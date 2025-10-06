ข่าว

‘ทักษิณ’ ต้องติดคุก 1 ปี ‘รมว.ยุติธรรม’ ยืนตาม ‘ทวี’ ยกฎีกาพระราชทานอภัยโทษ

เผยแพร่: 06 ต.ค. 2568 19:30 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2568 18:32 น.
55
เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 68 จากกรณี พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้เสร็จ เกี่ยวกับกรณีการขอพระราชทานอภัยโทษของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาและส่งเรื่องให้ รมว.ยุติธรรมคนใหม่ ถวายความเห็นประกอบพระราชดำริเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เนื่องจากเป็นเอกสารที่มีชั้นความลับของทางราชการ

มีรายงานว่า รมว.ยุติธรรม ยืนยันตามความเห็นเดิมของ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง อดีต รมว.ยุติธรรม ที่เห็นควร “ยกฎีกา” ของนายทักษิณ ชินวัตร ตามที่กรมราชทัณฑ์เสนอ ส่งผลให้นายทักษิณต้องถูกคุมขังในเรือนจำตามคำพิพากษาศาลฎีกา เป็นเวลา 1 ปี

เผยแพร่: 06 ต.ค. 2568 19:30 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2568 18:32 น.
