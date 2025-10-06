ข่าว

ลาออกแล้ว “ครูใช้ฟุตเหล็กตีเด็ก” สพป. เดินหน้าสอบต่อ แม้พ้นหน้าที่สอน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 06 ต.ค. 2568 12:59 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2568 13:11 น.
71
ครูฟุตเหล็ก ลาออก
แฟ้มภาพ

ครูฟุตเหล็กตีหน้าเด็ก ยื่นลาออกแล้ว เด็ก ผอ.โรงเรียนแม่จางชี้แจงอนุมัติตามความประสงค์ เชื่อช่วยลดกระแส สพป.ย้ำเดินหน้าสอบต่อแม้พ้นหน้าที่สอน

กรณีเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถูกครูประจำชั้นชายอายุ 23 ปี ซึ่งเป็นครูผู้ช่วยลงโทษโดยการใช้ฟุตเหล็กตีเข้าที่ใบหน้าของเด็กทั้งสองข้าง จำนวน 14 ครั้ง แถมตบปาก หยิกคอและทำโทษไปล้างห้องน้ำ ตามที่น้องได้เล่าให้ฟัง เหตุเกิดเมื่อวันที่ 2 ต.ค.68 ที่ผ่านมา

หลังเกิดเรื่องผู้ปกครอง คือ แม่เด็กได้พาบุตรไปตรวจร่างกายที่ รพ.แม่เมาะ และเข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.แม่เมาะ โดยล่าสุด วันนี้ (6 ต.ค.แม่ได้พาน้องเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพที่เข้าร่วมรับฟังและชักถาม ซึ่งเป็นการสอบปากคำเด็กครั้งแรก ในเรื่องที่เกิดขึ้น

ด้าน นายธนายุทธ คำพีระ ในฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1 ลำปาง ได้เข้าร่วมประชุม กับนายนายบุญศักดิ์ นาคอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนสบป้าดวิทยา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จาง เจ้าหน้าที่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ และท้องถิ่น รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางในการติดตามความคืบหน้าของคดีของเด็ก รวมถึงการดูแลสวัสดิภาพเด็กในโรงเรียน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นอีก

ขณะที่ นายนายบุญศักดิ์ นาคอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนสบป้าดวิทยา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จาง เปิดเผยว่า หลังเกิดเหตุทุกคนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น ซึ่งตอนนี้ครูผู้สอนได้ยื่นหนังสือลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบให้กับตนเองแล้ว และมีการพิจารณาอนุมัติให้ครูลาออกตามความประสงค์ โดยเชื่อว่าหากครูลาออกแล้วจะสามารถลดกระแสสังคมในขณะนี้ลงได้

ทั้งนี้ นายธนายุทธ กล่าวด้วยว่า แม้ครูจะยื่นใบลาออกแล้ว แต่ การสืบสวนและสอบสวนของทาง สพป.ก็จะยังคงดำเนินต่อไปจนเสร็จสิ้น ตามขบวนการไม่เกี่ยวกับการลาออกของครูแต่อย่างใด ดังนั้นก็ขอให้สังคมสบายใจว่าทาง สพป.จะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาและทำให้ดีที่สุด

โรงเรียนบ้านแม่จางอแม่เมาะ
แฟ้มภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ 4 ต.ค. ผศ.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา ให้ข้อมูลของคุณครูคนดังกล่าวเป็นครูผู้ช่วยของโรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น ซึ่งออกให้เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2566 หมดอายุวันที่ 6 พ.ค. 2571 จึงรับเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2568.

อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา อัปเดตข่าวครูฟุตเหล็ก คุรุสภาวันนี้ 6 ตุลาคม 2568
ภาพ @กระทรวงศึกษาธิการ
ครูฟุตเหล็กอายุ 23 ปี
แฟ้มภาพ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

นายกฝรั่งเศส ประกาศลาออกจากตำแหน่ง หลังเพิ่งดำรงตำแหน่งแค่ 26 วัน

2 นาที ที่แล้ว
ทำความรู้จัก &quot;ญาญ่า&quot; ประวัติ &quot;เขมณัฏฐ์ เธียรธิติ&quot; นักธุรกิจสาว หนึ่งในผู้บริหารคลินิก Dermatige Aesthetics ที่กำลังมีข้อพิพาททางธุรกิจกับ เม พรีมายา ข่าว

ประวัติ “ญาญ่า เขมณัฏฐ์” CEO หุ้นส่วน “เม พรีมายา” ธุรกิจร้อยล้าน

3 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ยกย่องฮีโร่ ส.อ.บุริศวร์ ไม่สนชีวิต ปรี่คว้าอาวุธยิงสู้โจรปล้นร้านทองสุไหงโก-ลก

19 นาที ที่แล้ว
พ่อตา ดวลปืนลูกเขย ข่าวอาชญากรรม

พ่อตาดวลปืนลูกเขย บทสรุปปมแค้น ฝ่าดงกระสุน-วิ่งคว้ากรรไกรจ้วงดับ ฟัน 3 ข้อหาหนัก

21 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ย้าย “มเหสี” สิงโตของอินฟลู นำมาดูแลที่บึงฉวาก ยังดูไม่ออกนิสัยยังไง

26 นาที ที่แล้ว
เงินเยียวยาผู้อพยพ ชายแดนไทย-กัมพูชา 3 จังหวัดแรก โอนแล้ววันนี้ เช็กบัญชีด่วน เศรษฐกิจ

เงินเยียวยาผู้อพยพ ชายแดนไทย-กัมพูชา 3 จังหวัดแรก โอนแล้ววันนี้ เช็กบัญชีด่วน

58 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปลาเค็ม เสี่ยงมะเร็งอันดับ 1 เตือน คนไทยชอบกินประจำ หมอแนะวิธีกินให้ปลอดภัย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผบ.ตร. แต่งตั้ง “พล.ต.ท.นพศิลป์” ตำรวจมือดี ช่วยสืบสวนคดีสำคัญ บช.น.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลัง ญาญ่า ถูกถามทำไมไม่โฟนอินชี้แจงในวันที่ เม พรีมายา ออกรายการโหนกระแส เจ้าตัวเผยเกิดความเข้าใจผิด-ติดต่อกระชั้นชิดเกินไป ด้านหนุ่ม กรรชัย ยันพยายามติดต่อผ่านพี่สาวแล้ว ข่าว

“ญาญ่า” คู่กรณี “เม พรีมายา” แจงเหตุผล ทำไมไม่โฟนอิน โหนกระแส ก่อนหน้านี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แมงป่อง ไรเดอร์ถูกอายัดบัญชี ข่าวอาชญากรรม

โหนกระแสก็ไม่ช่วย ไรเดอร์ โดนอายัดบัญชีมั่ว ผบ.ตร.รับปากช่วย ปัจจุบันครึ่งเดือนผ่าน เรื่องเงียบกว่าป่าช้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แชร์ทริก หางานในอุบลราชธานี งานที่ใช่ใกล้บ้าน ไม่ยากอย่างที่คิด เศรษฐกิจ

แชร์ทริก หางานในอุบลราชธานี งานที่ใช่ใกล้บ้าน ไม่ยากอย่างที่คิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รีบเช็ค เปิดโผรายชื่อ 25 โรงพยาบาลเอกชน ออกจากระบบ “บัตรทอง” มีผล 1 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! “ปารีณา” รอดนอนคุก ยื่น 1 ล้านบาท ศาลให้ประกันโดยไม่มีเงื่อนไข

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เม พรีมายา ซีอีโอสาว คนดังโพสต์ข่าวดี ศาลมีคำสั่งไม่ประทับรับฟ้องทั้งคดีแพ่งและอาญาที่ถูกคู่กรณีฟ้องหมิ่นประมาท พร้อมประกาศออกรายการโหนกระแสวันนี้ เผชิญหน้าทุกประเด็น ข่าว

