“เท้ง” มอง “โรม” อภิปรายตรงไปตรงมา ไม่ควรถูกดำเนินคดี ฟ้องเรียก 100 ล้าน
เท้ง ณัฐพงษ์ มอง รังสิมันต์ โรม อภิปรายตรงไปตรงมา ปม เบน สมิธ ไม่ควรถูกดำเนินคดี ฟ้องเรียก 100 ล้าน ให้สังคมตัดสินเหมาะสมไหม
เบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ (Benjamin Mauerberger) หรือ เบน สมิธ ซึ่งถูกพาดพิงเกี่ยวข้องในระดับหัวขบวนของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หรือแก๊งสแกมเมอร์กัมพูชา โดยนายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน และมีการฟ้องร้องหมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหาย 100 ล้านนั้น
ล่าสุด นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวว่า ตนไม่คิดว่าการที่นายรังสิมันต์อภิปรายจะเป็นการกล่าวหา เพราะนายรังสิมันต์ได้อภิปรายในข้อเท็จจริง และร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯ และรมว.เกษตรและสหกรณ์ ก็มีความเกี่ยวข้องกับนายเบน สมิธ
และสิ่งที่น่าห่วง คือ ทนายที่ดําเนินการฟ้องร้องนายรังสิมันต์ ก็เกี่ยวข้องกับ ร.อ.ธรรมนัส เรื่องนี้จึงอยากให้สังคมเป็นผู้ตัดสินว่าการดำเนินคดีเหมาะสมหรือไม่ ทั้งที่ทำหน้าที่ในการอภิปรายอย่างตรงไปตรงมาในสภา เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้าน
เมื่อถามว่ามีความกังวลหรือไม่ว่าจะเป็นการฟ้องปิดปาก นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันตัดสินว่ามีการฟ้องร้องปิดปากหรือไม่ เชื่อว่าสังคมมองเห็นอยู่ว่าการฟ้องร้องนี้มีวัตถุประสงค์อะไร และการที่ ร.อ.ธรรมนัส ระบุว่าจะเชิญไปรับประทานอาหารเย็นที่ จ.พะเยา นั้น ก็เพียงพอที่จะทราบอยู่ว่าวัตถุประสงค์การดําเนินคดีเป็นอย่างไร
นายณัฐพงษ์ กล่าวต่อว่าตามข้อบังคับในการอภิปรายถ้ามีการพาดพิงถึงคนนอกสภาก็อาจจะมีการฟ้องร้องที่ทำให้เกิดความเสียหายได้ ซึ่งมีกลไกที่ทําให้ผู้เสียหายสามารถร้องต่อประธานรัฐสภา ในการให้สมาชิกกล่าวคําขอโทษต่างๆ ซึ่งส่วนตัวมองว่าเป็นกระบวนการปกติที่บุคคลสาธารณะควรถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ ไม่ควรถูกดำเนินคดีแบบนี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- จับตา เบน สมิธ ฟ้อง “รังสิมันต์ โรม” 6 ต.ค.นี้ เรียกค่าเสียหาย 100 ล้าน เตรียมโชว์หลักฐาน
- “เบน สมิธ” ออกแถลงโต้ ปฎิเสธข้อกล่าวหา ถูกพาดพิงเอี่ยวสแกมเมอร์เขมร
- “โรม” บอก “ธรรมนัส” อย่าเพิ่งร้อนตัว ถามต้องการปิดปากตนทำไม?
ติดตาม The Thaiger บน Google News: