ยกย่องฮีโร่ ส.อ.บุริศวร์ ไม่สนชีวิต ปรี่คว้าอาวุธยิงสู้โจรปล้นร้านทองสุไหงโก-ลก
ยกย่องฮีโร่ ส.อ.บุริศวร์ ระดาชัย ตำแหน่ง นายสิบอาวุธเบา สังกัด ชป.รพศ.408 ต่อสู้กับคนร้าย เหตุปล้นร้านทองบิ๊กซี สุไหงโก-ลก จนได้รับบาดเจ็บสาหัส
วันนี้ (6 ต.ค.) กองทัพบก ทันกระแส ออกมาโพสต์เนื้อหาเชิดชูความกล้าหาญของสิบเอกบุริศวร์ ระดาชัย ตำแหน่ง “นายสิบอาวุธเบา” สังกัด ชป.รพศ.408 ซึ่งพยายามใช้อาวุธประจำกายยิงต่อสู้กับคนร้าย จากเหตุการณ์ปล้น “ร้านทองสุไหงโก-ลก” จนได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยทางเพจยังได้ขอส่งกำลังใจให้พร้อมกับแฮชแท็ก #ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด
สำหรับเหตุปล้นร้านทองภายในห้างสรรพสินค้าของอําเภอสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เมื่อช่วงค่ําของวันที่ 5 ต.ค.68 ที่ผ่านมา ซึ่งท่ามกลางความแตกตื่นของประชาชน ในเวลาเดียวกันก็ได้ปรากฏภาพ “ฮีโร่” ผู้เสียสละ ได้แก่ สิบเอก บุริศวร์ ระดาชัย นายสิบอาวุธเบา สังกัดชุดปฏิบัติการรบพิเศษที่ 408 ซึ่งอยู่ในห้างขณะเกิดเหตุ
จากรายงานระบุว่า ขณะเกิดเหตุ ส.อ.บุริศวร์ ระดาชัย ได้เข้ามาใช้บริการในห้างฯ และเมื่อเห็นสถานการณ์ที่ไม่ชอบมาพากล จึงวิ่งไปที่รถ เพื่อหยิบอาวุธประจำกายออกมาหวังจะระงับเหตุร้าย แต่ถูกคนร้ายยิงจนล้มลงทำให้ได้รับบาดเจ็บหลายจุด กระสุนเข้า บริเวณสะบักซ้าย 3 แผล ลำคอซ้าย 1 แผล
รวมถึงยังมีแผลที่หน้าอกขวา แผลเหนือหัวหน่าว ต้นขาขวา ลงมาจนถึงเหนือหัวเข่าอีก 2 แผล แพทย์ให้การรักษา โชคดีกระสุนไม่ได้ถูกจุดสำคัญ และอาการโดยรวมยังคงที่ สามารถพูดคุยตอบโต้ได้เป็นปกติ พักรักษาตัวอยู่ที่ รพ.สุไหงโกลก เบื้องต้นเตรียมส่งตัวไปรักษายัง รพ.สงขลานครินทร์
อัปเดตข้อมูลล่าสุดจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.นราธิวาส รองผู้ว่าฯ นราธิวาส ได้เดินทางไปมอบกระเช้าความห่วงใยพร้อมชื่นชมให้กำลังใจในความกล้าหาญของ ส.อ.บุริศวร์ ที่ได้ยิงต่อสู้กับคนร้ายจนได้รับบาดเจ็บ พร้อมให้คณะแพทย์ดูแลรักษาอาการอย่างใกล้ชิด โดยทีมแพทย์เตรียมส่งตัวไปรักษาต่อยัง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสขลา ต่อไป
จากนั้น รองผู้ว่าฯนราธิวาส ได้ลงพื้นที่ บริเวณห้างค้าปลีก สาขาสุไหงโกลก ตรวจที่เกิดเหตุ พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจ พนักงาน ซึ่งส่วนใหญ่ ยังคงตกใจแต่พร้อมให้บริการ โดยห้างเปิดให้บริการในเวลา 12.00 น.วันนี้ (6 ต.ค.68 )
สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนจิตวิญญาณของทหารกล้าที่พร้อมสละตนเพื่อความปลอดภัยของประชาชน สมควรที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในด้านการติดตามคดี ทั้งนี้หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้สั่งการ ตั้งจุดตรวจ–จุดสกัดเข้ม ทั้งเส้นทางหลักและรอง พร้อมเผยแพร่ข้อมูลยานพาหนะต้องสงสัยเพื่อเร่งปิดล้อมเส้นทางหลบหนี และ ขอความร่วมมือประชาชน หากพบเบาะแสสามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน 1341 หรือ 191 ตลอด 24 ชม.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- ด่วน แก๊งโจร 8 คน บุกปล้นร้านทอง บิ๊กซีสุไหงโก-ลก อาวุธครบมือ คนติดในห้างจำนวนมาก
- ประชาชนกลับบ้านได้แล้ว ติดอยู่ในห้าง หลังเหตุ 8 คนร้ายบุกปล้นร้านทอง
- บิ๊กอ้วน แสดงความเสียใจ เหตุบึ้มสุไหงโก-ลก อย่าเพิ่งคาดหวังดีขึ้นในหนึ่งปี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: