ข่าวอาชญากรรม

รวบสแกมเมอร์ระดับชาติ เสียหายกว่า 19,000 ล้าน ซ่อนตัวในไทย 2 ปี สิ้นท่ากลางห้างดัง

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 04 ต.ค. 2568 09:19 น.| อัปเดต: 04 ต.ค. 2568 09:19 น.
104

ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.1) รวบหนุ่มโปรตุเกส สแกมเมอร์รายใหญ่ คดีฉ้อโกงคริปโตฯ และบัตรเครดิต เสียหายกว่า 19,000 ล้าน ซ่อนตัวในไทยนานเกือบ 2 ปี ก่อนจนมุมกลางห้างดังย่านพระราม 1

วานนี้ (3 ต.ค.) ชุดสืบสวนกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ลงพื้นที่ติดตามตัวนักต้มตุ๋นชื่อกระฉ่อนโลก หลังได้รับข้อมูลจากสื่อโปรตุเกสว่าชายชาวโปรตุเกสรายนี้เข้ามากบดานในไทย และยังมีหมายจับคดีฉ้อโกงในประเทศ

เป้าหมายคือ นายคาร์ลอส ลาโปโซ่ (Carlos Laposo) อายุ 39 ปี ชาวลิสบอน โปรตุเกส ผู้ต้องหาที่ถูกสื่อต่างประเทศขนานนามว่าเป็น “นักต้มตุ๋นพระกาฬ” ก่อคดีฉ้อโกงคริปโตและบัตรเครดิตในหลายประเทศทั้งยุโรปและเอเชีย โดยทีมสืบสวนไทยได้นำภาพใบหน้าที่สื่อโปรตุเกสเผยแพร่ มาเปรียบเทียบกับระบบไบโอเมตริกซ์จนยืนยันตัวบุคคลได้ชัดเจน

จากการตรวจสอบพบว่า นายคาร์ลอสเดินทางเข้ามาไทยตั้งแต่ปี 2566 ในฐานะนักท่องเที่ยว ก่อนจะก่อคดีฉ้อโกงลงทุนบิตคอยน์ในกรุงเทพฯ ความเสียหายกว่า 1 ล้านบาท แต่ต่อมาหมายจับในไทยถูกถอนออกจากระบบ เจ้าตัวจึงหลบหนีไปกบดานในภาคใต้และหายตัวไปเกือบ 2 ปี โดยไม่ต่อวีซ่าหรือแจ้งที่พักอาศัย

จนกระทั่งเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม เวลา 15.00 น. มีนักท่องเที่ยวชาวโปรตุเกสแจ้งเบาะแสว่าพบชายต้องสงสัยใจกลางกรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบกล้องวงจรปิดหลายจุด จนพบเป้าหมายที่ถนนพระราม 1 ใกล้ห้างดัง จึงระดมกำลังสืบสวนกว่า 10 นาย แฝงตัวค้นหาภายในห้างนานกว่า 5 ชั่วโมง ก่อนพบชายชาวต่างชาติตรงกับรูปพรรณเป้าหมาย ยืนโทรศัพท์ด้วยสีหน้าเคร่งเครียด จึงแสดงตัวตรวจสอบ พบวีซ่าสิ้นสุดตั้งแต่ปี 2566 และเจ้าตัวยอมรับว่าอยู่เกินกำหนดจริง

ข้อมูลจากตำรวจสากลและสื่อโปรตุเกสระบุว่า คาร์ลอสก่อคดีฉ้อโกงต่อเนื่องทั้งในยุโรปและเอเชีย ก่อนหลบหนีไปฟิลิปปินส์ และมาจนมุมที่ประเทศไทย ความเสียหายรวมถูกประเมินว่ามีเงินหมุนเวียนในบัญชีธนาคารสวิสกว่า 500 ล้านยูโร (ประมาณ 19,000 ล้านบาท)

รูปแบบการก่อเหตุ มีตั้งแต่หลอกลงทุนคริปโตฯ ปลอมบัตรเครดิต ไปจนถึงการใช้หนังสือเดินทางปลอม เบื้องต้นโดนแจ้งข้อหาเป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด และเตรียมบันทึกชื่อเป็นบุคคลต้องห้าม ก่อนดำเนินการส่งตัวกลับประเทศโปรตุเกสตามกฎหมายคนเข้าเมือง.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ เวสต์แฮม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

4 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ ซันเดอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

4 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เลเวอร์คูเซ่น พบ อูนิโอน เบอร์ลิน ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

34 นาที ที่แล้ว
ฟุตบอล

ดอร์ทมุนด์ พบ ไลป์ซิก ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ฌอน “ดีดดี้“ คอมบส์ เจอคุก 50 เดือน ทนายชี้ขัดหลักอเมริกัน-ลั่นสู้คดีต่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สั่งทุบอาคาร สน.สามเสน เสี่ยงอันตราย-แจงเหตุคืนสภาพไม่ได้ แม้ถมทรายสูง 5 เมตร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลีดส์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เตรียมรับแรงกระแทก “เกริก ชิลเลอร์” เตือนปากท้องแย่หนักอีก 2 ปี ฟื้นจริงปี 71 สงครามโลกครั้งที่ 3 เกิดแล้ว!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

รวบสแกมเมอร์ระดับชาติ เสียหายกว่า 19,000 ล้าน ซ่อนตัวในไทย 2 ปี สิ้นท่ากลางห้างดัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักล่าสมบัติเฮลั่น! พบเหรียญทอง-เงินสเปนโบราณ หลายสิบล้าน ใต้ท้องทะเล ข่าวต่างประเทศ

