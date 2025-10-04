รวบสแกมเมอร์ระดับชาติ เสียหายกว่า 19,000 ล้าน ซ่อนตัวในไทย 2 ปี สิ้นท่ากลางห้างดัง
ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.1) รวบหนุ่มโปรตุเกส สแกมเมอร์รายใหญ่ คดีฉ้อโกงคริปโตฯ และบัตรเครดิต เสียหายกว่า 19,000 ล้าน ซ่อนตัวในไทยนานเกือบ 2 ปี ก่อนจนมุมกลางห้างดังย่านพระราม 1
วานนี้ (3 ต.ค.) ชุดสืบสวนกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ลงพื้นที่ติดตามตัวนักต้มตุ๋นชื่อกระฉ่อนโลก หลังได้รับข้อมูลจากสื่อโปรตุเกสว่าชายชาวโปรตุเกสรายนี้เข้ามากบดานในไทย และยังมีหมายจับคดีฉ้อโกงในประเทศ
เป้าหมายคือ นายคาร์ลอส ลาโปโซ่ (Carlos Laposo) อายุ 39 ปี ชาวลิสบอน โปรตุเกส ผู้ต้องหาที่ถูกสื่อต่างประเทศขนานนามว่าเป็น “นักต้มตุ๋นพระกาฬ” ก่อคดีฉ้อโกงคริปโตและบัตรเครดิตในหลายประเทศทั้งยุโรปและเอเชีย โดยทีมสืบสวนไทยได้นำภาพใบหน้าที่สื่อโปรตุเกสเผยแพร่ มาเปรียบเทียบกับระบบไบโอเมตริกซ์จนยืนยันตัวบุคคลได้ชัดเจน
จากการตรวจสอบพบว่า นายคาร์ลอสเดินทางเข้ามาไทยตั้งแต่ปี 2566 ในฐานะนักท่องเที่ยว ก่อนจะก่อคดีฉ้อโกงลงทุนบิตคอยน์ในกรุงเทพฯ ความเสียหายกว่า 1 ล้านบาท แต่ต่อมาหมายจับในไทยถูกถอนออกจากระบบ เจ้าตัวจึงหลบหนีไปกบดานในภาคใต้และหายตัวไปเกือบ 2 ปี โดยไม่ต่อวีซ่าหรือแจ้งที่พักอาศัย
จนกระทั่งเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม เวลา 15.00 น. มีนักท่องเที่ยวชาวโปรตุเกสแจ้งเบาะแสว่าพบชายต้องสงสัยใจกลางกรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบกล้องวงจรปิดหลายจุด จนพบเป้าหมายที่ถนนพระราม 1 ใกล้ห้างดัง จึงระดมกำลังสืบสวนกว่า 10 นาย แฝงตัวค้นหาภายในห้างนานกว่า 5 ชั่วโมง ก่อนพบชายชาวต่างชาติตรงกับรูปพรรณเป้าหมาย ยืนโทรศัพท์ด้วยสีหน้าเคร่งเครียด จึงแสดงตัวตรวจสอบ พบวีซ่าสิ้นสุดตั้งแต่ปี 2566 และเจ้าตัวยอมรับว่าอยู่เกินกำหนดจริง
ข้อมูลจากตำรวจสากลและสื่อโปรตุเกสระบุว่า คาร์ลอสก่อคดีฉ้อโกงต่อเนื่องทั้งในยุโรปและเอเชีย ก่อนหลบหนีไปฟิลิปปินส์ และมาจนมุมที่ประเทศไทย ความเสียหายรวมถูกประเมินว่ามีเงินหมุนเวียนในบัญชีธนาคารสวิสกว่า 500 ล้านยูโร (ประมาณ 19,000 ล้านบาท)
รูปแบบการก่อเหตุ มีตั้งแต่หลอกลงทุนคริปโตฯ ปลอมบัตรเครดิต ไปจนถึงการใช้หนังสือเดินทางปลอม เบื้องต้นโดนแจ้งข้อหาเป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด และเตรียมบันทึกชื่อเป็นบุคคลต้องห้าม ก่อนดำเนินการส่งตัวกลับประเทศโปรตุเกสตามกฎหมายคนเข้าเมือง.