เม พรีมายา ชนะยกแรก! ศาลไม่รับฟ้องคดีหมิ่นฯ ลั่น “พร้อม Phone in ทุกเวลานะคะ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สกลธี” ประกาศรีเทิร์น “พรรคประชาธิปัตย์” กลับมาช่วยฟื้นฟูพรรค

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูฟุตเหล็ก ลาออก ข่าว

ลาออกแล้ว “ครูใช้ฟุตเหล็กตีเด็ก” สพป. เดินหน้าสอบต่อ แม้พ้นหน้าที่สอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุนเซน” งอแงคนไทยเอาหน้าตัวเองเป็นเป้ายิงปืน ถามนี่ชาติที่มีอารยธรรม?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พยากรณ์อากาศ 18-20 ต.ค. ข่าว

ปลายตุลาคม ลมหนาวมาแน่ คนไทยเตรียมปากสั่น อุณหภูมิลด 5 องศา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ในหลวง-พระราชินี พระราชทาน 42 ล้าน ก่อสร้าง รพ.พนมดงรัก ถูกเขมรยิงใส่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ยืนยันตัวตน “คนละครึ่ง” แอปเป๋าตัง ไม่ผ่าน? เช็กวิธีแก้ไขที่นี่ ทำได้เอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดราม่าเดือด แฟนบอลร้องคว่ำบาตร “แกรี เนวิลล์” หลังพาดพิง ‘คนขาว’ ต้นเหตุสร้างความแตกแยก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เซ็นทรัล วิธีไป เวสต์เกต ข่าว

วิธีไป เซ็นทรัลเวสเกต ขับรถไม่มีหลงเข้า M81 โผล่กาญฯ ไปนครปฐม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮอยลุนด์ เซสโก้ ข่าวกีฬา

เด็กผีชื่นมื่น “ฮอยลุนด์” ยินดี “เซสโก้” เบิกตุงแรก ต่อหน้ากองเชียร์โอลด์ แทรฟฟอร์ด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนาย “เบน สมิธ” ยื่นฟ้อง “รังสิมันต์ โรม” หมิ่นประมาท เรียกค่าเสียหาย 100 ล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิลลี่ คามิลล่า นางเอกสาวโพสต์ภาพโมเมนต์สุดโรแมนติก ถูก ระฟ้า ดำรงชัยธรรม ทายาทแกรมมี่ สวมแหวนเพชรขอแต่งงาน พร้อมแคปชั่นซึ้ง &quot;เหมือนโลกทั้งใบหยุดนิ่ง&quot; เพื่อนในวงการและแฟนคลับแห่ยินดี บันเทิง

“มิลลี่ คามิลล่า” ถูกทายาทแกรมมี่ ขอแต่งงาน สะดุดตา แหวนเพชรเม็ดงาม สมรัก 6 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 06 ต.ค. 2568 12:59 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2568 13:11 น.
71
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฝรั่งเศส ประกาศลาออกจากตำแหน่ง หลังเพิ่งดำรงตำแหน่งแค่ 26 วัน

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2568
พ่อตา ดวลปืนลูกเขย

พ่อตาดวลปืนลูกเขย บทสรุปปมแค้น ฝ่าดงกระสุน-วิ่งคว้ากรรไกรจ้วงดับ ฟัน 3 ข้อหาหนัก

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2568
เงินเยียวยาผู้อพยพ ชายแดนไทย-กัมพูชา 3 จังหวัดแรก โอนแล้ววันนี้ เช็กบัญชีด่วน

เงินเยียวยาผู้อพยพ ชายแดนไทย-กัมพูชา 3 จังหวัดแรก โอนแล้ววันนี้ เช็กบัญชีด่วน

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2568

ปลาเค็ม เสี่ยงมะเร็งอันดับ 1 เตือน คนไทยชอบกินประจำ หมอแนะวิธีกินให้ปลอดภัย

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2568
Back to top button