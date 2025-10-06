ข่าว
‘ทักษิณ’ ต้องติดคุก 1 ปี ‘รมว.ยุติธรรม’ ยืนตาม ‘ทวี’ ยกฎีกาพระราชทานอภัยโทษ
เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 68 จากกรณี พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้เสร็จ เกี่ยวกับกรณีการขอพระราชทานอภัยโทษของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาและส่งเรื่องให้ รมว.ยุติธรรมคนใหม่ ถวายความเห็นประกอบพระราชดำริเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เนื่องจากเป็นเอกสารที่มีชั้นความลับของทางราชการ
มีรายงานว่า รมว.ยุติธรรม ยืนยันตามความเห็นเดิมของ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง อดีต รมว.ยุติธรรม ที่เห็นควร “ยกฎีกา” ของนายทักษิณ ชินวัตร ตามที่กรมราชทัณฑ์เสนอ ส่งผลให้นายทักษิณต้องถูกคุมขังในเรือนจำตามคำพิพากษาศาลฎีกา เป็นเวลา 1 ปี
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “สมชาย” เล่าหลังเยี่ยม “ทักษิณ” ทำใจได้แล้วอยู่ในคุก รู้ว่าอยู่แค่ชั่วคราว
- เอกสารลับหลุด! “ทวี” เคยลงนามชง ยกฎีกา อภัยโทษ “ทักษิณ” รอบ 2
- ตีกลับ “ทักษิณ” ยื่นทูลเกล้าขออภัยโทษ สั่งพิจารณาข้อกฎหมาย 3 วัน
