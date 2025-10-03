ข่าวการเมือง

“เบน สมิธ” ออกแถลงโต้ ปฎิเสธข้อกล่าวหา ถูกพาดพิงเอี่ยวสแกมเมอร์เขมร

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ต.ค. 2568 08:51 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2568 08:51 น.
100

เบน สมิธ ออกแถลงโต้ ถูกพาดพิงเอี่ยวสแกมเมอร์เขมร ปฏิเสธข้อกล่าวหา แจงตนตกเป็นเหยื่อกระบวนการโจมตีเพื่อทําลายชื่อเสียง

นาย เบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ หรือ เบน สมิธ ที่ก่อนหน้านี้ถูกอภิปรายพาดพิงว่าเกี่ยวข้องในระดับหัวขบวนของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หรือแก๊งสแกมเมอร์กัมพูชา ได้ออกแถลงโต้ตอบถึงประเด็นดังกล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ผม ครอบครัวของผม และหุ้นส่วนทางธุรกิจของผมตกเป็นเหยื่อของกระบวนการโจมตีเพื่อทําลายชื่อเสียงที่มีนายทอม ไรท์ เป็นผู้ลงมือและบงการอย่างต่อเนื่องเพื่อพยายามทําลายชื่อเสียงโดยการกล่าวหาด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จและการกล่าวพาดพิงโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังผ่านช่องทาง Project Brazen และ Whale Hunting ของเขา การกระทําดังกล่าวมิใช่การทําข่าวในฐานะสื่อโดยชอบธรรม แต่เป็นการโจมตีที่มีเจตนามุ่งร้ายอย่างชัดเจน

นายทอม ไรท์พยายามที่จะฉายภาพให้ประชาชนเห็นว่าผมเป็นอาชญากรหนีคดี และสื่อว่าความสําเร็จในชีวิตและอาชีพการงานของผมมาจากการฟอกเงิน การค้ามนุษย์ และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ คํากล่าวอ้างดังกล่าวเป็นการกุเรื่องอันแสนตํ่าช้าสามานย์โดยไม่มีมูลความจริงหรือหลักฐานใด ๆ

นายทอม ไรท์มิได้นําเสนอข้อเท็จจริงใด ๆ ประกอบคํากล่าวอ้างของเขาแม้แต่น้อย และไม่เคยแม้แต่จะติดต่อหรือขอสัมภาษณ์ผมโดยตรงดังเช่นบุคคลที่เรียกตนเองว่าเป็นสื่อคุณภาพและมีจริยธรรมที่ควรกระทํา สิ่งที่นายทอม ไรท์ได้กระทําลงไปนั้นไม่ใช่การรายงานข่าว แต่เป็นการแต่งเรื่องขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวคือเพื่อทําลายผมและครอบครัวของผม

ผมไม่เคยเป็นผู้ทําความผิดทางอาญาหรือเป็นอาชญากรหนีคดีตามที่มีการกล่าวอ้างอย่างผิดๆ การกล่าวหาทั้งหมดมิได้มีการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน โดยเฉพาะคดีที่ประเทศ New Zealand ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผมเริ่มทํางานนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สืบสวนสอบสวนแล้วและได้ข้อสรุปแล้วว่าไม่ใช่เป็นการกระทําความผิดทางอาญา

ในบรรดาข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จทั้งหลาย ข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงที่สุดได้แก่ข้อกล่าวหาที่ว่าผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการฟอกเงิน แก๊งคอลเซ็นเตอร์ และการค้ามนุษย์ในประเทศกัมพูชา

ผมขอยืนยันว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับเรื่องที่ถูกกล่าวหาทั้งสิ้น ไม่ว่าทั้งในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต

ข้อกล่าวหาที่พยายามเชื่อมโยงผมกับประเด็นด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรืออาชญากรรมคอลเซ็นเตอร์ ตลอดจนประเด็นด้านความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจหรือพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและประเทศกัมพูชานั้น ก็เป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงเช่นเดียวกัน

กรณีเกี่ยวการเสนอขายหุ้นของ Tiantian Ventures ซึ่งได้มีการตรวจสอบโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) นั้น ผมขอยืนยันว่าผมไม่มีความเกี่ยวข้องกับ Tiantian Ventures บุคคลที่ปรากฏในภาพถ่ายต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในสื่อไม่ใช่ผม และผมไม่ใช่บุคคลที่ถูกกล่าวโทษโดยสํานักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

ข้อกล่าวหาทั้งหลายเหล่านี้ล้วนเป็นความเท็จ ขาดข้อเท็จจริงรองรับ และมีเจตนาเพื่อก่อให้เกิดความสับสนแก่สาธารณชน