นักล่าสมบัติเฮลั่น! พบเหรียญทอง-เงินสเปนโบราณ หลายสิบล้าน ใต้ท้องทะเล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนิเฟอร์ ริวาส ผู้ประกาศข่าวสาววัยเพียง 21 ปี เสียชีวิตกะทันหันเพราะโรคลมบ้าหมู ข่าวต่างประเทศ

ผู้ประกาศข่าววัย 21 ปี พบเสียชีวิตในบ้านพัก เผยสาเหตุสุดสลด ครอบครัวใจสลาย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
กบน. ประกาศลดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันดีเซล 50 สตางค์ต่อลิตร พร้อมขอความร่วมมือผู้ค้าลดราคาเบนซินทุกประเภทลงเท่ากัน ดีเดย์ 4 ตุลาคม 2568 นี้ เติมน้ำมันถูกลงทันที เศรษฐกิจ

เริ่มวันนี้ “ลดราคาน้ำมัน” ดีเซล-เบนซิน รัฐบาลเคาะ ลงทุกชนิด 50 สตางค์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดวงประจำวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2568 ราศีชีวิตดี ชีวิตร่วง ดูดวง

ดวงประจำวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2568 ราศีชีวิตดี ชีวิตร่วง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้นนักแสดงดังเจ้าของบท มิกกี้ เพียร์ซ ซีรีส์ในตำนาน มะเร็งปอดคร่าชีวิต บันเทิง

สิ้นนักแสดงดังเจ้าของบท มิกกี้ เพียร์ซ ซีรีส์ในตำนาน มะเร็งปอดคร่าชีวิต

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฉาวไม่หยุด ครูสาววิปริต จัดเซ็กซ์หมู่หน้ากากผี ลวงเด็กชายล่วงละเมิด เด็กสุด 13 ข่าวต่างประเทศ

ฉาวไม่หยุด ครูสาววิปริต จัดเซ็กซ์หมู่หน้ากากผี ลวงเด็กชายล่วงละเมิด เด็กสุด 13

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แค่ห่อข้าวมากินคนเดียว! หนุ่มออฟฟิศ โดน HR ออกจดหมายเตือน ทำลายขวัญกำลังใจทีม

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายวัย 54 ยัดดัมเบล 2 กก. เข้ารูทวาร แพทย์ตะลึง ต้องช่วยใช้มือล้วงออก ข่าวต่างประเทศ

ชายวัย 54 ยัดดัมเบล 2 กก. เข้ารูทวาร แพทย์ตะลึง ต้องช่วยใช้มือล้วงออก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด อินฟลูฯหนุ่มจีน ตายคาไลฟ์สด หลังขับเครื่องบินเล็กโหม่งโลก ผู้ชมเห็นเป็นร้อย

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐีญี่ปุ่น ใช้ชีวิตเรียบง่าย แม้มีเงินมหาศาล แต่ทำงานภารโรง ชี้ ทำเพื่อสุขภาพ ข่าวต่างประเทศ

เศรษฐีญี่ปุ่น ใช้ชีวิตเรียบง่าย แม้มีเงินมหาศาล แต่ยังทำงานภารโรง ชี้ ทำเพื่อสุขภาพ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นางเอกดัง ขอพักกองถ่าย ลั่น ไม่อยากถึงจุดสุดยอดแล้ว หนังอิโรติก ฉาวเสียวเบิ้ม

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดวาร์ป “เรมุ สึซึโมริ” นางเอก AV ตัวท็อปสุดเซ็กซี่ ยิ้มทีหัวใจชายไทยละลาย

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
จัดอันดับดาราหนัง 18+ ประจำเดือนตุลาคม 2025 ข่าวต่างประเทศ

จัดอันดับดาราหนัง 18+ ประจำเดือนตุลาคม 2025

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แม่ญี่ปุ่นร่ำไห้ ครูพี่เลี้ยงบูลลี่ลูกน้อยวัย 2 ขวบ “เหมือนปลาแสงอาทิตย์” ล้อเลียนสนุกปาก

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขมรเดือด! แรงงานนับพัน ปิดถนนประท้วง จี้รัฐบาล แก้ปัญหาปากท้อง-สวัสดิการ ข่าวต่างประเทศ

เขมรเดือด! แรงงานนับพัน ปิดถนนประท้วง จี้รัฐบาล แก้ปัญหาค่าแรง-สวัสดิการ

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้นบนรถไฟฟ้า MRT สีลม? เปิดคลิปไวรัลกลุ่มผู้โดยสารนั่งล้อมวงบนพื้นรถไฟฟ้า ชาวเน็ตวิจารณ์หนักถึงความไม่เหมาะสม จี้หน่วยงานดูแล ข่าว

นี่ MRT หรือตลาดนัด? กลุ่มผู้โดยสารนั่งพื้น ไม่สนสายตาใคร เมินชาวเน็ตถ่ายคลิป

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 04 ต.ค. 2568 09:19 น.| อัปเดต: 04 ต.ค. 2568 09:19 น.
104
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อาร์เซนอล พบ เวสต์แฮม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

เผยแพร่: 4 ตุลาคม 2568

แมนยู พบ ซันเดอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

เผยแพร่: 4 ตุลาคม 2568

เลเวอร์คูเซ่น พบ อูนิโอน เบอร์ลิน ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

เผยแพร่: 4 ตุลาคม 2568

ดอร์ทมุนด์ พบ ไลป์ซิก ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

เผยแพร่: 4 ตุลาคม 2568
Back to top button