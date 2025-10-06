เม พรีมายา ชนะยกแรก! ศาลไม่รับฟ้องคดีหมิ่นฯ ลั่น “พร้อม Phone in ทุกเวลานะคะ”
เม พรีมายา ซีอีโอสาว คนดังโพสต์ข่าวดี ศาลมีคำสั่งไม่ประทับรับฟ้องทั้งคดีแพ่งและอาญาที่ถูกคู่กรณีฟ้องหมิ่นประมาท พร้อมประกาศออกรายการโหนกระแสวันนี้ เผชิญหน้าทุกประเด็น
ดราม่าข้อพิพาททางธุรกิจคลินิกความงามลามจนเป็นคดีความ วันนี้ (6 ต.ค. 68) เม พรีมายา (พิชญ์นรี ตันติวิทย์) ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าศาลมีคำสั่งไม่รับฟ้องคดีหมิ่นประมาทที่ตนถูกคู่กรณีฟ้องร้อง พร้อมประกาศเตรียมตัวโฟนอินออกรายการ ‘โหนกระแส’ ในช่วงเที่ยงวันนี้เพื่อชี้แจงทุกประเด็น
เม พรีมายา ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “วันนี้เมได้รับข่าวดี ศาลมีคำสั่งไม่ประทับรับฟ้องทั้งคดีเพ่งและคดีอาญา มองว่าไม่เป็นการหมิ่นประมาทเป็นการเล่าข้อเท็จจริงให้ตำรวจฟังจึงไม่เข้าหมิ่นประมาท” ซึ่งถือเป็นชัยชนะก้าวแรกของเธอในข้อพิพาทนี้
พร้อมกันนี้ เธอยังได้ประกาศนัดสำคัญว่า “โหนกระแสเที่ยงนี้ เมพร้อมแล้วจ้า” ซึ่งเป็นการตอบรับคำท้าที่เธอเคยโพสต์ไว้ก่อนหน้านี้ว่า “ฝั่งนี้พร้อมมาก อีกฝั่งพร้อมยัง ? โหนกระแสสักแมทช์ ! เอาความจริงมากางให้รู้กันไปเลย ทองแท้จะกลัวเหล็กทำไมคะ ?”
การเคลื่อนไหวล่าสุดนี้สร้างความสนใจให้กับสังคมออนไลน์เป็นอย่างมาก โดยเพจดังอย่าง ท่านเปา ถึงกับโพสต์ว่า “ปูเสื่อรอเลย! สงครามทองแท้ไม่กลัวไฟ”
ต้องจับตาดูว่าในรายการโหนกระแสวันนี้ เม พรีมายา จะเปิดเผยข้อมูลหรือหลักฐานอะไรเพิ่มเติมอีกบ้าง หลังจากที่ก่อนหน้านี้ฝ่ายคลินิกคู่กรณีก็ได้ออกแถลงการณ์ว่าพร้อมจะไปชี้แจงในรายการเช่นกัน
ล่าสุด ฝั่ง เม ไม่ยอมพักให้หายเดือด โพสต์ว่า “แจ้งไว้ตรงนี้ พร้อม Phone in ทุกเวลานะคะ” ก่อนจะคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่า “วอคอินได้ไหมคะ อยู่ล่างตึกมาลีนนท์แล้ว”