ในวันนี้ ผม ครอบครัวของผม และกิจการของผมกําลังตกเป็นเหยื่อทางการเมืองที่มีการใช้วิธีการที่สกปรกเพื่อที่จะโจมตีบุคคลอื่นโดยมีผม ครอบครัวของผม และกิจการของผมเป็นเครื่องมือ

ผมขอยืนยันว่าผมเป็นพลเมืองที่เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายของทุก ๆ ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ผมพักอาศัย เดินทาง หรือทําธุรกิจ ผมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นผู้อาศัยและประกอบธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่ผมดําเนินการทุกอย่างด้วยความโปร่งใส ด้วยความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ

ประวัติการทํางานและพฤติกรรมของผมสะท้อนให้เห็นว่าผมเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบ

การดําเนินการของนายทอม ไรท์ ชี้ให้เห็นถึงเจตนาที่แท้จริงของกระบวนการใส่ร้ายป้ายสี โดยในช่วงเวลาไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา นายทอม ไรท์ได้เผยแพร่ข้อความกว่า 130 ครั้ง โดยส่วนใหญ่เป็นการมุ่งโจมตีผมอย่างต่อเนื่องแทนที่จะเป็นการรายงานข่าวในลักษณะเชิงสืบสวน

การรายงานข่าวในลักษณะเช่นนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงลักษณะของกระบวนการโจมตีเพื่อทําลายชื่อเสียง ซึ่งปราศจากหลักฐานที่เป็นรูปธรรมใด ๆ รองรับโดยสิ้นเชิง

นอกจากนี้ นายทอม ไรท์ได้นําหนังสือเดินทางของผมซึ่งเป็นเอกสารส่วนบุคคลไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวและอาจทําให้ผมเสี่ยงอาจถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางมิชอบ

นอกจากนี้ นายทอม ไรท์ได้อ้างอิงถึงข้อมูลที่มีการแต่งเติมจากสื่อสังคมของบุคคลที่น่าสงสัย ซึ่งเห็นได้ชัดว่ามีการจัดทําขึ้นเพื่อเติมแต่งข้อกล่าวอ้างที่หมิ่นประมาทของเขาให้แพร่หลาย และเป็นการจงใจใช้สื่อดิจิทัลในทางที่ผิดโดยแสร้งว่าเป็นการทําไปเพื่อประโยชน์ของมวลชน

ด้วยเหตุนี้ ผมจึงได้เริ่มดําเนินการทางกฎหมายกับนายทอม ไรท์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อสิ่งที่พวกเขาทําต่อหน้าศาลยุติธรรมที่ซึ่งความจริงจะเป็นเครื่องพิสูจน์ โดยนายทอม ไรท์จะไม่สามารถใช้พื้นที่สื่อที่มีแต่เสียงฝั่งเดียวดังเช่นที่ทําอยู่ในขณะนี้ แต่จะต้องให้คําชี้แจงต่อหน้าศาลยุติธรรมที่ซึ่งวิธีการดําเนินงานของเขาจะเป็นที่ประจักษ์

ผมขอร้องให้องค์กรสื่อที่เกี่ยวข้อง เช่น ICIJ และ OCCRP ช่วยกันตรวจสอบกลไกการทํางานและบุคคลผู้ให้การสนับสนุนที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการให้ร้ายป้ายสีดังกล่าวเพื่อเปิดโปงให้เห็นว่าข่าวเท็จและการคุกคามถูกปลอมแปลงให้ดูเหมือนการรายงานข่าวอย่างไร ย่อมจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับวงการสื่อสารมวลชนในช่วงเวลาที่ความน่าเชื่อถือของสื่อกําลังถูกโจมตีอย่างต่อเนื่อง

การกระทําของนายทอม ไรท์ บ่งชี้ว่าเขาเป็นอดีตนักข่าวที่เพิกเฉยการแสวงหาความจริง และหมกมุ่นอยู่กับการแต่งเรื่องและการหมิ่นประมาท นายทอม ไรท์ปราศจากความน่าเชื่อถือ มีเจตนาไม่สุจริตและอาจได้รับประโยชน์แอบแฝงจากการทํางานในฐานะบุคคลที่เรียกตนเองว่าเป็นสื่อ ซึ่งสมควรถูกประณามเป็นอย่างยิ่ง

ท้ายนี้ ผม ครอบครัวของผม และกิจการของผมใคร่ร้องขอความเป็นธรรมต่อประชาชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อมวลชนต่าง ๆ ให้ช่วยนําเสนอข้อเท็จจริงและคัดกรองข้อมูลก่อนที่จะมีการส่งต่อหรือนําเสนอต่อประชาชน

สุดท้ายนี้ เพื่อเป็นการปกป้องผม ครอบครัวของผม และกิจการของผม ผมขอแจ้งว่าหากยังคงมีการกระทําที่เป็นการคุกคามผม ครอบครัวของผม และกิจการของผม ต่อไป ผมขอสงวนสิทธิในการดําเนินคดีเพื่อปกป้องชื่อเสียงและผลประโยชน์ของผม ครอบครัวของผม และกิจการของผมต่อไป

