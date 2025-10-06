ข่าวอาชญากรรม

สื่อนอกตีข่าว หนุ่มอังกฤษวัย 19 หายตัวลึกลับชายแดนไทย-เมียนมา ความหวังริบหรี่

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 06 ต.ค. 2568 10:55 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2568 10:58 น.
หนุ่มอังกฤษหายตัวชายแดนไทย เมียนมา
แฟ้มภาพ

ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ดูธรรมดาสามัญที่สุดภาพหนึ่ง กำลังจะกลายเป็นหลักฐานชิ้นสุดท้ายที่โลกได้เห็น ลอว์เรนซ์ ออเนอร์ (Lawrence Honour) หนุ่มชาวอังกฤษวัย 19 ปี ก่อนที่เขาจะหายตัวไปอย่างลึกลับ บริเวณชายแดนตะวันตกของประเทศไทยที่ติดกับพม่า

ในภาพวิดีโอจากล็อบบี้โรงแรมแห่งหนึ่งใน จ.กาญจนบุรี ของไทย “ลอว์เรนซ์” อายุ 19 ปี ก้าวเดินออกจากประตูหน้าอย่างใจเย็นพร้อมๆ กับสะพายเป้สีดำหนึ่งใบ อีกมือถือกระเป๋าสัมภาระสีเดียวกัน โดยช่วงเวลาสุดท้ายที่กล้องจับภาพชายชาวอังกฤษไว้ได้นั้นระบุว่า เป็นเวลาราว 15.30 น. ของวันที่ 27 ก.ย.ที่ผ่านมา

นับจากวินาทีนั้นเป็นต้นมา ไม่มีใครได้เห็นหรือได้ยินข่าวคราวจากนักเดินทางเด็กหนุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์คนนี้อีกเลย ! ทิ้งไว้เพียงความเจ็บปวดรวดร้าวของพ่อแม่ที่กำลังรอคอยอย่างสิ้นหวัง

ภาพ @Asia Pacific Press via ViralPress

เสียงสะท้อนจากครอบครัว “ความกลัวที่เลวร้ายที่สุด”

นางกุลนารา ออเนอร์ (Gulnara Honour) มารดาของลอว์เรนซ์ ซึ่งอาศัยอยู่ในจ.ชลบุรี พร้อมกับสามีชาวอังกฤษ เข้าแจ้งความกับตำรวจเมืองพัทยา หลังจากที่ลูกชายออกจากบ้านไปเมื่อวันที่ 26 ก.ย.2568 แล้วขาดการติดต่อไป

“ฉันได้ลองเข้าไปเช็คอีเมลของลูกชาย และพบร่องรอยการเดินทางของเขาในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมันน่ากังวลใจมาก” เธอกล่าว

ลอว์เรนซ์ถูกบรรยายว่าเป็นเด็กหนุ่มที่ขี้อายและเงียบขรึม แต่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เป็นเลิศ

“ฉันกลัวว่าเขาอาจจะไปพูดคุยกับใครบางคนในโลกออนไลน์ และถูกหลอกล่อให้ไปยังศูนย์แก๊งคอลเซ็นเตอร์แห่งหนึ่งในเมียนมาที่ซึ่งพวกเขาจะไม่ยอมปล่อยให้ใครออกมา” ผู้เป็นแม่กล่าว

ความกลัวของคนเป็นแม่ไม่ใช่เรื่องที่เกินจริง เนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้แก๊งอาชญากรชาวจีนและกองกำลังติดอาวุธในพม่า เป็นที่รู้กันดีว่า อยู่เบื้องหลังโรงงานคอลเซ็นเตอร์สุดโหดที่ซึ่งคนงานที่ถูกลักพาตัวไปจะต้องเผชิญกับการทรมานและการขู่กรรโชก

ภาพ @Asia Pacific Press via ViralPress

แกะรอยเส้นทาง สู่ชายแดนที่ปิดตาย

การสืบสวนของตำรวจไทยได้เริ่มปะติดปะต่อจิ๊กซอว์ของการหายตัวไปครั้งนี้ พ.ต.อ. สันติ พิทักษ์สกุล ผกก.สภ.สังขละบุรี เปิดเผยว่า เด็กหนุ่มชาวอังกฤษพยายามเดินทางข้ามพรมแดนไปยังประเทศเมียนมา แต่ถูกเจ้าหน้าที่ชายแดนปฏิเสธเนื่องจากด่านถูกปิดจากสถานการณ์สู้รบ

“เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านรายงานว่าเขามาที่จุดตรวจและพยายามจะออกไป แต่พวกเขาไม่อนุญาต” พ.ต.อ. สันติ กล่าวต่อมา มีรายงานว่าเขาพยายามจะปีนรั้วในบริเวณใกล้เคียง แต่ก็ถูกสกัดไว้ได้อีกครั้ง “เจ้าหน้าที่ได้จัดแจงให้เขาขึ้นรถตู้เพื่อเดินทางกลับบ้าน แต่เขาไม่เคยขึ้นรถตู้คันนั้นไปเลย”

พยานหลายคนให้การกับตำรวจ เห็นลอว์เรนซ์โบกรถในเย็นวันนั้นและในที่สุดก็มีครูคนหนึ่งรับเขาขึ้นรถไป ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังติดตามหาตัวคนขับรถคนสำคัญรายนี้อยู่

“เราเชื่อว่าตอนนี้น่าจะข้ามไปยังฝั่งพม่าแล้ว สายข่าวได้รายงานการพบเห็นบุคคลที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับเขาในพม่า และเรากำลังรอการยืนยัน” นายตำรวจระบุ

“ดูเหมือนว่า เขาไม่ได้ไปเพียงเพื่อการท่องเที่ยว อาจจะมีใครบางคนชักชวนเขาไป น่าสงสัยว่าเจ้าตัวอาจจะข้ามแดนไปตามช่องทางธรรมชาติ โดยได้รับความช่วยเหลือจากคนในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านที่รู้เส้นทางเป็นอย่างดี”

ณ เวลานี้ ปฏิบัติการค้นหายังคงดำเนินต่อไป ตำรวจไทยได้ประสานงานกับกองทัพเพื่อขอความร่วมมือจากฝ่ายเมียนมาในการช่วยตามหาตัวเขา แต่สำหรับครอบครัวออเนอร์แล้ว ทุกวินาทีที่ผ่านไปคือการรอคอยที่แสนยาวนาน ท่ามกลางความหวังที่ริบหรี่และความจริงอันโหดร้ายที่ว่า ชายหนุ่มผู้เงียบขรึมคนหนึ่งอาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งเหยื่อที่ถูกกลืนหายไปในเงาของโลกอาชญากรรมดิจิทัลที่ไร้พรมแดน.

ภาพ @Asia Pacific Press via ViralPress

ที่มา : เดอะซัน (The Sun)

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 06 ต.ค. 2568 10:55 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2568 10:58 น.
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

