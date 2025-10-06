ข่าว
ด่วน! ปารีณา โดนพิพากษาจำคุก 4 ปี 1 เดือน คดีรุกป่า ไม่รอลงอาญา
ศาลจังหวัดราชบุรี พิพากษาจำคุก ปารีณา ไกรคุปต์ อดีต สส.คนดัง เป็นระยะเวลา 4 ปี 1 เดือน คดีรุกป่า ไม่รอลงอาญา ขณะนี้กำลังยื่นประกัน
ศาลจังหวัดราชบุรี มีคำพิพากษาให้จำคุก น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ อดีต สส. พรรคพลังประชารัฐ เป็นเวลา 4 ปี 1 เดือน โทษจำคุกไม่รอการลงอาญา ในคดีที่ น.ส.ปารีณาถูกกล่าวหาบุกรุกครอบครองที่ป่าไม้ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
เบื้องต้นมีรายงานว่า ขณะนี้ทนายของ น.ส.ปารีณา กำลังยื่นขอประกันตัว
หากมีความคืบหน้าสำนักข่าว TheThaiger จะรายงานให้ทราบต่อไป