อ่านข่าวที่ข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เกิดอะไรขึ้นบนรถไฟฟ้า MRT สีลม? เปิดคลิปไวรัลกลุ่มผู้โดยสารนั่งล้อมวงบนพื้นรถไฟฟ้า ชาวเน็ตวิจารณ์หนักถึงความไม่เหมาะสม จี้หน่วยงานดูแล ข่าว

นี่ MRT หรือตลาดนัด? กลุ่มผู้โดยสารนั่งพื้น ไม่สนสายตาใคร เมินชาวเน็ตถ่ายคลิป

4 นาที ที่แล้ว
หมอกวาง เผย ลงทุนกับหมอในคลินิกเยอะมาแต่กลับถูกเทงาน ลาออกไม่แจ้ง ข่าว

หมอกวาง เผย หมอ 4 คนลาออกไม่บอก ไม่เคยเจอในชีวิต ทั้งที่ลงทุนให้เยอะมาก

7 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“พระมหาอุเทน” โต้ “แพรรี่” อ้างถูกตัดคลิป-อีกฝ่ายเริ่มก่อน ยันไม่ได้เหยียดเพศ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แปลเพลง The Life of a Showgirl เนื้อเพลงไทย Taylor Swift เพลง

แปลเพลง The Life of a Showgirl เนื้อเพลงไทย Taylor Swift

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเอกสารลับสะเทือนการเมือง ก.ยุติธรรม เสนอความเห็นตีตกคำร้องขออภัยโทษครั้งที่ 2 ของทักษิณ ชี้ติดเงื่อนไขคำสั่งศาลฎีกาและกฎหมายห้ามยื่นซ้ำ ล่าสุดเรื่องถูกตีกลับให้ รมว.คนปัจจุบันทบทวน ข่าวการเมือง

เอกสารลับหลุด! “ทวี” เคยลงนามชง ยกฎีกา อภัยโทษ “ทักษิณ” รอบ 2

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลตรวจครีมกันแดด 20 ยี่ห้อดัง ค่า SPF ไม่ตรงปก เช็กด่วน 16 ตัวไหนบ้าง ข่าวต่างประเทศ

ผลตรวจครีมกันแดด 20 ยี่ห้อดัง ค่า SPF ไม่ตรงปก เช็กด่วน 16 ตัวไหนบ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เม พรีมายา เชิญหุ้นส่วนเจอโหนกระแส ประเชิญหน้าเหยื่อเพียบ บันเทิง

เม พรีมายา ท้าเผชิญหน้าโหนกระแส เคลียร์ดราม่า ลั่น คู่กรณีพร้อมเจอเพียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เด็กหญิงวัย 16 เดือน เดินตามแมว พลัดตกหม้อต้มนมในอินเดียเสียชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คืนนี้ 3 ต.ค. 68 หวยลาวพัฒนา ออกรางวัลตามปกติ นักเสี่ยงโชคเตรียมลุ้นผลตั้งแต่ 20.00 น. เป็นต้นไป พร้อมส่องสถิติเลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยในวันศุกร์ย้อนหลัง หวยลาว

ลุ้นผลหวยลาววันนี้ 3/10/68 เปิดสถิติหวยออกวันศุกร์ เลขไหนมาบ่อย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำความรู้จัก พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ ประวัติ พระนักเขียน-นักเทศน์บนโลกออนไลน์ กลายเป็นกล่าวถึงอีกครั้งหลังเกิดประเด็นร้อนวิจารณ์ แพรรี่ ไพรวัลย์ จนกลายเป็นข้อถกเถียงเรื่องความเหมาะสม ข่าว

ประวัติ “พระมหาอุเทน” พระนักเทศน์สายวิปัสสนา จบเปรียญธรรม 9 ประโยค

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“วัชระ” ยื่นสอบ “วันนอร์” ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง ปมยืมตัว “ผู้กองแคท”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;แพรรี่&quot; ฟาด &quot;พระมหาอุเทน&quot; ยันบวชสมเกียรติ แนะควรตัดพวงขลำออก มีไปก็ไม่ได้ใช้ ข่าว

“แพรรี่” ฟาด “พระมหาอุเทน” ยันบวชสมเกียรติ แนะควรตัดพวงขลำออก มีไปก็ไม่ได้ใช้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วัดชนะสงครามฯ ออกหนังสือตักเตือนพระมหาอุเทนปมใช้คำหยาบด่าฆราวาส ข่าว

วัดชนะสงคราม สั่งห้าม พระมหาอุเทน ใช้คำหยาบคายด่าคน เคยเตือนแล้วแต่ยังทำซ้ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.จตุรงค์ สวน พระมหาอุเทน หลังถูกด่ากะเทยแก่ ข่าว

