“โรม” บอก “ธรรมนัส” อย่าเพิ่งร้อนตัว ถามต้องการปิดปากตนทำไม?
โรม บอก ธรรมนัส อย่าเพิ่งร้อนตัว ถามต้องการปิดปากตนทำไม อยากจะให้เลิกแฉการฮุบประเทศจากสแกมเมอร์ที่มีฐานเขมรใช่ไหม?
จากกรณีที่ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าจะฟ้อง นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน อภิปรายพาดพิงว่ามีความสัมพันธ์รู้จักกับ นายเบน สมิธ ที่อาจเป็นหัวขบวนของแก๊งสแกมเมอร์ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดนายรังสิมันต์ ออกมาเคลื่อนไหวเพิ่มเติมผ่านเฟซบุ๊กว่า “ท่านธรรมนัสอย่าเพิ่งร้อนตัว ผมยังไม่ได้บอกตรงไหนว่าท่านทำสแกมเมอร์ หรือทำธุรกิจฟอกเงิน ผมแค่บอกว่าคนของสมเด็จฮุนเซ็น ชื่อ เบน สมิธรู้จักท่านเป็นอย่างดี คนนี้ๆเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินสแกมมหาศาล ท่านจะไปฟ้องผมที่พะเยา-นราธิวาสเพื่อปิดปากผมทำไม
สรุปท่านรองนายกอยากให้ผมหุบปาก เลิกแฉการฮุบประเทศไทยจากสแกมเมอร์ที่มีฐานที่กัมพูชาใช่มั้ย ท่านธรรมนัส ท่านเป็นรองนายกควรปกป้องคนออกมารักษาผลประโยชน์ของชาติ ไม่ใช่พยายามปิดปากเขา ผมแนะนำให้ท่านธรรมนัส เอาข้อมูลเกี่ยวกับเบน สมิธ ไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดีกว่า จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติด้วย
ขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน อย่าตกเป็นเครื่องมือของการใช้กลไกยุติธรรมเพื่อปิดปากแบบนี้ คิดถึงผลประโยชน์ของชาติเยอะๆ คิดถึงคนที่สูญเงินจากสแกมเมอร์เยอะๆ หลายคนตัดสินใจฆ่าตัวตาย ครอบครัวพังทลาย ส่วนผมก็จะทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนอย่างดีที่สุด”
