันที่ เม พรีมายา ออกรายการโหนกระแส เจ้าตัวเผยเกิดความเข้าใจผิด-ติดต่อกระชั้นชิดเกินไป ด้านหนุ่ม กรรชัย ยันพยายามติดต่อผ่านพี่สาวแล้ว ข่าว

“ญาญ่า” คู่กรณี “เม พรีมายา” แจงเหตุผล ทำไมไม่โฟนอิน โหนกระแส ก่อนหน้านี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แมงป่อง ไรเดอร์ถูกอายัดบัญชี ข่าวอาชญากรรม

โหนกระแสก็ไม่ช่วย ไรเดอร์ โดนอายัดบัญชีมั่ว ผบ.ตร.รับปากช่วย ปัจจุบันครึ่งเดือนผ่าน เรื่องเงียบกว่าป่าช้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แชร์ทริก หางานในอุบลราชธานี งานที่ใช่ใกล้บ้าน ไม่ยากอย่างที่คิด เศรษฐกิจ

แชร์ทริก หางานในอุบลราชธานี งานที่ใช่ใกล้บ้าน ไม่ยากอย่างที่คิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รีบเช็ค เปิดโผรายชื่อ 25 โรงพยาบาลเอกชน ออกจากระบบ “บัตรทอง” มีผล 1 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! “ปารีณา” รอดนอนคุก ยื่น 1 ล้านบาท ศาลให้ประกันโดยไม่มีเงื่อนไข

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เม พรีมายา ซีอีโอสาว คนดังโพสต์ข่าวดี ศาลมีคำสั่งไม่ประทับรับฟ้องทั้งคดีแพ่งและอาญาที่ถูกคู่กรณีฟ้องหมิ่นประมาท พร้อมประกาศออกรายการโหนกระแสวันนี้ เผชิญหน้าทุกประเด็น ข่าว

เม พรีมายา ชนะยกแรก! ศาลไม่รับฟ้องคดีหมิ่นฯ ลั่น “พร้อม Phone in ทุกเวลานะคะ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สกลธี” ประกาศรีเทิร์น “พรรคประชาธิปัตย์” กลับมาช่วยฟื้นฟูพรรค

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูฟุตเหล็ก ลาออก ข่าว

ลาออกแล้ว “ครูใช้ฟุตเหล็กตีเด็ก” สพป. เดินหน้าสอบต่อ แม้พ้นหน้าที่สอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุนเซน” งอแงคนไทยเอาหน้าตัวเองเป็นเป้ายิงปืน ถามนี่ชาติที่มีอารยธรรม?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พยากรณ์อากาศ 18-20 ต.ค. ข่าว

ปลายตุลาคม ลมหนาวมาแน่ คนไทยเตรียมปากสั่น อุณหภูมิลด 5 องศา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ในหลวง-พระราชินี พระราชทาน 42 ล้าน ก่อสร้าง รพ.พนมดงรัก ถูกเขมรยิงใส่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ยืนยันตัวตน “คนละครึ่ง” แอปเป๋าตัง ไม่ผ่าน? เช็กวิธีแก้ไขที่นี่ ทำได้เอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดราม่าเดือด แฟนบอลร้องคว่ำบาตร “แกรี เนวิลล์” หลังพาดพิง ‘คนขาว’ ต้นเหตุสร้างความแตกแยก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เซ็นทรัล วิธีไป เวสต์เกต ข่าว

วิธีไป เซ็นทรัลเวสเกต ขับรถไม่มีหลงเข้า M81 โผล่กาญฯ ไปนครปฐม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮอยลุนด์ เซสโก้ ข่าวกีฬา

เด็กผีชื่นมื่น “ฮอยลุนด์” ยินดี “เซสโก้” เบิกตุงแรก ต่อหน้ากองเชียร์โอลด์ แทรฟฟอร์ด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนาย “เบน สมิธ” ยื่นฟ้อง “รังสิมันต์ โรม” หมิ่นประมาท เรียกค่าเสียหาย 100 ล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิลลี่ คามิลล่า นางเอกสาวโพสต์ภาพโมเมนต์สุดโรแมนติก ถูก ระฟ้า ดำรงชัยธรรม ทายาทแกรมมี่ สวมแหวนเพชรขอแต่งงาน พร้อมแคปชั่นซึ้ง &quot;เหมือนโลกทั้งใบหยุดนิ่ง&quot; เพื่อนในวงการและแฟนคลับแห่ยินดี บันเทิง

“มิลลี่ คามิลล่า” ถูกทายาทแกรมมี่ ขอแต่งงาน สะดุดตา แหวนเพชรเม็ดงาม สมรัก 6 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 06 ต.ค. 2568 15:15 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2568 15:15 น.
57
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฝรั่งเศส ประกาศลาออกจากตำแหน่ง หลังเพิ่งดำรงตำแหน่งแค่ 26 วัน

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2568
พ่อตา ดวลปืนลูกเขย

พ่อตาดวลปืนลูกเขย บทสรุปปมแค้น ฝ่าดงกระสุน-วิ่งคว้ากรรไกรจ้วงดับ ฟัน 3 ข้อหาหนัก

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2568
เงินเยียวยาผู้อพยพ ชายแดนไทย-กัมพูชา 3 จังหวัดแรก โอนแล้ววันนี้ เช็กบัญชีด่วน

เงินเยียวยาผู้อพยพ ชายแดนไทย-กัมพูชา 3 จังหวัดแรก โอนแล้ววันนี้ เช็กบัญชีด่วน

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2568

ปลาเค็ม เสี่ยงมะเร็งอันดับ 1 เตือน คนไทยชอบกินประจำ หมอแนะวิธีกินให้ปลอดภัย

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2568
Back to top button