เดือด! พระมหาอุเทน ด่า จตุรงค์ กะเทยเฒ่า-หมูถูกน้ำร้อน ถูกสวนแรง ‘ชายแท้จ้องด่าคน’

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แปลเพลง Wood เนื้อเพลงไทย Taylor Swift เพลง

แปลเพลง Wood เนื้อเพลงไทย Taylor Swift

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นักแสดงชาวอังกฤษ บินข้ามโลกถึงไทย มอบอาหาร-โซลาร์เซลล์ให้ ตชด.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Dermatige Aesthetics ชี้แจงได้รับเชิญกระชั้นชิด ยันพร้อมชี้แจงความจริงพร้อมหลักฐานในเทปถัดไป วอนสังคมอย่าฟังความข้างเดียว พร้อมสงวนสิทธิ์ดำเนินคดี ข่าว

คลินิกคู่กรณี “เม พรีมายา” แถลงการณ์โต้! แจงเหตุไม่ไปออก “โหนกระแส”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เตือนภัย หญิงท้อง 5 เดือนดูดพอตทางจมูก ปอดไหม้ ต้องตัดออก 40%

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพลง

แปลเพลง The Fate of Ophelia เนื้อเพลงไทย Taylor Swift

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ดร.เอ้ สุชัชวีร์&quot; เปิดตัว &quot;พรรคไทยก้าวใหม่&quot; ชูนโยบาย &quot;ธนู 4 ดอก&quot; หวังฟื้นประเทศ ข่าว

“ดร.เอ้ สุชัชวีร์” เปิดตัว “พรรคไทยก้าวใหม่” ชูนโยบาย “ธนู 4 ดอก” หวังฟื้นประเทศ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพไทย ประเดิมสร้างรั้วชายแดนไทย-กัมพูชา ที่แรก ยาว 5.1 กิโลฯ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไขข้อสงสัย เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจต้อง &quot;โสด&quot; จริงหรือไม่? ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแล้วว่ากฎดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย สรุปคดีและเหตุผลที่นี่ ข่าว

สอบผ่านทุกอย่าง แต่ตกเพราะ “ไม่โสด” ศาลชี้ขาด กฎรับสมัคร นสต. ขัดต่อกฎหมาย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สามี รมต.ภูมิใจไทย ถือหุ้นใหญ่ 88TH หุ้น IPO ที่เปิดตัว พุ่ง 120%

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มเหยียดรปภ. พาครอบครัวกินบุฟเฟต์หรู เจอทัวร์ลงยับ ข่าว

หนุ่มเจอรปภ. พาลูก-เมียกินบุฟเฟต์หรู ลั่น ความพรีเมี่ยมหาย ทัวร์ลงยับ อย่าดูถูกอาชีพ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปขั้นตอน ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา ผู้ประสบภัยชายแดน ไทย-กัมพูชา สูงสุด 5,000 บาท ใครมีสิทธิ์บ้าง? ต้องใช้เอกสารอะไร ยื่นเรื่องที่ไหน พร้อมช่องทางตรวจสอบสิทธิ์ เศรษฐกิจ

วิธีลงทะเบียนรับเงินเยียวยาภัยชายแดน ไทย-กัมพูชา ล็อตแรกเข้า 6-7 ต.ค. นี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ต.ค. 2568 08:51 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2568 08:51 น.
100
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เกิดอะไรขึ้นบนรถไฟฟ้า MRT สีลม? เปิดคลิปไวรัลกลุ่มผู้โดยสารนั่งล้อมวงบนพื้นรถไฟฟ้า ชาวเน็ตวิจารณ์หนักถึงความไม่เหมาะสม จี้หน่วยงานดูแล

นี่ MRT หรือตลาดนัด? กลุ่มผู้โดยสารนั่งพื้น ไม่สนสายตาใคร เมินชาวเน็ตถ่ายคลิป

เผยแพร่: 3 ตุลาคม 2568
หมอกวาง เผย ลงทุนกับหมอในคลินิกเยอะมาแต่กลับถูกเทงาน ลาออกไม่แจ้ง

หมอกวาง เผย หมอ 4 คนลาออกไม่บอก ไม่เคยเจอในชีวิต ทั้งที่ลงทุนให้เยอะมาก

เผยแพร่: 3 ตุลาคม 2568

“พระมหาอุเทน” โต้ “แพรรี่” อ้างถูกตัดคลิป-อีกฝ่ายเริ่มก่อน ยันไม่ได้เหยียดเพศ

เผยแพร่: 3 ตุลาคม 2568
แปลเพลง The Life of a Showgirl เนื้อเพลงไทย Taylor Swift

แปลเพลง The Life of a Showgirl เนื้อเพลงไทย Taylor Swift

เผยแพร่: 3 ตุลาคม 2568
Back to top button